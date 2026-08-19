Cuando los sistemas heredados ponen freno a la innovación

La inteligencia artificial se ha consolidado como una de las herramientas más potentes para incrementar la eficiencia operativa, diseñar servicios digitales disruptivos y asegurar ventajas competitivas sostenibles a largo plazo. Sin embargo, las enormes expectativas depositadas por el tejido empresarial en la automatización y la toma de decisiones basada en datos suelen chocar con una realidad desalentadora, donde los beneficios económicos reales no alcanzan las previsiones iniciales.

Cuando las iniciativas de inteligencia artificial se estancan de manera sistemática en meras pruebas de concepto o fracasan al intentar escalar hacia entornos de producción, la causa del problema rara vez reside en una falta de visión estratégica, en algoritmos defectuosos o en volúmenes insuficientes de información. El verdadero cuello de botella que frena esta transformación es el propio ecosistema de aplicaciones y la infraestructura tecnológica heredada de las organizaciones.

Los sistemas monolíticos, las arquitecturas fragmentadas y la acumulación de deuda técnica constituyen un freno estructural invisible pero devastador para la adopción de estas tecnologías. Esta falta de agilidad se hace especialmente evidente en la incapacidad de los sistemas tradicionales para soportar cargas de trabajo dinámicas y adaptaciones rápidas, lo que provoca que los proyectos piloto colapsen al enfrentarse a entornos de producción complejos y técnicamente limitados.

La diferencia competitiva es abismal, pues aquellas empresas que operan con infraestructuras modernas muestran una probabilidad tres veces mayor de materializar un retorno de inversión claro en sus proyectos de inteligencia artificial, mientras que las organizaciones rezagadas consumen sus valiosos recursos de ingeniería en resolver fallos técnicos y mantener sistemas obsoletos en lugar de liberar ese talento para la innovación.

A este panorama se suma una preocupante fragmentación, identificada por el 96% de los líderes empresariales como un obstáculo crítico, donde la proliferación desordenada de herramientas y los silos de información imposibilitan el flujo continuo de datos que exige el entrenamiento y la operación de modelos de alto rendimiento.

Esta desconexión no solo incrementa los costes de integración, sino que obliga a las empresas a adoptar un enfoque de modernización puramente reactivo ante incidentes de seguridad o caídas de red, lo que dinamita cualquier hoja de ruta a largo plazo y ensancha una brecha tecnológica donde las arquitecturas tradicionales quedan indefensas frente a los vectores de amenaza actuales y son incapaces de cumplir con los estándares de Zero Trust.

Ante el denominado impuesto de la complejidad, la solución estratégica no radica en apilar soluciones individuales que alimenten la dispersión de herramientas, sino en apostar por la consolidación de plataformas nativas que unifiquen de forma inherente la computación, la seguridad y las redes.

En este sentido, el concepto de una nube de conectividad cobra un protagonismo fundamental al actuar como un puente fluido entre múltiples proveedores de nube y las estructuras locales, derribando las barreras históricas entre los equipos de operaciones, desarrollo, fiabilidad de sitios y seguridad bajo un mismo cimiento de datos compartidos.

Para que este ecosistema escale de forma segura, la ciberseguridad no puede concebirse como una capa periférica añadida a posteriori, un error que ralentiza los procesos y eleva la vulnerabilidad ante amenazas avanzadas como la inyección de instrucciones o las filtraciones de datos masivas.

Los principios de Zero Trust deben integrarse desde el diseño original de la canalización de desarrollo, mediante un enfoque de desplazamiento a la izquierda, protegiendo la aplicación directamente en su entorno de ejecución.

Asimismo, el éxito de la inteligencia artificial requiere la adopción definitiva de arquitecturas basadas en la nube y prioritarias en interfaces de programación de aplicaciones, ya que la comunicación entre agentes inteligentes depende de manera casi exclusiva de un control riguroso de estas conexiones.

Al combinar esta visión con la computación sin servidores en el borde de la red, se garantiza la baja latencia indispensable para la inferencia de datos en tiempo real, superando las limitaciones físicas de las arquitecturas rígidas.

En definitiva, la inteligencia artificial debe dejar de percibirse como un módulo opcional o un mero complemento estético de los sistemas existentes y pasar a ser el eje central de la estrategia de plataformas.

Si no se aborda una modernización profunda de la infraestructura subyacente, cualquier presupuesto destinado a nuevos modelos estará limitado por un techo de cristal técnico que impedirá capturar su verdadero valor económico.

Solo las compañías que simplifiquen su complejidad y unifiquen operativamente sus redes, seguridad y aplicaciones lograrán liderar el mercado.

*** Chema Alonso es vicepresidente y director de desarrollo internacional de Cloudflare.