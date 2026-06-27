Ferrari siempre ha vendido algo más que coches. Frases como esta se suelen decir de los productos de todo tipo asociados a grandes marcas o al mercado del lujo: desde unas zapatillas a un bolso o un perfume.

El marketing vende, a quien lo pueda pagar, una emoción, una promesa de velocidad, exclusividad o una conexión visceral entre el conductor y la máquina. Durante décadas, el Cavallino Rampante se ha construido sobre una idea muy concreta: un Ferrari no se compra solo por sus prestaciones, sino por lo que provoca al conducirlo y al verlo.

Por eso, la llegada del Ferrari Luce, el primer gran eléctrico de la marca, ha abierto entre sus fanáticos, sean compradores, propietarios o soñadores, un debate incómodo, que para algunos puede ser algo banal. Pero existe y tiene mucho que ver con la tecnología. De ahí que en el Nanoclub de Levi también nos hayamos formulado la pregunta: ¿estamos ante la evolución lógica de Ferrari o ante el inicio de una pérdida de identidad?

Desde una perspectiva empresarial, la jugada parece impecable. Ferrari necesita entrar en el mercado eléctrico de lujo, adaptarse a las nuevas regulaciones y responder a la creciente demanda de clientes que buscan exclusividad con tecnología de última generación. Con un precio cercano al medio millón de dólares, el Luce probablemente (seguro) será un éxito comercial. La marca tiene suficiente prestigio, escasez y poder de atracción para convertir cualquier lanzamiento en un acontecimiento.

Pero el problema de Ferrari nunca ha sido vender coches. El problema es seguir siendo Ferrari.

La electrificación plantea una contradicción profunda con los valores históricos de la marca. Los vehículos eléctricos son máquinas extraordinarias desde el punto de vista tecnológico: ofrecen aceleraciones instantáneas, una entrega de potencia impresionante y una eficiencia imposible para un motor tradicional. Sin embargo, Ferrari no se convirtió en un icono mundial porque sus coches fueran simples ejercicios de eficiencia. Todo lo contrario. Su atractivo nació de lo emocional, de lo imperfecto, de lo dramático.

Un Ferrari siempre ha sido una experiencia antes que una herramienta de transporte. Lo relevante era hacer rugir su motor.

La tecnología eléctrica introduce una serie de compromisos difíciles de ignorar. Y es elemento básico para todas las marcas. Las enormes baterías necesarias para mover vehículos de alto rendimiento añaden cientos de kilos de peso. Esa masa extra puede esconderse con sistemas electrónicos avanzados, pero no desaparece. La física sigue imponiéndose. Un deportivo más pesado puede ser más rápido en una recta, pero no necesariamente más emocionante en una carretera de curvas.

Y ahí aparece una de las grandes preguntas sobre el Luce: ¿puede un coche que prioriza el silencio, la comodidad y la inteligencia digital transmitir la misma sensación que un Ferrari de combustión?

El diseño del Luce también resulta revelador. Su configuración de cuatro puertas y su enfoque más práctico buscan ampliar el público de Ferrari, acercándolo al territorio de las berlinas de lujo. Es una estrategia comprensible, pero también arriesgada. Ferrari nunca fue una marca racional. Su valor estaba precisamente en lo contrario: en crear máquinas exageradas, poco prácticas y emocionalmente intensas.

La incorporación de LoveFrom, la compañía fundada por Sir Jony Ive, antiguo responsable de diseño de Apple, refuerza esta sensación de cambio de rumbo. Un genio a quien se atribuye la paternidad del ipod el ipad o el iMac. La filosofía de Ive, basada en la simplicidad y la pureza formal, ha sido revolucionaria en productos tecnológicos. Pero el automóvil de alto rendimiento juega con otras reglas. Un Ferrari no debe parecer un dispositivo electrónico elegante; debe parecer una máquina viva, una pieza de ingeniería con tensión, agresividad y presencia.

La pregunta es hasta qué punto el equipo de diseño interno de Ferrari ha podido mantener esa esencia frente a una filosofía externa más minimalista y tecnológica.

El contraste con otros fabricantes demuestra que la transición eléctrica no obliga necesariamente a abandonar la personalidad de una marca. El Porsche Taycan ha conseguido trasladar muchos elementos del ADN de Porsche al mundo eléctrico porque entiende que la tecnología debe adaptarse a la identidad, no sustituirla. El reto de Ferrari es exactamente el mismo: cambiar sin dejar de reconocerse.

El riesgo del Luce es que la marca haya confundido modernización con neutralización.

Porque el lujo del futuro no será únicamente tener más tecnología, más pantallas o más comodidad. En el segmento más exclusivo, la diferencia estará precisamente en aquello que la tecnología masiva no puede replicar: la emoción, la conexión y la sensación de estar ante algo especial.

Por eso resulta interesante mirar más allá de la batería eléctrica. Los combustibles sintéticos, los biocombustibles avanzados o incluso los sistemas basados en hidrógeno podrían ofrecer caminos alternativos para reducir emisiones manteniendo parte del carácter mecánico que define a los deportivos tradicionales. No significa rechazar la innovación, sino preguntarse qué elementos de la experiencia deben conservarse.

Ferrari tiene la capacidad técnica y económica para fabricar un eléctrico excepcional. Nadie duda de ello. La verdadera dificultad es mucho más compleja: fabricar un eléctrico que no parezca simplemente un buen coche con un logotipo famoso en el capó.

El Luce puede convertirse en un éxito de ventas, un objeto de deseo para coleccionistas y una pieza estratégica para la compañía. Pero el juicio más importante no llegará de los mercados ni de las cifras de producción. Llegará de los aficionados, de los conductores y de la propia historia de Ferrari.

Porque la cuestión no es si Ferrari puede construir un coche eléctrico.

La cuestión es si, al hacerlo, puede seguir construyendo un Ferrari.