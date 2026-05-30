La soberanía chip no se construye fabricando el pasado

Europa ha entendido, quizá demasiado tarde, que los semiconductores no son una industria más. Son la capa invisible sobre la que funcionan la inteligencia artificial, la defensa, la automoción, la energía, las comunicaciones, la salud digital y casi todo lo que seguirá importando en los próximos años.

Sin chips no hay autonomía digital. Sin autonomía digital no hay soberanía real.

Por eso, iniciativas como el PERTE Chip en España o la Ley Europea de Chips eran necesarias. Han situado los semiconductores en el centro de la agenda política e industrial. Pero también pueden alimentar una confusión peligrosa: creer que la soberanía tecnológica consiste simplemente en fabricar más.

No es así.

Una región puede tener fábricas y seguir siendo dependiente. Puede llenar metros cuadrados de cleanroom y no controlar la tecnología que produce. Puede atraer inversión industrial y, al mismo tiempo, quedar subordinada a patentes, materiales, procesos, arquitecturas y decisiones tomadas fuera de su territorio.

La soberanía no se mide solo en capacidad instalada. Se mide en control.

Control de la propiedad intelectual. Control de los procesos críticos. Control de los materiales. Control de las arquitecturas. Control de la capacidad de convertir ciencia en producto industrial.

Ese es el debate que Europa debe afrontar sin anestesia. Si nuestra ambición consiste en reproducir el modelo de otros, llegaremos tarde. Asia y Estados Unidos no han construido su posición dominante solo fabricando más. La han construido controlando conocimiento, estándares, cadenas de suministro, talento, capital y velocidad industrial.

Europa no puede permitirse invertir miles de millones para fabricar el pasado.

En este sentido, estamos en un punto de inflexión. Durante más de seis décadas, el silicio ha sido el gran motor del progreso tecnológico. Ha hecho posible la informática personal, internet, la nube, los dispositivos conectados y la inteligencia artificial actual. Pero ese modelo empieza a mostrar sus costuras: límites físicos, energéticos y económicos.

La próxima etapa no consistirá simplemente en hacer chips más pequeños. Consistirá en hacerlos más eficientes, más especializados, más integrados y más adaptados a problemas concretos. Nuevos materiales, nuevas arquitecturas y nuevos paradigmas computacionales tendrán un papel cada vez más decisivo. Igual que el silicio definió la anterior revolución tecnológica, las tecnologías más allá del silicio pueden definir la próxima.

Y aquí Europa tiene una oportunidad. Pero no una oportunidad retórica, de las que quedan bien en un informe. Una oportunidad real.

Porque la computación ya no es solo un sector. Es el denominador común de casi todos los mercados críticos. La necesitamos para entrenar modelos de inteligencia artificial, diseñar nuevos fármacos, investigar en fusión nuclear, desarrollar nuevos materiales, optimizar redes energéticas, simular motores para exploración espacial, reforzar sistemas de defensa o resolver problemas industriales que hoy son demasiado complejos para las arquitecturas actuales.

Quien lidere la computación liderará mucho más que la industria del chip. Liderará la capacidad de innovar en todos los sectores que dependen de ella.

Por eso, la pregunta ya no es solo cuántos chips podemos fabricar, sino lo que permitirán conseguir sin depender de terceros, y sobre todo qué tipo de computación pueden ser capaces de crear.

Ahí empieza la verdadera soberanía tecnológica.

No se trata de construir el mayor data center del mundo si después dependemos de GPUs, componentes, arquitecturas o actualizaciones críticas controladas por terceros países. Eso puede aumentar nuestra capacidad, pero no necesariamente nuestra autonomía. Europa necesita controlar las tecnologías habilitadoras de la computación del futuro.

La oportunidad para Europa no está en competir únicamente por volumen. Está en liderar las capas donde todavía se está definiendo el futuro: materiales más allá del silicio, arquitecturas especializadas, integración heterogénea, dispositivos de bajo consumo, tecnologías de validación industrial, sistemas híbridos, computación cuántica y nuevos paradigmas de control que den una clara ventaja competitiva a Europa.

El futuro no pertenecerá a una única tecnología. Pertenecerá a quienes sepan conectarlas.

Europa tiene ciencia para hacerlo. Tiene universidades, centros de investigación y talento trabajando en fotónica, electrónica avanzada, materiales bidimensionales, tecnologías cuánticas, arquitecturas neuromórficas y dispositivos beyond-silicon.

Pero sigue fallando en el punto decisivo: transformar esa ciencia en tecnología fabricable, escalable y protegida por propiedad intelectual propia.

Ese es uno de los agujeros negros de la innovación europea.

Investigamos. Publicamos. Demostramos. Y demasiadas veces, cuando llega el momento de industrializar, el valor se desplaza fuera. La patente madura en otro ecosistema. El talento se va donde encuentra capital. La empresa escala donde hay infraestructuras. La tecnología se convierte en producto lejos del lugar donde nació.

Y cada vez que eso ocurre, Europa no solo pierde una oportunidad económica. Pierde soberanía.

España conoce bien esta tensión. En los últimos años ha reforzado su ambición en semiconductores, impulsada por el PERTE Chip, por el crecimiento de AESEMI y por un ecosistema que combina centros de investigación, universidades, empresas tecnológicas, startups y capacidades industriales emergentes.

Pero para convertir ese potencial en una posición competitiva real, debemos evitar una lectura demasiado simple del reto. No se trata de competir únicamente en volumen. Se trata de elegir dónde podemos ser diferenciales.

España puede jugar un papel relevante en diseño especializado, nuevos materiales, integración de sistemas, tecnologías de bajo consumo, validación avanzada, aplicaciones industriales y propiedad intelectual difícil de replicar.

No basta con estar en la cadena de valor. Hay que controlar partes críticas de esa cadena.

Para lograrlo, necesitamos infraestructuras que conecten el laboratorio con el mercado: líneas piloto flexibles, capacidades de test avanzado, entornos de validación industrial y plataformas que reduzcan el tiempo entre una demostración científica y una solución fabricable.

En deeptech, esa distancia lo cambia todo. Puede ser la diferencia entre liderar una tecnología o verla crecer en manos de otros.

La próxima soberanía tecnológica no dependerá solo de producir más. Dependerá de entender qué tecnologías serán estratégicas antes de que sean obvias para todos.

Ese debería ser el foco europeo: nuevos materiales y arquitecturas capaces de extender los límites de la Ley de Moore, nuevos paradigmas computacionales como la computación cuántica, sistemas capaces de integrar estas tecnologías y una visión energética que haga viable esta nueva infraestructura.

No es solo una cuestión de competitividad industrial. También es una cuestión de valores. Europa solo podrá defender su modelo, su autonomía y su capacidad de decisión si lidera los mercados críticos sobre los que se construirá la próxima ola tecnológica.

El silicio seguirá siendo fundamental durante muchos años. Pero el liderazgo de la próxima década se decidirá en las capas que lo complementen, lo extiendan o, en algunos casos, lo superen.

Si Europa quiere ser verdaderamente soberana, no puede limitarse a fabricar el pasado. Tiene que construir las bases tecnológicas del futuro.

***Eduard Puig es CEO de Ideaded.