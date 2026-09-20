​​​La logística que Europa necesita para construir su soberanía tecnológica​​

Reforzar la soberanía tecnológica de Europa se ha convertido en uno de los grandes objetivos de la Comisión Europea. Y es posible que, cuando hablamos de este concepto, pensemos en fábricas de chips, centros de datos o la inteligencia artificial, pero la autonomía estratégica no se mide solo por lo que se produce, sino también por la capacidad de garantizar el suministro. La logística emerge como un factor fundamental para la competitividad de la industria tecnológica.

En un sector con ciclos de vida cortos, campañas concentradas y tolerancia mínima al error, esta infraestructura estratégica es fundamental para que Europa pueda desarrollar su autonomía tecnológica y operar con seguridad. Los datos analizados en nuestro informe sobre el sector, ayudan a dimensionar el reto. La industria tecnológica en la UE-27 engloba 36.800 empresas, emplea a 1,11 millones de personas y supera los 320.590 millones de euros de cifra neta de negocios, con una producción que ha crecido con fuerza, especialmente desde 2021, impulsada por la digitalización y el despliegue de infraestructuras críticas. Sin embargo, la fabricación europea depende en gran medida de países de todo el mundo para el suministro de componentes clave.

La balanza comercial lo refleja claramente con un déficit de 123.751 millones de euros. La UE-27 exporta al resto del mundo tecnología por valor de 220.200 millones, pero importa 343.951 millones, y el 41% de esta última cifra tiene su origen en China. En este escenario, cualquier tensión geopolítica o disrupción en los corredores de entrada se traduce en un riesgo de desabastecimiento que impida la actividad de las empresas.

Por otro lado, no debemos olvidarnos de que se trata de un mercado muy volátil. La crisis de semiconductores mostró que precio y disponibilidad pueden cambiar de forma abrupta y cómo eso altera prioridades, plazos y niveles de tolerancia al fallo. Hoy observamos dinámicas similares cuando la capacidad industrial se desplaza hacia semiconductores vinculados a la IA, presionando otros segmentos. Para la cadena de suministro, esto implica más urgencia, menos margen de error e incidencias más costosas.

Dentro de la UE-27, esta presión se gestiona, principalmente, sobre ruedas. Más del 90% del valor de los productos tecnológicos se mueve por carretera, frente al 5,82% aéreo y el 3,50% marítimo. El motivo es su practicidad, pues el camión ofrece el mejor equilibrio entre rapidez, capilaridad y fiabilidad en distancias medias, y articula la redistribución desde puertos y aeropuertos hacia plantas, hubs y mercados finales.

Los flujos intracomunitarios contrastan con esta homogeneidad del transporte, ya que la mayoría de los principales corredores parten del centro de Europa. Países Bajos lidera las exportaciones tecnológicas intra-UE por su papel como gran puerta de entrada de productos tech del resto del mundo, con Rotterdam como nodo central, y por su capacidad de redistribución. Esta arquitectura ha aportado eficiencia durante años, pero también introduce una vulnerabilidad evidente, ya que cuando demasiados flujos dependen de un mismo hub, el impacto de una disrupción (como congestiones, capacidad portuaria reducida, incidencias o restricciones operativas) se multiplica .

El papel estratégico de la seguridad en la autonomía tecnológica

Los productos tecnológicos figuran entre las mercancías con mayor riesgo de robo y representan el 15% de los incidentes registrados en Europa. En este mercado, un solo palé puede valer millones de euros, pero el coste de un incidente va mucho más allá de la pérdida económica e implica roturas de stock, incumplimientos contractuales y daño reputacional. Por este motivo, la seguridad debe estar presente en cada decisión que se tome a lo largo de la cadena logística.

Nos encontramos en un momento donde, además de las técnicas de robo tradicionales, se emplean cada vez más métodos digitales, como la suplantación de identidad, el fraude documental o la explotación de información mediante sofisticadas herramientas tecnológicas (por ejemplo, la IA aplicada al phishing, deepfakes o malware). Las estrategias de seguridad tienen que estar en constante actualización, siguiendo estándares verificables, para ser capaces de responder también a los nuevos riesgos.

Por otro lado, hay que evaluar los posibles peligros para la integridad del producto, ya que muchos equipos y componentes son sensibles a vibraciones, humedad, temperatura o descargas electrostáticas. A veces, se producen daños que no se detectan en la entrega y aparecen semanas después, ya en producción o en el cliente final, elevando exponencialmente el coste real. El papel del transporte es clave para prevenir estos incidentes y preservar el valor real.

Todo esto ocurre mientras Europa intenta reforzar su posición industrial con mecanismos como la Ley Europea de Chips, que fijó en 2023 el objetivo de alcanzar el 20% de la producción mundial de los mismos en 2030. Es una propuesta ambiciosa, pero necesaria, aunque su efecto no será inmediato y convivirá durante años con dependencias externas en semiconductores avanzados. En ese intervalo, la competitividad europea se jugará tanto en la inversión como en la capacidad de gestionar flujos globales de entrada y redes intraeuropeas de distribución con resiliencia, seguridad y previsibilidad.

En este contexto, conviene elevar la conversación y poner el foco en que la logística del sector tech debería tratarse como una fuente de competitividad industrial, no solo como un coste. Hay que diseñar cadenas de suministro con contingencias realistas, estándares de seguridad verificables, visibilidad compartida y colaboración efectiva entre industria, operadores y administraciones.

El mercado europeo necesita inversión, talento y regulación inteligente, pero también necesita que los productos lleguen cuando deben, donde deben y como deben. En la economía de la IA, esa fiabilidad bajo presión es una forma muy concreta de soberanía tecnológica.

***Álvaro González-Escalada, director general de Logista Freight