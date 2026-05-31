¿Tu próximo jefe será una IA?

Todos recordamos a esos jefes y jefas que dejaron huella en nuestra vida profesional, personas de las que aprendimos no solo conocimientos técnicos, sino maneras de trabajar, relacionarse y afrontar los problemas. Líderes que sacaban lo mejor de nosotros, que enseñaban más con el ejemplo que con largos predicamentos, acompañaban en los momentos difíciles y exigían un poco más cuando sabían que podíamos hacerlo. También tenemos en mente a los que convierten el trabajo en una experiencia desgastante y provocan, en muchos casos, la decisión de cambiar de empleo. Porque, más allá de la capacidad técnica o de alcanzar objetivos, el liderazgo determina la calidad humana del camino compartido y de tu compañero de viaje profesional.

A lo largo de la historia se ha planteado qué define a un buen líder. En el mundo empresarial, el siglo XX trajo consigo una profunda evolución en las teorías de liderazgo. Se pasó del liderazgo mecanicista de Frederick Taylor, centrado en la productividad, el control y la eficiencia, al liderazgo emocional de Daniel Goleman, con foco en la empatía y la inteligencia emocional. Más adelante llegaron los modelos orientados a la transformación de las organizaciones, combinando visión, propósito y motivación de equipos.

Ya en el siglo XXI surgieron conceptos como el liderazgo positivo, enfocado en el clima laboral, las relaciones de energía positiva y el sentido trascendente de los objetivos, así como el liderazgo auténtico, basado en la coherencia, la compasión y un propósito que supera los meros resultados económicos.

En el día a día la respuesta no aparece en los manuales, sino en las experiencias cotidianas y en esas anécdotas a veces inenarrables, que todos acumulamos. Como decía uno de mis mejores jefes, “al cabo del año el perro se parece al amo”, para bien y para mal. La cultura y el comportamiento de los equipos terminan reflejando inevitablemente el estilo de quien los dirige.

Ahora la digitalización y la inteligencia artificial están empujando una nueva transición hacia un liderazgo adaptativo y distribuido, donde la gestión emocional convive con el análisis masivo de datos y la búsqueda de bienestar sostenible. El Work Trend Index Annual Report 2026 de Microsoft, realizado a más de 20.000 trabajadores de diez países, refleja la foto actual: tantos empleados afirman sentirse más productivos gracias a la IA como los que temen quedarse atrás. Y entre ellos también hay muchos líderes.

La cuestión ya no es si la IA participará en la gestión de equipos, porque eso está ocurriendo ya, sino cómo transformará el liderazgo. Un jefe humano posee algo que ninguna máquina puede replicar aún: la experiencia vivida de alcanzar éxitos, gestionar conflictos reales muchas veces entre personas, cometer errores y aprender de situaciones complejas. La persona puede interpretar silencios, leer el mapa no escrito de tu empresa, detectar tensiones invisibles y percibir con una mirada que alguien no está bien. Esta capacidad humana sigue siendo fundamental en entornos inciertos.

Sin embargo, el liderazgo humano también presenta limitaciones: sesgos, favoritismos, cansancio, ego o miedo a tomar decisiones impopulares. Aquí la IA aparece como un sistema inteligente que no actúa condicionado por simpatías personales ni estados de ánimo, puede analizar datos, detectar patrones, anticipar problemas y ofrecer feedback inmediato de manera constante, algo que muchos responsables humanos, por falta de tiempo o capacidad, no hacen adecuadamente.

Pero liderar no es solo optimizar recursos o mejorar métricas. También implica generar confianza, cohesión y sentido compartido. Los equipos no se comprometen solo porque los resultados acompañen, sino porque creen en lo que hacen y en quien los dirige. Y ahí la IA todavía juega en otra categoría: puede simular empatía, pero no sentirla; puede responder correctamente, pero no conectar de verdad.

Por eso, el escenario más probable no parece ser la sustitución del líder humano, sino una convivencia híbrida. Líderes capaces de construir cultura, gestionar relaciones y tomar decisiones estratégicas, apoyados por sistemas de IA que aporten análisis, detección de riesgos y propuestas de mejora. Esta evolución abre además preguntas incómodas: ¿aceptaríamos que una IA evaluara nuestro desempeño? ¿Quién asumiría la responsabilidad de una decisión injusta tomada a partir de un algoritmo? ¿Cómo mantener la confianza si muchas herramientas funcionan como una “caja negra” difícil de explicar?

Quizá la verdadera revolución no sea que la IA nos dirija, sino que cambie para siempre lo que esperamos de un líder humano: menos improvisación, más evidencia; menos jerarquía, más facilitación; menos control, más capacidad para darnos sentido. El futuro del liderazgo no consistirá en elegir entre humanos o máquinas, sino en garantizar que la tecnología siga estando por encima de todo, al servicio de las personas.

***Pilar Torres, Consejera Independiente y Senior Advisor en transformación, innovación tecnológica y talento