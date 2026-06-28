25 años de Distritos de Innovación en el Mundo

Durante las últimas décadas, las ciudades han dejado de competir únicamente por infraestructuras o capacidad industrial para pasar a competir por talento, conocimiento e innovación. En este contexto, los Distritos de Innovación han emergido como una nueva generación de transformación urbana, económica y social, capaces de convertir territorios urbanos en ecosistemas dinámicos de innovación y emprendimiento.

Uno de los casos pioneros y más influyentes a nivel internacional ha sido el de 22@Barcelona. Nacido oficialmente en el año 2000 sobre los antiguos suelos industriales del Poblenou -el histórico “Manchester Catalán”-, el proyecto transformó más de 200 hectáreas de tejido industrial degradado en un distrito orientado a la economía del conocimiento.

La visión de 22@Barcelona fue especialmente innovadora porque entendió desde el inicio que la regeneración urbana no podía limitarse únicamente a la renovación física del territorio. Era necesario crear un nuevo modelo de ciudad donde empresas, universidades, centros tecnológicos, startups, administraciones públicas y ciudadanía convivieran en un mismo espacio para generar innovación, actividad económica y calidad de vida.

El proyecto apostó por combinar usos productivos y residenciales, desarrollando una ciudad compacta y mixta donde el conocimiento se convertía en el principal motor económico. A lo largo de estos 25 años, 22@Barcelona ha conseguido atraer miles de empresas, universidades, centros de investigación y decenas de miles de profesionales, consolidándose como uno de los principales referentes internacionales de Distrito de Innovación.

Sin embargo, el verdadero legado de 22@Barcelona no es únicamente urbanístico. Su mayor aportación ha sido demostrar que las ciudades pueden actuar como plataformas de la economía y la sociedad del conocimiento.

Esta visión está inspirando hoy nuevos proyectos urbanos en toda España y en el mundo.

Uno de los ejemplos más relevantes es el proyecto de Zorrotzaurre en Bilbao, una de las mayores operaciones de regeneración urbana de Europa. La antigua península industrial se está transformando progresivamente en una nueva isla urbana orientada a la creatividad, la innovación, la cultura y las industrias avanzadas. El proyecto combina vivienda, espacios económicos, zonas verdes y nuevos entornos para el talento y el emprendimiento, manteniendo además una fuerte identidad urbana y social.

Más recientemente, Madrid ha anunciado el lanzamiento del Madrid Innovation District, una apuesta estratégica que busca posicionar a la capital española como uno de los grandes hubs europeos de innovación tecnológica y empresarial. Este nuevo distrito nace con la ambición de atraer empresas tecnológicas globales, centros de investigación, inversión y talento internacional, reforzando el papel de Madrid dentro de la economía global del conocimiento.

Estos proyectos reflejan una tendencia internacional imparable. Los Distritos de Innovación se están consolidando como herramientas clave para la competitividad territorial, la atracción de talento y la transformación económica sostenible.

En este contexto, la IASP Innovation District Alliance está desempeñando un papel fundamental para conectar experiencias, compartir conocimiento y construir una comunidad global de ciudades y territorios innovadores. Actualmente, Distritos de Innovación están emergiendo y consolidándose en múltiples regiones del mundo, configurando una nueva generación de ecosistemas urbanos orientados al conocimiento, la tecnología y el talento. Entre los casos impulsados dentro de esta red internacional destacan PI Buenos Aires en Argentina; Melbourne Innovation Districts en Australia; Porto Digital y Cuarto Distrito en Brasil; TusCity - Nanjing en China; Berlin Adlershof en Alemania; MIND - Milano Innovation District en Italia; Glasgow City Innovation District, Here East y White City Innovation District en el Reino Unido; Ann Arbor SPARK en Estados Unidos; Futumed - Ruta N en Medellín, Colombia; y 22@Barcelona en España. Todos ellos muestran cómo las ciudades están evolucionando hacia modelos donde la innovación se convierte en el principal motor de competitividad, sostenibilidad y transformación social.

La evolución de los Distritos de Innovación demuestra que las ciudades del siglo XXI deben entenderse como plataformas integradoras donde convergen economía, tecnología, urbanismo y sociedad.

El verdadero activo estratégico de las ciudades ya no es únicamente el suelo o las infraestructuras, sino su capacidad para atraer, desarrollar y retener talento.

Por ello, los Distritos de Innovación deben ofrecer al talento un entorno integral donde desarrollar simultáneamente su dimensión profesional y personal: espacios para trabajar, investigar, emprender, vivir, aprender y crear comunidad.

Pero esta transformación no ocurre de manera espontánea. Requiere una gobernanza capaz de orquestar a todos los agentes de la Cuádruple Hélice: administraciones públicas, universidades y centros de conocimiento, empresas y ciudadanía. La alineación estratégica de estos actores resulta esencial para construir un propósito compartido que permita transformar urbanística, económica y socialmente los territorios.

El futuro de la competitividad de nuestras ciudades dependerá precisamente de esta capacidad de generar ecosistemas colaborativos de innovación, donde el conocimiento, el talento y la cooperación se conviertan en el principal motor de desarrollo sostenible y prosperidad.

***Josep M. Piqué, presidente ejecutivo de La Salle Technova Barcelona