La IA puede generar respuestas: la EA decide cuáles funcionan

Tras casi cuatro décadas implantando tecnologías 3D avanzadas en industria, he visto llegar el CAD/CAM, la fabricación aditiva, la ingeniería inversa, la metrología digital, cuando eran apuestas que muy pocos entendían y menos aún sabían hacer funcionar. En 1990 intentaba explicarle a mis amigos que usaba la misma tecnología con la que la NASA diseñaba cohetes, pero aplicada a moldes de inyección. Me miraban como si estuviera loco.

Y ahora la IA. Cada oleada con su propio lenguaje, sus propias promesas y su propio humo.

El patrón siempre es el mismo. Primero llega la demo. Todo funciona. Rápido, preciso, automático. La sala asiente. Se firma el pedido. Después llega la realidad: resistencia al cambio, expectativas mal calibradas, integración imposible. Y entonces, casi siempre, se señala a la tecnología.

La tecnología no falla. Las expectativas y la integración, sí.

He visto este mismo patrón con CAD/CAM, escaneado 3D, metrología, ingeniería inversa y fabricación aditiva en sectores tan distintos como la automoción, la industria ferroviaria, la aeronáutica, la ingeniería naval o la medicina. Tecnologías deep tech que llevan años generando valor real en planta, no en demos, no en ferias, no en PowerPoints. El problema nunca era el equipo. Era la distancia entre lo que se esperaba y lo que requería hacerlo funcionar de verdad. Esa distancia no la cierra ningún manual. La cierra la experiencia de haber estado ahí antes.

Y aquí es donde el debate actual sobre inteligencia artificial me preocupa estratégicamente.

La IA acelera. Muchísimo. Resume, estructura, propone soluciones en segundos. Es una herramienta extraordinaria y no tengo ninguna duda de que transforma la industria. Pero hay algo que todavía no tiene: cicatrices.

No ha implantado una tecnología en una empresa que no estaba preparada. No ha visto un proyecto frenarse por ego, por miedo o por falta de criterio directivo. No ha acompañado a un cliente que necesitaba tres reuniones y un problema real para entender qué necesitaba realmente.

Una cosa es generar respuestas. Otra muy distinta es saber cuál de esas respuestas funcionará en planta el próximo lunes. La industria no compra tecnología. Compra soluciones a problemas reales. Y la diferencia entre una demo brillante y una solución que genera valor está, casi siempre, en quién acompaña la implantación.

A eso lo llamo EA, Experiencia Acreditada.

La que llega después de errores reales, decisiones incómodas, proyectos salvados a última hora y clientes perdidos por no actuar antes. No aparece en ningún algoritmo. No se genera con un prompt. En 2009, los simuladores concluyeron que Chesley Sullenberger podía volver al aeropuerto tras el impacto con aves del vuelo 1549. Pero los simuladores no contaban el tiempo real que necesita una persona para comprender lo inesperado. Sully sí. Y salvó 208 vidas. La tecnología sugirió una respuesta. La experiencia acreditada decidió cuál funcionaba.

Con los años he acabado resumiendo esa capacidad en una palabra que Angela Duckworth popularizó y yo he hecho mía en planta: GRIT. La combinación de pasión, perseverancia y resiliencia que permite sostener una implantación cuando aparecen los problemas inevitables. Porque los proyectos reales rara vez salen perfectos a la primera.

Existe una segunda palanca estratégica: coopetir.

El concepto, acuñado por Adam Brandenburger y Barry Nalebuff, combina cooperación y competición. Los proyectos tecnológicos complejos ya no se resuelven desde una sola disciplina. Cuando fabricantes, integradores y especialistas colaboran, la capacidad de ejecución se multiplica. Ninguna empresa puede dominar sola toda la complejidad tecnológica actual.

Con el tiempo he acabado llamando a esta combinación de EA, GRIT y coopetición: Rock&Tech.

Una forma de entender la implantación tecnológica nacida de la experiencia acumulada en proyectos reales, donde la diferencia nunca estuvo en la herramienta, sino en conseguir que funcionara.

España tiene talento tecnológico, empresas deep tech capaces y acceso a tecnología de vanguardia. Y tiene algo más: tecnologías 3D que llevan décadas resolviendo problemas reales en industria y que raramente aparecen en los titulares, eclipsadas por el ruido de la IA. Son tecnologías maduras, implantables hoy. El problema no es que no existan. Es que no se integran bien. Falta acompañamiento, falta criterio y sobra resistencia al cambio. Falta EA, falta GRIT y falta voluntad de coopetir.

La IA puede generar miles de respuestas en segundos. La EA, experiencia acreditada, sigue siendo la que decide cuáles sobreviven cuando llega la realidad.

Porque la tecnología ya no es el problema. Hacer que funcione sigue siendo la clave.

***Antonio Sánchez es consultor en implantación de tecnologías 3D en industria