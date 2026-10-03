Transparencia salarial: el reto de explicar cómo y por qué pagamos

La forma en la que las empresas fijan y explican los salarios está a punto de cambiar de manera significativa en Europa. La Directiva de Transparencia Salarial de la Unión Europea, cuyo plazo de transposición finalizó el pasado 7 de junio de 2026, introduce nuevas exigencias que afectan directamente a la retribución, la contratación y la gestión de personas.

Aunque la normativa no modifica el principio ya existente de igualdad salarial entre hombres y mujeres, sí establece nuevas obligaciones de transparencia, información y reporting que tendrán un impacto directo en los departamentos de Recursos Humanos y, previsiblemente, también en la cultura de muchas compañías.

En la práctica, supone algo muy concreto: las empresas tendrán que ser capaces de explicar cómo pagan, cómo promocionan y con qué criterios toman sus decisiones salariales. Y deberán poder respaldarlo con datos, criterios objetivos y procesos documentados.

Durante años, la falta de transparencia salarial ha contribuido a mantener desigualdades difíciles de detectar y, por tanto, también de corregir. Según datos recogidos por ADP Research, el 34 % de las mujeres en Europa considera que no recibe un salario justo por su trabajo, frente al 25 % de los hombres. Además, el 69 % de los trabajadores europeos afirma que abandonaría su empresa si descubriera una brecha salarial injusta entre hombres y mujeres.

La directiva busca actuar precisamente sobre esta realidad. Entre otras medidas, introduce la obligación de facilitar información sobre la retribución inicial o su rango antes de la contratación, impide preguntar a los candidatos por su historial salarial y reconoce a los trabajadores el derecho a solicitar determinada información sobre los niveles retributivos en trabajos iguales o de igual valor.

Sin embargo, limitar este cambio al cumplimiento normativo sería quedarse solo con una parte de lo que implica.

Cómo explica una compañía sus decisiones salariales influye en la percepción que tienen de ella sus empleados y también quienes se plantean incorporarse.

La transparencia retributiva tendrá, por tanto, consecuencias sobre el employer branding, la atracción de talento y la confianza interna. Los profesionales prestan cada vez más atención a la equidad y a la coherencia entre lo que una empresa dice y lo que realmente hace.

Pero el reto no consiste simplemente en publicar un rango salarial. La cuestión es poder explicar por qué una posición tiene una determinada retribución, qué criterios permiten avanzar dentro de ese rango o qué factores se tienen en cuenta a la hora de decidir una promoción.

Y esa explicación exige mucho más que transparencia: exige que detrás haya criterios claros y consistentes.

Para muchas organizaciones, adaptarse supondrá revisar estructuras salariales, sistemas de reporting y procesos internos que no fueron diseñados pensando en este nivel de transparencia.

Será necesario analizar la valoración de puestos, los sistemas de compensación, los criterios de promoción y las políticas de incentivos. También habrá que documentar mejor determinadas decisiones y conseguir que los managers conozcan esos criterios y sean capaces de explicarlos de forma coherente.

Porque la transparencia no depende únicamente de Recursos Humanos. Una organización puede tener perfectamente definidos sus criterios sobre el papel, pero si quienes gestionan equipos no saben trasladarlos a las personas, será difícil que esos criterios generen confianza.

A ello se suma un elemento fundamental: los datos.

Las empresas tendrán que disponer de información salarial fiable, comparable y accesible que permita identificar posibles diferencias retributivas y elaborar los informes previstos por la normativa. Cuando se detecten diferencias de al menos un 5 % en determinadas categorías de trabajadores que no puedan justificarse mediante criterios objetivos y neutros con respecto al género, la directiva establece mecanismos específicos para analizarlas y corregirlas.

Esto requiere capacidad analítica, pero también sistemas capaces de relacionar información procedente de nómina, talento, desempeño y compensación.

La transparencia salarial tiene, por tanto, una dimensión tecnológica y organizativa que no puede separarse de la normativa.

Las compañías necesitarán centralizar información, generar los informes requeridos, garantizar la trazabilidad de los datos y detectar posibles inconsistencias antes de que se conviertan en un problema.

Para Recursos Humanos, esto implica también una evolución en la forma de trabajar. La gestión retributiva requerirá una colaboración más estrecha con tecnología, finanzas y compliance. Ninguna de estas áreas podrá abordar por separado un cambio que afecta simultáneamente a datos, procesos, personas y decisiones.

Prepararse implica revisar políticas salariales, ordenar información, formar a los managers y comprobar si los sistemas actuales permiten responder a las nuevas exigencias. Son cambios que necesitan tiempo y que difícilmente pueden resolverse cuando llegue el momento de elaborar un informe.

Pero quizá lo más interesante de la transparencia salarial no esté en los informes.

Está en que obliga a las organizaciones a revisar decisiones que durante mucho tiempo han tenido poca visibilidad para los empleados y a preguntarse si realmente pueden explicarlas.

Porque, al final, la cuestión es bastante sencilla: ¿somos capaces de explicar a nuestros empleados, con criterios claros y objetivos, por qué les pagamos lo que les pagamos?

La respuesta dice mucho más de una organización que cualquier ejercicio de cumplimiento.

*** Bárbara Gómez es directora de Operaciones de ADP Iberia y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH).