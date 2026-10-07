Startups for Europe: una nueva voz para que las startups europeas puedan competir y escalar

Las asociaciones de startups europeas han dado un nuevo paso para reforzar su voz en Europa con la presentación en Bruselas de Startups for Europe, la nueva organización nacida de la unión de European Startup Network y Allied for Startups, dos redes europeas de las que Startup Valencia ya formaba parte.

Startups for Europe reúne a representantes de los principales ecosistemas tecnológicos europeos, con una destacada presencia española a través de Startup Valencia y EsTech, que han participado activamente desde el inicio de esta nueva etapa. Una presencia importante para que nuestro ecosistema pueda contribuir directamente a los debates que marcarán el futuro de las startups y scaleups europeas.

De la presentación en Bruselas salió un mensaje compartido que resume bien el momento en el que nos encontramos: Europa tiene talento, tecnología y capacidad emprendedora, pero todavía queda mucho por hacer para competir de tú a tú en la carrera tecnológica global.

El gran reto ya no es únicamente crear más startups, sino conseguir que puedan crecer y escalar desde Europa. Para ello necesitamos reducir burocracia y barreras regulatorias, avanzar hacia un verdadero mercado único, facilitar el acceso a capital en todas las fases de crecimiento y crear las condiciones para que una compañía nacida en Valencia, Helsinki, París o Berlín pueda crecer en Europa sin encontrarse con nuevos obstáculos cada vez que cruza una frontera.

Son precisamente algunos de los ejes sobre los que trabajaremos desde Startups for Europe: un mercado europeo que facilite realmente el crecimiento, capital capaz de acompañar a las compañías durante todo su desarrollo y una mayor capacidad para desarrollar y escalar en Europa las tecnologías que marcarán los próximos años.

Desde Startup Valencia queremos seguir teniendo un papel activo en esta conversación, no solo para representar a nuestro ecosistema, sino también para contribuir a construir una Europa donde las startups puedan nacer, crecer y convertirse en líderes globales sin tener que marcharse para conseguirlo.

Europa tiene los ingredientes. Ahora toca eliminar los frenos y permitir que nuestras startups escalen.

*** Nacho Mas es CEO de Startup Valencia & VDS.