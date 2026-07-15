Cada año aparecen decenas de informes intentando responder la misma pregunta: ¿cómo será el futuro? Gobiernos, universidades, consultoras y organizaciones internacionales analizan miles de datos para identificar las tecnologías que probablemente transformarán la próxima década. Hace apenas unas semanas, el World Economic Forum publicó su informe sobre las diez tecnologías emergentes de 2026, elaborado junto con Frontiers, un ejercicio de prospectiva que refleja cómo instituciones de referencia intentan identificar las innovaciones con mayor potencial de impacto. Sin embargo, existe una paradoja fascinante. Cuanto más sofisticadas son nuestras herramientas para explorar el futuro, más evidente resulta que las transformaciones que terminan cambiando nuestra vida rara vez aparecen exactamente como las imaginábamos.

A comienzos de los años dos mil ya existían internet, los teléfonos móviles, las cámaras digitales, el GPS y las primeras redes sociales. La mayor parte de las tecnologías necesarias para construir Twitter ya estaban disponibles. Sin embargo, muy pocos anticiparon que una plataforma basada en mensajes de apenas 140 caracteres terminaría influyendo en campañas electorales, mercados financieros, movimientos sociales y conflictos internacionales. Años después ocurrió algo parecido con Instagram. Más tarde con TikTok. Incluso el impacto de ChatGPT sorprendió por la velocidad con la que millones de personas incorporaron la inteligencia artificial a su vida cotidiana. La tecnología no apareció de la nada. Lo verdaderamente inesperado fue el cambio de comportamiento que provocó.

Este es uno de los errores más frecuentes cuando pensamos en el futuro. Solemos imaginarlo como una prolongación del presente. Nos preguntamos qué ordenador será más potente, qué coche será más rápido o qué inteligencia artificial responderá mejor nuestras preguntas. Sin embargo, las grandes transformaciones rara vez consisten únicamente en una mejora tecnológica. Su verdadero impacto aparece cuando modifican la forma en que trabajamos, aprendemos, nos relacionamos o tomamos decisiones. El futuro no cambia cuando nace una tecnología. Cambia cuando millones de personas empiezan a utilizarla de una manera que nadie había previsto completamente.

Precisamente por eso, la disciplina del foresight ha evolucionado de forma significativa durante las últimas décadas. Los grandes referentes de la prospectiva estratégica, desde Herman Kahn hasta Pierre Wack o Peter Schwartz, comprendieron hace tiempo que el objetivo nunca consistió en acertar una predicción concreta. El propósito era construir mejores preguntas. La planificación por escenarios, el método Delphi, el análisis de tendencias, la identificación de señales débiles (weak signals) o el horizon scanning no intentan adivinar el futuro como si existiera un único camino posible. Intentan ampliar nuestra capacidad para reconocer distintas posibilidades antes de que se conviertan en evidentes.

Esta diferencia es mucho más importante de lo que parece. Una predicción obliga a elegir un único futuro. Un escenario obliga a prepararse para varios. Las organizaciones que mejor gestionan la incertidumbre no son necesariamente aquellas que aciertan más predicciones, sino las que desarrollan suficiente flexibilidad para adaptarse cuando la realidad toma un rumbo inesperado. La historia empresarial ofrece numerosos ejemplos. Royal Dutch Shell no alcanzó reconocimiento internacional por predecir con exactitud las crisis energéticas de los años setenta, sino por haber explorado escenarios alternativos que permitieron reaccionar antes que muchos de sus competidores cuando el contexto cambió.

Vivimos, además, un momento especialmente complejo. La inteligencia artificial acelera el ritmo de la innovación, la geopolítica modifica cadenas de suministro globales, la biotecnología redefine la medicina y nuevas plataformas digitales transforman industrias enteras en cuestión de meses. En este contexto, la capacidad más valiosa quizá no sea predecir correctamente el próximo gran cambio, sino desarrollar una sensibilidad especial para detectar las primeras señales de que ese cambio está comenzando. La mayoría de esas señales apenas llaman la atención cuando aparecen. Son pequeñas anomalías, experimentos aparentemente irrelevantes, cambios de comportamiento en grupos reducidos o tecnologías que todavía parecen demasiado inmaduras para alterar el mercado. Sin embargo, algunas terminan convirtiéndose en el inicio de transformaciones mucho mayores.

Aquí reside otra enseñanza importante. Las señales débiles rara vez anuncian el futuro de forma explícita. Exigen interpretación. Separar una moda pasajera de una tendencia estructural constituye uno de los mayores desafíos del pensamiento estratégico. Por eso los mejores procesos de prospectiva combinan datos cuantitativos con análisis cualitativo, conocimiento tecnológico con comprensión social y evidencia empírica con imaginación disciplinada. El futuro no se descubre únicamente acumulando más información. Se comprende construyendo mejores marcos para interpretarla.

Tal vez por eso resulta cada vez más insuficiente preguntar qué tecnología dominará en 2030 o cuál será la innovación decisiva de 2040. Son preguntas legítimas, pero probablemente no sean las más importantes. Quizá deberíamos preguntarnos qué comportamientos humanos cambiarán gracias a esas tecnologías, qué nuevas necesidades aparecerán, qué instituciones tendrán dificultades para adaptarse y qué capacidades seguirán siendo exclusivamente humanas. La historia demuestra que las grandes disrupciones casi nunca provienen únicamente de una innovación técnica. Surgen cuando esa innovación modifica las reglas de juego de toda una sociedad.

En un mundo donde la incertidumbre deja de ser una excepción para convertirse en la norma, el pensamiento sobre el futuro cambia también de naturaleza. Ya no consiste únicamente en proyectar tendencias lineales, sino en desarrollar una capacidad permanente para observar, cuestionar y reinterpretar la realidad. El verdadero valor del foresight no reside en reducir la incertidumbre, sino en aumentar nuestra preparación para convivir con ella.

Quizá esa sea la diferencia más importante entre intentar adivinar el futuro e intentar comprenderlo. Las mejores decisiones rara vez nacen de creer que sabemos exactamente lo que ocurrirá. Nacen de haber aprendido a reconocer las señales que casi nadie ve cuando todavía parecen demasiado pequeñas para importar. Y, sin embargo, es precisamente ahí donde suele empezar el futuro.

*** Paco Bree es profesor de Deusto Business School, Advantere School of Management y asesor de Innsomnia Business Accelerator.