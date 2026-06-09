El auge de la inversión EdTech: innovación y personalización en la formación del siglo XXI

Tras el vertiginoso auge de la educación digital durante la pandemia y la posterior estabilización del mercado, el sector EdTech ha entrado en una nueva fase de madurez que abre un horizonte de oportunidades estratégicas. Aunque el entorno macroeconómico ha obligado a una mayor selectividad, los indicadores de 2025 proyectan un optimismo sólido. De acuerdo con la firma Macfarlanes, el valor del mercado educativo global alcanzará los ocho billones de dólares en el 2030, lo que supone un incremento del 33% respecto a los seis billones registrados en 2022.

En este contexto, las firmas de tecnología educativa se consolidan como el principal motor de innovación, capaces de sentar las bases de las nuevas formas de aprender mediante un cambio de paradigma respaldado por cifras: la plataforma de inteligencia de mercado HolonIQ ya señala un aumento del 10% en la inversión EdTech por parte del Venture Capital en 2025, que alcanza los 2.600 millones de dólares.

Este optimismo inversor coincide con las conclusiones del informe State of Play de EmpowerED, que subraya cómo Europa está consolidando su propio ecosistema EdTech, priorizando soluciones escalables y con impacto pedagógico basado en la evidencia y en la interoperabilidad de datos.

Estamos ante un mercado de apuestas más grandes: la inversión se está concentrando en soluciones que demuestran una capacidad de escala real y un impacto directo en el desarrollo del talento, elevando el tamaño medio de los acuerdos y profesionalizando el ecosistema global a niveles sin precedentes.

Este renovado interés no proviene únicamente del capital riesgo tradicional. Estamos asistiendo a un resurgimiento masivo del interés por parte del Private Equity, que ahora percibe la educación y el aprendizaje continuo como una infraestructura económica esencial y un activo de alta resiliencia. Como bien señalan los análisis de firmas como Hunt Scanlon y Macfarlanes, el impacto de la educación en la economía es sistémico y profundo; se estima que el fortalecimiento de los sistemas educativos y de capacitación tiene un efecto multiplicador directo en el PIB per cápita, lo que sitúa a la EdTech como una necesidad económica nacional.

En este escenario, el segmento del aprendizaje corporativo y la formación para el empleo se han consolidado como los motores más dinámicos del año, representando una parte fundamental de las transacciones globales y respondiendo a la urgencia de las organizaciones de cerrar la brecha de habilidades mediante el upskilling y el reskilling constantes.

En el marco de esta transformación, la inteligencia artificial se convierte en la infraestructura invisible que permite personalizar la formación a escala masiva. Esta tecnología mejora la experiencia del usuario y permite a las instituciones y empresas resolver retos estructurales, optimizar la eficiencia operativa y, sobre todo, poner el foco en lo que verdaderamente importa: el progreso de las personas. Una tendencia hacia la calidad y la integración de servicios que valida la visión de crear ecosistemas de aprendizaje que transformen profundamente la manera en que las organizaciones gestionan y consumen el conocimiento.

Este fuerte interés se debe a la eficiencia que estas soluciones ofrecen a largo plazo, a su contribución crucial al desarrollo de la IA y a su apoyo directo al impulso de la empleabilidad. En pocas palabras, el interés inversor se ha vuelto más selectivo. Hoy, el capital se concentra en organizaciones con modelos altamente escalables, que ofrecen métricas claras de impacto y en plataformas que resuelven los problemas estructurales del sistema educativo.

Este cambio de tendencia pone de manifiesto el peso de las EdTech en el aprendizaje del siglo XXI, impulsado por factores clave como la personalización real de la formación. Gracias al uso de la IA y la analítica de datos, hemos pasado de un modelo centrado en el grupo a uno centrado en el individuo, adaptando el ritmo y los intereses de cada persona para perfeccionar la asimilación de contenidos y garantizar el éxito del aprendizaje, y resolviendo brechas mediante la recomendación de recursos que encajan con cada método de estudio, etapa e interés del usuario.

Otro beneficio fundamental es el acompañamiento continuo y la actualización permanente de los contenidos. En un mundo donde los hallazgos científicos y los avances tecnológicos se suceden a una velocidad inédita, las habilidades profesionales tienen una vida útil cada vez más corta. Esto obliga a la formación a evolucionar en un proceso que se prolonga a lo largo de toda la vida, el llamado lifelong learning. En este apartado, las EdTech desempeñan un papel determinante al facilitar plataformas formativas flexibles, accesibles y adaptadas a todas las etapas vitales, lo que permite una actualización constante del conocimiento.

***Miriam Cordero, Chief Revenue Officer de Odilo