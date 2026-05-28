Llevamos años escuchando dos relatos opuestos sobre la inteligencia artificial y el empleo. El primero, catastrofista: la IA destruirá millones de puestos de trabajo y dejará a toda una generación sin oportunidades. El segundo, triunfalista: la tecnología siempre crea más empleo del que elimina, no hay nada que temer. La realidad, como suele ocurrir, es más compleja y más interesante que cualquiera de los dos.

La cuarta edición del informe Empleos y Sectores Emergentes que presentamos hoy en Madrid, aporta evidencia concreta sobre lo que está ocurriendo en el mercado laboral tecnológico español. Y uno de sus hallazgos merece atención especial: por primera vez desde que elaboramos este informe, detectamos que la automatización está impactando con más intensidad en los perfiles de inicio de carrera que en el conjunto del mercado. Las nuevas ofertas de empleo para programadores júnior cayeron un 33% en el último año. Las dirigidas a perfiles sénior, en cambio, crecieron un 13%.

No se trata de un dato aislado. Estudios internacionales elaborados por universidades como Harvard o Stanford apuntan en la misma dirección: las tareas más expuestas a automatización son precisamente aquellas que tradicionalmente servían como puerta de entrada al mercado laboral.

¿Significa esto que la IA está expulsando al talento joven del sector tecnológico? No exactamente. Lo que está ocurriendo es algo más sutil y, a la larga, más exigente: el mercado no pide menos talento, sino un talento distinto, también y sobre todo, entre los más jóvenes.

Esto tiene una implicación directa para empresas e instituciones educativas. No se trata de contratar menos jóvenes, sino de qué esperar de ellos: capacidad para supervisar y validar soluciones generadas por IA, criterio para detectar errores que un modelo no detecta, habilidad para integrar herramientas de inteligencia artificial en flujos de trabajo reales. Son competencias que el sistema formativo todavía no ha incorporado de forma generalizada, y esa brecha es la que explica, en parte, la contracción de la demanda.

Pero la transformación no se limita al talento júnior. El dato que quizás mejor define el momento que vivimos es el crecimiento del 237% en dos años de la demanda de perfiles que combinan especialización sectorial con habilidades digitales avanzadas. El mercado no busca más informáticos. Busca abogados que entiendan la automatización, financieros con analítica de datos, responsables de recursos humanos que sepan usar la IA para selección. Lo que llamamos talento híbrido es ya un nuevo estándar de empleabilidad.

Este fenómeno tiene una consecuencia que a menudo se subestima: la transformación digital de la economía española no depende solo de cuántos ingenieros formemos, sino de la capacidad de todos los sectores para integrar competencias digitales en sus perfiles tradicionales. Y eso requiere una cultura de aprendizaje continuo que hoy sigue siendo una asignatura pendiente.

España mantiene un margen de mejora significativo en productividad, y una parte importante de ese margen se cierra precisamente ahí: en la actualización permanente del talento, en programas reales de upskilling y reskilling que acompañen a los profesionales a lo largo de toda su carrera.

Los datos del informe también nos recuerdan que esta transformación no ocurre de forma homogénea en el territorio. Madrid y Barcelona concentran el 62% de las ofertas vinculadas a inteligencia artificial, pero regiones como Aragón, Valencia o Murcia registran crecimientos muy significativos en empleo tecnológico, especialmente en centros de datos y ciberseguridad. Son señales incipientes que merecen ser acompañadas con políticas activas de atracción de inversión y formación de talento local.

La inteligencia artificial no elimina el valor del trabajo humano. Es el inicio de una exigencia mayor: para las empresas, que deben redefinir qué esperan de sus equipos; para las universidades y centros de formación, que deben actualizar sus programas con urgencia; y para las políticas públicas, que deben facilitar una transición que no deje atrás a quienes más lo necesitan. Los datos están sobre la mesa. Ahora toca actuar.

***Miguel Sánchez Galindo es director general de DigitalES