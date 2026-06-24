La tecnología al servicio de la tranquilidad

Comparar la inteligencia artificial con cualquier otra revolución tecnológica reciente es prácticamente imposible. Ninguna tecnología había reducido tanto la distancia entre una idea y su ejecución, ni había obligado a las organizaciones a replantearse tan rápido la forma en que innovan. Esta velocidad exponencial es la que ha provocado que las herramientas digitales dejan de emplearse en áreas muy concretas para empezar a asumir un papel más activo en la resolución de problemas cotidianos.

En el sector inmobiliario, la búsqueda de vivienda suele estar marcada por la inmediatez. Estar pendiente de nuevos anuncios y llegar antes que otros interesados requiere tiempo, atención y cierta dosis de paciencia. Una exigencia que no siempre encaja con el ritmo de vida actual, donde el tiempo se ha convertido en uno de los recursos más escasos.

Frente a esta realidad, la IA ofrece una gran posibilidad porque su capacidad para interpretar preferencias, aprender de las interacciones del usuario y cruzar esa información resulta especialmente valiosa. Es decir, si la tecnología puede detectar cuándo aparece una vivienda que encaja con las necesidades de una persona, también puede ayudarle a actuar en el momento adecuado. Así, surge la siguiente pregunta: ¿por qué seguir exigiendo al usuario una atención permanente a la pantalla cuando la tecnología puede anticiparse a sus necesidades y trabajar en segundo plano?

La respuesta a esta reflexión nos ha llevado a desarrollar una solución disruptiva dentro de la plataforma: el contacto automático. Este sistema supone un cambio de paradigma absoluto, permitiendo al usuario evolucionar de la "búsqueda activa" a una "búsqueda pasiva" y automatizada. A través de un cruce inteligente de datos en tiempo real, la plataforma asume el rol de un personal shopper inmobiliario gratuito. Así, cuando un nuevo inmueble se publica y encaja a la perfección con los criterios del usuario, el sistema, además de enviar la notificación tradicional, genera en cuestión de segundos y de manera proactiva un contacto automático con las agencias inmobiliarias en nombre del interesado.

Esta automatización aporta ventajas tanto a quienes buscan vivienda como a los profesionales que gestionan los inmuebles. Los usuarios pueden definir sus preferencias y dejar que la plataforma realice el seguimiento por ellos, identificando nuevas oportunidades y activando el contacto cuando aparece una vivienda que encaja con sus necesidades. La persona mantiene el control sobre sus criterios y decisiones, pero reduce la necesidad de revisar constantemente la plataforma. Al mismo tiempo, las agencias reciben de forma inmediata contactos de personas con un interés real en inmuebles similares a los que comercializan, facilitando una conexión más rápida y eficiente entre ambas partes.

Durante años, la tecnología ha servido para ampliar el acceso a la información, ordenar la oferta disponible y facilitar la comparación entre alternativas. Ese avance ha sido fundamental, pero el contexto actual exige un paso adicional. En procesos largos, competitivos y emocionalmente exigentes, la utilidad ya no depende solo de ofrecer más información. También exige reducir el esfuerzo necesario para interpretarla, seguirla y convertirla en decisiones concretas.

La búsqueda de vivienda concentra muchas de esas tensiones. Cada persona parte de unas necesidades específicas, un presupuesto determinado, unos tiempos concretos y unas expectativas personales que rara vez son sencillas de ordenar. A ello se suma la presión de actuar rápido cuando aparece una oportunidad relevante. La sensación de estar siempre pendiente puede generar desgaste, especialmente cuando el usuario combina esa búsqueda con su vida laboral, familiar y personal.

Ahí es donde la inteligencia artificial empieza a aportar un valor diferencial. Su capacidad para interpretar preferencias, identificar coincidencias relevantes y actuar en tiempo real permite que determinadas tareas repetitivas pasen a gestionarse de forma más eficiente. La decisión sigue estando en manos del usuario, pero la IA se encarga de reducir la fricción.

El avance de estas soluciones también obliga a una reflexión responsable sobre su uso. A medida que la IA gana autonomía, resulta más importante decidir dónde, cómo y para qué se aplica. La sofisticación técnica tiene sentido cuando se traduce en utilidad real, cuando respeta el papel central de la persona y cuando ayuda a resolver necesidades concretas de forma comprensible y controlada.

En un ámbito como la vivienda, aplicar bien la inteligencia artificial significa que cada avance técnico debe mejorar de forma tangible la experiencia de las personas. La IA aporta valor cuando reduce el tiempo que el usuario dedica a tareas mecánicas, le ayuda a no perder oportunidades por falta de disponibilidad y le permite actuar con más criterio en un proceso marcado por la urgencia. Cuando además genera confianza y tranquilidad, demuestra su verdadero potencial como herramienta al servicio de la vida cotidiana.

***Jacob Cañadas, CTO de Fotocasa