Durante décadas hemos medido la riqueza de los países contando lo que se veía: fábricas, carreteras, exportaciones, máquinas, infraestructuras. El PIB nos enseñó a mirar la economía como una suma de bienes y servicios. Sigue siendo necesario. Pero en la era de la inteligencia artificial empieza a quedarse corto. Porque la riqueza de un país ya no está solo en lo que produce, sino en lo que sabe, aprende, imagina y transforma.

Vivimos en una economía cada vez más intangible. El conocimiento, los datos, el software, las patentes, la reputación, la confianza, la creatividad, la cultura innovadora y el talento pesan tanto o más que el capital físico. Lo que no se toca es, precisamente, lo que más valor genera.

Por eso necesitamos hablar del Talento Interior Bruto (TIB). Si el PIB mide una parte de la riqueza económica, el TIB debería medir la capacidad acumulada de una sociedad para generar valor a partir de las personas: educación, competencias, experiencia, pensamiento crítico, imaginación, inteligencia emocional, liderazgo, innovación, adaptación y aprendizaje permanente.

No es un indicador blando, es una infraestructura de país.

La inteligencia artificial nos obliga a tomarnos esta idea en serio. Dario Amodei, CEO de Anthropic, ha advertido de que la IA avanza a velocidad exponencial mientras la política pública se mueve a velocidad administrativa. Ese desfase es el verdadero riesgo. La IA puede automatizar tareas a una escala para la que todavía no tenemos suficientes instrumentos de medida, protección y anticipación.

McKinsey estima que en Europa una parte muy relevante de las horas trabajadas actuales podría automatizarse de aquí a 2030 y que harán falta millones de transiciones ocupacionales. La OCDE señala que más de una cuarta parte de los trabajadores españoles está expuesta a la IA generativa. La IA no va solo de tecnología. Va de trabajo, salarios, productividad, desigualdad, competitividad y soberanía.

Aquí entra Philippe Aghion, premio Nobel de Economía en 20025, por sus trabajos sobre crecimiento e innovación. Su teoría de la destrucción creativa recuerda que cada ola de innovación crea valor, pero también destruye posiciones, modelos de negocio, empleos y certezas. La inteligencia artificial es quizá la mayor prueba contemporánea de esa destrucción creativa: no porque vaya a eliminarlo todo, sino porque va a reorganizarlo casi todo.

Aghion es optimista, pero no ingenuo. La IA puede impulsar la productividad, pero la transición debe hacerse llevadera. Hace falta formación, políticas activas, flexibilidad, competencia y capacidad institucional. Entre el empleo que desaparece y el empleo que nace hay personas, salarios, territorios, empresas y familias.

Daron Acemoglu añade otra advertencia necesaria: la tecnología no garantiza progreso por sí sola. Puede aumentar la productividad y, al mismo tiempo, reducir la participación del trabajo si se orienta únicamente a sustituir personas. La clave está en crear nuevas tareas humanas y nuevas formas de complementar la inteligencia de las personas con la de las máquinas.

Ahí el TIB debería convertirse en política de Estado. Necesitamos saber qué talento tenemos, qué talento estamos perdiendo, qué capacidades debemos reconvertir, qué sectores están más expuestos y qué territorios corren más riesgo de quedarse atrás. No basta con contar titulados. Necesitamos medir capacidades reales: alfabetización digital, creatividad, experiencia productiva, habilidades relacionales, cultura innovadora y capacidad de trabajar con sistemas inteligentes.

Porque en la era de la IA, el talento humano es el gran intangible estratégico. La tecnología se puede comprar, los algoritmos se pueden licenciar y las herramientas se pueden desplegar. Pero hacer buenas preguntas, interpretar contextos, crear confianza, imaginar soluciones y orientar la tecnología hacia fines útiles depende de las personas.

La gran política industrial de la próxima década será también una política de talento. No habrá soberanía tecnológica sin soberanía de capacidades. No habrá productividad aumentada sin trabajo aumentado. Y no habrá prosperidad compartida si el valor generado por la IA queda concentrado en pocos actores.

Amodei ha utilizado una imagen poderosa: la IA puede llegar a ser como un país de genios dentro de un centro de datos. La pregunta es qué hacemos con el talento humano que vive fuera de ese centro. Si lo damos por amortizado, habremos perdido. Si lo medimos, lo cuidamos, lo formamos y lo aumentamos, tendremos una oportunidad histórica.

El futuro no lo ganarán los países que tengan más inteligencia artificial. Lo ganarán los que sepan combinar mejor la inteligencia artificial con la inteligencia humana. La pregunta ya no es si la IA cambiará el mundo. La pregunta es si tendremos suficiente Talento Interior Bruto para cambiarlo nosotros.