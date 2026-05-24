La observabilidad no es suficiente, hay que gobernar el rendimiento

Durante la última década, la observabilidad se ha consolidado como uno de los pilares de la transformación tecnológica. Dashboards en tiempo real, trazabilidad distribuida, monitorización de logs, métricas de experiencia de usuario… Hoy las organizaciones tienen más visibilidad que nunca sobre el comportamiento de sus sistemas. Sin embargo, la cuestión clave no es solo si vemos lo que ocurre, sino si somos capaces de gobernarlo.

La observabilidad ha eliminado la ceguera operativa, pero no ha resuelto el problema de la eficiencia. Ver más no significa entender mejor y entender mejor no implica optimizar de forma continua.

Muchas compañías han invertido millones en plataformas y herramientas de monitorización para reducir el MTTR -la métrica que mide el tiempo requerido para restaurar la disponibilidad de un sistema- y mejorar la disponibilidad. Y lo han conseguido. Pero persiste un fenómeno menos visible: sistemas que funcionan, pero lo hacen de forma ineficiente; aplicaciones que no fallan, pero consumen más recursos de los necesarios; procesos batch que finalizan a tiempo, pero a costa de sobredimensionar la infraestructura. Todos estos peros son el coste oculto de los problemas de rendimiento.

Además, el modelo dominante en TI sigue siendo reactivo: se miden alertas, se gestionan incidencias, se restaura el servicio. La cultura gira en torno al incidente. Este enfoque, si bien necesario, es insuficiente porque la mayoría de las ineficiencias no se manifiestan como caídas críticas. Se presentan como degradaciones progresivas, pequeños incrementos de consumo o variaciones en los tiempos de respuesta que no superan umbrales de alerta, pero que, acumuladas en el tiempo, elevan el Coste Total de Propiedad (TCO) y erosionan la eficiencia operativa.

Las herramientas APM tradicionales están diseñadas para detectar anomalías evidentes, no para identificar patrones estructurales de mala praxis o desviaciones acumulativas en entornos con cientos de miles de componentes. En grandes organizaciones, donde una instalación puede superar los 300.000 componentes y cerca del 40% cambia cada año, la complejidad es permanente y la mera visualización de métricas no garantiza el control. Además, constatamos que muchas de estas grandes organizaciones guardan solo un mes la información ingente que generan estas herramientas y algunas, incluso, solo un día.

Observabilidad no es gobernar el rendimiento

Observar implica disponer de datos. Gobernar implica tomar decisiones basadas en métricas objetivas, históricas y correlacionadas. Observar es detectar un pico de CPU. Gobernar es entender por qué se repite sistemáticamente, qué componente lo provoca y cómo corregirlo de forma definitiva. Observar es reaccionar ante una degradación, pero gobernar es anticiparla.

Cuando el rendimiento se aborda solo desde la monitorización, la organización entra en un ciclo reactivo: se ajustan parámetros, se amplía capacidad, se provisionan más recursos. Pero rara vez se ataca la causa raíz estructural a nivel aplicativo ya que resulta más difícil y puede significar encontrar una mala praxis en el desarrollo o tener que mejorar un diseño, es decir, exigir responsabilidades al encargado de ese código. Es más sencillo quejarse y solicitar más inversión al negocio que, presa de la frustración ante la falta de proactividad para verdaderamente solucionar los problemas de la aplicación, suele optar por darle al botón y ampliar la infraestructura. El resultado es conocido, sobredimensionamiento como mecanismo de protección y costes crecientes para mantener el mismo nivel de servicio.

En 2026 el debate no es si invertir más en tecnología, sino si estamos obteniendo el rendimiento adecuado de la tecnología en la que ya hemos invertido. Las empresas han destinado miles de millones a transformación digital, modernización de aplicaciones, migraciones cloud, automatización e inteligencia artificial. Sin embargo, en demasiadas ocasiones esa inversión no se traduce en la eficiencia esperada. El motivo suele ser un rendimiento insuficiente.

Hoy la tecnología no es un soporte del negocio, es parte inherente del negocio. Cuando una plataforma responde con lentitud, impacta en la conversión y la experiencia de usuario. Cuando una infraestructura cloud está mal optimizada, afecta directamente a la cuenta de resultados. Cuando los sistemas no escalan eficientemente, se frena la innovación. El rendimiento tecnológico es, en esencia, rendimiento empresarial.

La paradoja de la nube

La adopción masiva de cloud ha aportado flexibilidad y escalabilidad, pero también ha generado una falsa sensación de recursos ilimitados. Cuando la infraestructura era física, la limitación obligaba a optimizar. La facilidad para provisionar en la nube puede llevar a sobredimensionar sin analizar la eficiencia real y el resultado son arquitecturas infladas, costes crecientes y falta de visibilidad sobre el uso efectivo de los recursos.

Optimizar el rendimiento en cloud no consiste únicamente en reducir gasto, sino en entender cómo se comportan las aplicaciones, cómo interactúan los sistemas y dónde se generan cuellos de botella. No se trata solo de gastar menos, sino de utilizar mejor.

Y lo mismo ocurre con la inteligencia artificial. Si la arquitectura está optimizada, la IA potencia sus fortalezas. Si no lo está, amplifica sus ineficiencias. Construir innovación sobre una base ineficiente es multiplicar el problema.

Rendimiento, sostenibilidad y disciplina

El rendimiento también está vinculado a la sostenibilidad. Cada activo innecesario implica consumo energético adicional. Cada proceso mal optimizado incrementa la huella de carbono. Cada arquitectura sobredimensionada genera coste económico y ambiental. La tecnología más eficiente es también la más sostenible. Optimizar el rendimiento no es solo una cuestión financiera, es una cuestión de responsabilidad.

Así las cosas, sabemos que las disciplinas críticas acaban integrándose en el ciclo de vida completo del software. La ciberseguridad dejó de ser una revisión final para convertirse en un enfoque transversal. La calidad se integró en pipelines automatizados. Y el rendimiento está recorriendo el mismo camino. Requiere métricas objetivas, históricos que permitan detectar degradaciones progresivas y trazabilidad técnica suficiente para identificar los problemas y evitar que impacten en el negocio.

Sin métricas objetivas, cualquier arquitectura, por moderna que sea, corre el riesgo de convertirse en una caja negra. Migrar, modernizar o innovar sin gobernar el comportamiento del software es trasladar la complejidad, no resolverla.

El siguiente estadio de madurez tecnológica no pasa por tener más dashboards, sino control continuo sobre el comportamiento del software. La complejidad va a seguir aumentando y el éxito no será para quien tenga más tecnología, sino para quien la haga rendir mejor. Observar es necesario y optimizar es conveniente, pero gobernar el comportamiento del software, es decir, identificar y ser capaz de resolver sus ‘malas conductas’, es lo que convierte la tecnología en una verdadera ventaja competitiva.

***Ángel Pineda es el CEO de Orizon