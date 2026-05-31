Soberanía tecnológica: Europa avanza pero queda camino por recorrer

La soberanía tecnológica se ha situado en el centro del debate sobre la competitividad europea. No responde únicamente a una voluntad de autonomía, sino a un entorno global donde la capacidad de desarrollar tecnología propia determina la posición económica y estratégica de los territorios.

Las previsiones lo reflejan con claridad. Las grandes tecnológicas superarán los 700.000 millones de dólares en inversión en infraestructuras de inteligencia artificial en 2026, lo que marca un nivel de exigencia difícil de igualar.

Europa está avanzando mediante una combinación de inversión, regulación e impulso a infraestructuras especializadas. El gasto en tecnologías de la información alcanzará los 1,4 billones de dólares este año, con un crecimiento del 11% impulsado por el despliegue de inteligencia artificial, el refuerzo de la ciberseguridad y la consolidación de servicios cloud orientados a proteger el dato crítico. La entrada en vigor del AI Act y de otras normas complementarias refuerza los estándares de seguridad, especialmente en administraciones públicas y sectores regulados.

Sin embargo, este enfoque también evidencia una de las principales tensiones del modelo europeo. La capacidad normativa no siempre se traduce en capacidad tecnológica a gran escala. En un contexto en el que la inteligencia artificial evoluciona con gran rapidez, la distancia entre regulación y ejecución es una cuestión a resolver.

España participa de forma activa en este proceso. El IPCEI de Inteligencia Artificial moviliza 100 millones de euros con el objetivo de reducir dependencias externas y reforzar capacidades locales. En este mismo marco se desarrolla ALIA, una familia de modelos de inteligencia artificial entrenados en español y en lenguas cooficiales que ya se utilizan en entornos donde es necesario operar bajo jurisdicción propia y con control directo del dato.

La evolución de la nube soberana refuerza esta tendencia. La inversión global en infraestructuras destinadas a proteger información crítica alcanzará los 80.000 millones de dólares en 2026 y Europa superará los 12.500 millones en servicios cloud diseñados para garantizar una gestión segura del dato conforme a sus marcos regulatorios. Este movimiento apunta a una evolución clara en la forma de entender el dato, que pasa de tener un uso operativo a ocupar un papel central en la estrategia.

Los efectos empiezan a trasladarse a la gestión pública. El proyecto EDINT permite a los ayuntamientos trabajar con datos propios e integrar información de movilidad, energía o servicios municipales sin depender de plataformas externas. Varias ciudades ya utilizan estos sistemas para monitorizar consumos y planificar actuaciones en tiempo real, con impacto directo en la eficiencia del servicio.

Este impulso también se extiende a sectores críticos como la sanidad o la energía. Los hospitales desarrollan modelos de análisis clínico que mantienen los historiales dentro de sus propios sistemas. Las compañías energéticas entrenan modelos de previsión y optimización en entornos cerrados donde la información estratégica permanece bajo su control. Son ejemplos concretos que permiten entender cómo la soberanía tecnológica se traduce en capacidades operativas.

A pesar de estos avances, conviene introducir una lectura más exigente. Europa sigue lejos de competir en igualdad de condiciones con las grandes compañías tecnológicas globales. La fragmentación del mercado, la menor escala empresarial y una velocidad de ejecución más limitada siguen siendo obstáculos estructurales.

En este contexto, la cuestión de fondo no es solo qué se está haciendo, sino si es suficiente. La dependencia de tecnologías desarrolladas por terceros no es únicamente un riesgo económico, sino también estratégico. Asumir que Europa tendrá acceso garantizado a las soluciones más avanzadas en el futuro puede resultar una hipótesis frágil en un entorno cada vez más competitivo y condicionado por intereses geopolíticos.

El debate sobre la soberanía tecnológica apunta así a tres variables críticas. La necesidad de ganar escala mediante la consolidación de capacidades empresariales, la simplificación de los marcos regulatorios para acompasar su evolución con la del mercado y la aceleración en la toma de decisiones e inversiones. Sin avances claros en estos ámbitos, el riesgo es que Europa consolide un papel secundario en el desarrollo de tecnologías clave.

La Comisión Europea trabaja en la simplificación normativa para facilitar el desarrollo tecnológico, pero el reto es más amplio. Requiere una mayor ambición industrial, una movilización sostenida de inversión y una orientación clara hacia la creación de tecnología propia con capacidad de competir a nivel global.

Europa ha iniciado este proceso y ya existen impactos medibles en ámbitos como los servicios públicos o la resiliencia económica. Sin embargo, el recorrido es todavía incipiente. La soberanía tecnológica no es una posición alcanzada, sino un proceso en construcción que exigirá más escala, más velocidad y una mayor capacidad de ejecución si se quiere reducir la dependencia estructural y aspirar a un papel relevante en la economía digital global.

***Ricardo del Corte, CEO de LKS Next GobTech