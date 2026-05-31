IA: ¿fin del programador o auge del emprendedor?

Tengo la suerte, y a veces el quebradero de cabeza, de vivir profesionalmente en dos mundos que colisionan. Por las mañanas, como responsable del departamento de Sistemas del Parque Científico UMH, me peleo con la infraestructura que mantiene vivo un ecosistema empresarial; por las tardes, entro al aula de la universidad para enseñar a quienes tendrán que construir el software del mañana. Y en ambos lados, la conversación ha cambiado radicalmente en el último año. La inteligencia artificial ya no es una promesa futurista, es el compañero de mesa que nadie invitó pero que ahora no podemos echar.

Existe un miedo real, casi tangible, en los pasillos de la universidad. Mis alumnos de primeros cursos me miran a veces con esa duda existencial: "¿Para qué estoy aprendiendo a programar si una máquina ya lo hace más rápido que yo?". Es una pregunta legítima. Pero mi respuesta siempre intenta ser la misma: la IA no viene a quitarte el trabajo, viene a quitarte la excusa.

Se habla mucho de la pérdida de empleo, de que los juniors lo van a tener crudo. Y no voy a mentir, el modelo de 'fuerza bruta' intelectual está caducado. Ya no necesitamos ejércitos de programadores picando funciones básicas. Pero aquí está la paradoja que a menudo pasamos por alto: al reducirse la necesidad de recurso humano técnico para tareas mecánicas, se ha derrumbado la barrera de entrada para emprender.

Hasta hace dos días, si tenías una idea brillante para una app o un servicio digital, necesitabas capital. Mucho capital. Necesitabas contratar a un CTO, a dos desarrolladores backend, a uno de frontend... El "valle de la muerte" de las startups estaba pavimentado de buenas ideas que no podían pagar las nóminas técnicas necesarias para lanzar un Producto Mínimo Viable (MVP).

Hoy, el escenario es otro. La IA está actuando como un gran igualador. Un emprendedor con visión de negocio y conocimientos técnicos medios puede, apoyado en estas herramientas, desplegar sistemas que antes requerían un departamento entero. Donde antes veíamos una amenaza laboral, yo veo la mayor democratización del emprendimiento que hemos vivido. Ahora, una spin off nacida de un grupo de investigación o una startup de garaje puede competir en ejecución técnica con empresas mucho más grandes, simplemente porque pueden iterar y fallar más rápido y más barato.

Desde la perspectiva de Sistemas, esto es un reto mayúsculo. Las empresas consolidadas tienen 'mochila', trabajan con sistemas legados que cuesta horrores adaptar. Las nuevas, las que nacen nativas en esta era de la IA, viajan ligeras de equipaje. Esa es su ventaja.

¿Significa esto que la docencia o el rol del ingeniero pierden valor? Al contrario. En clase insisto en que ya no formamos a "albañiles del código", sino a arquitectos de soluciones. La IA puede escribir la sintaxis, pero no tiene criterio, ni ética, ni entiende el dolor del cliente. Ahí es donde el factor humano se vuelve irreemplazable.

No miremos la IA solo como la herramienta que recorta plantillas. Mirémosla como el socio tecnológico que permite que cualquiera con talento y empuje pueda poner su idea en el mercado sin necesidad de ser millonario antes de empezar. El desafío no es proteger el puesto de trabajo tal y como lo conocíamos, sino atreverse a crear el valor que antes nos parecía imposible.

Eloy Alarcón Ruiz es Director de Sistemas del Parque Científico y profesor del Grado en Ingeniería Informática de la UMH