IA desde RRHH: del 'hype' a una adopción sana, ética y sostenible

Hace poco leí que Merriam‑Webster, un prestigioso referente de diccionarios en inglés en Estados Unidos, había elegido como palabra del año en el 2025, el término “slop”. Esta elección no se basó en su significado original, sino en el nuevo sentido que ha adquirido: contenido digital de baja calidad, producido en grandes cantidades mediante inteligencia artificial.

Como filóloga de formación, no pude evitar tirar del hilo e intentar conocer algunos de esos nuevos términos que vienen llegando con el uso de la IA y que no hacen más que verbalizar nuestra reacción y transformación como sociedad.

En esa misma línea encontré la expresión touch Grass refiriéndose a salir de lo digital, reconectar con lo tangible y recuperar el contacto directo con la realidad. No deja de ser revelador que en paralelo al boom de la inteligencia artificial, crezca también la necesidad de desconectar de ella.

Cada año, en Sopra HR, realizamos procesos de selección orientados a incorporar jóvenes talentos que están finalizando su formación profesional y que tienen interés en iniciar su carrera con nosotros. Siempre me gusta intentar profundizar en la persona que hay detrás del candidato, más allá de su currículum, así que suelo preguntarles qué les gusta hacer en su tiempo libre. Y es curioso lo que responden muchos de los jóvenes en los últimos años: dedican su tiempo libre a desconectar del móvil, de las redes sociales y, en general, de la tecnología y encontrar tiempo para sí mismos.

Y esta frase es muy importante, porque, además, era imposible encontrarla hace algunos años cuando hacíamos la misma pregunta. Todas las organizaciones estamos inmersas en procesos de adopción estratégica de la IA, en formar, pensar y automatizar. Es muy importante que no sólo ofrezcamos formaciones técnicas y de uso, sino que también completemos las ofertas formativas con sesiones que nos ayuden a adoptar la IA de una manera sana, inteligente, ética y con criterio.

Gartner expuso otro término muy relacionado con el primero pero aplicado sobre todo al entorno laboral: workslop. Este término describe un fenómeno que ya están viviendo las organizaciones: contenidos generados con IA que aparentan calidad, bien escritos, estructurados y extensos pero que, en el fondo, son superficiales y no aportan valor.

Cada cierto tiempo reflexionamos internamente sobre cómo se está utilizando la IA en nuestro entorno y sobre cómo podemos acompañar mejor su adopción, identificando oportunidades, inquietudes y todo aquello que nos ayude a crear un contexto de aprendizaje y uso más consciente y estratégico.

En uno de esos intercambios, alguien compartía una preocupación que me parece especialmente interesante: el riesgo de que el uso de la IA pueda generar cierta “pereza mental”.

Más allá del caso concreto, me hace pensar que en paralelo al entusiasmo por la tecnología, empiezan a aparecer también señales de cautela, e incluso de rechazo en algunos casos. Personas que se preguntan qué estamos ganando y qué podríamos estar dejando de ejercitar por el camino.

Todo esto no es más que la prueba de que ya estamos pasando esa fase de hype, que ya estamos aterrizando conceptos más profundos y que estamos viendo cómo tenemos que preservar nuestras capacidades humanas.

De hecho, ya existe un término para esta preocupación: cognitive offloading, o “descarga cognitiva”, esa tendencia a delegar el esfuerzo de pensar en la tecnología, reduciendo progresivamente nuestra capacidad de análisis, creatividad y pensamiento crítico.

En general, nuevos conceptos que apuntan a una misma realidad: el problema no es la inteligencia artificial en sí, sino el uso que hacemos de ella. Bien utilizada, amplifica nuestras capacidades; mal utilizada, las sustituye. Y ahí es donde aparece el verdadero riesgo: producir más, sí, pero pensar menos, no.

Que hoy empecemos a reflexionar sobre cómo influye la IA en nuestra atención, en nuestro criterio o en la calidad del trabajo dice mucho del momento en el que estamos. Empezamos a hacernos preguntas más profundas: qué ganamos, qué perdemos y qué conviene proteger.

Lo que es incontestable es que la IA no será una opción. Como la electricidad en su día, la IA ha llegado para formar parte de nuestras vidas y cada día que pasa incorpora nuevas posibilidades y capacidades.

Para acompañar en el cambio, debemos ofrecer programas de adopción, no sólo centrados en las herramientas, sino en cómo adoptarla con criterio, con ética y de forma sostenible.

*** Bárbara Hechavarría Chiong es HR Director Spain, Italy, Germany y miembro de la AEDRH.