Ética en tiempos de IA: valores por delante de algoritmos

En la historia reciente de la humanidad, pocas tecnologías han tenido un impacto tan transversal y acelerado como la inteligencia artificial. Su capacidad para transformar industrias, redefinir procesos y multiplicar el alcance del conocimiento es innegable. Sin embargo, en la misma medida en que aumenta su potencial, crecen también las responsabilidades éticas que debemos asumir quienes impulsamos su desarrollo y aplicación.

Las organizaciones que adoptan IA, especialmente aquellas que trabajamos en ámbitos tan sensibles como la salud, tenemos la obligación de ser garantes de su uso responsable. No basta con incorporar agentes autónomos, modelos generativos o sistemas predictivos: debemos asegurar que cada una de estas herramientas está alineada con nuestros valores, con nuestra visión de empresa y, sobre todo, con el impacto positivo que esperamos que tenga en las personas.

En una compañía que aspire a actuar de forma responsable, la ética no puede ser un departamento ni un sello de calidad. Tiene que formar parte de la cultura de la organización, estar arraigada en sus principios y guiar cada decisión y cada interacción. Solo así es posible afrontar la revolución de la inteligencia artificial desde un lugar de confianza, responsabilidad y coherencia.

En este sentido, la ética debe estar integrada en todo el ciclo de vida de la IA: en los procesos, en las políticas internas, en la validación de modelos, en los mecanismos de supervisión humana y en cada caso de uso que activamos.

La OMS lo resume en seis principios que no admiten atajos: autonomía, seguridad, transparencia, responsabilidad, equidad y sostenibilidad. No son palabras bonitas: son el mínimo común denominador para que la IA no desvíe su rumbo.

Si algo hemos aprendido a lo largo de los años es que no basta con adoptar la innovación tecnológica, hay que hacerlo bien. En el caso de la IA, no podemos olvidar que no es neutral. Refleja datos, estructuras y decisiones humanas. Por eso necesitamos procesos de gobernanza que garanticen que cada agente o sistema opera dentro de un marco seguro, trazable y alineado con los estándares éticos que nos exigimos. Y los riesgos no son teóricos, la IA amplifica lo que encuentra; lo bueno… y lo malo.

Actualmente el 11% de los profesionales sanitarios en España ya utiliza IA en su práctica, y un 42% adicional planea adoptarla. Ya está ayudando a reducir tiempos de investigación, acelerar diagnósticos, mejorar la adherencia terapéutica y anticipar riesgos clínicos. Y esto no es teoría: en hospitales de Andalucía ya se experimenta con asistentes clínicos basados en IA que mejoran diagnósticos y optimizan procesos. España está aprendiendo que la IA no es futurismo, que el cambio ya se ha instalado en el pasillo del hospital, en la UCI, en la urgencia y en la historia clínica.

Entonces la pregunta ya no es si la IA transformará nuestras organizaciones, sino cómo queremos que lo haga. El verdadero liderazgo consiste en anticipar riesgos, reforzar la supervisión, garantizar la transparencia y demostrar que es posible innovar sin renunciar a los valores que nos han traído hasta aquí.

Cuando el mundo cambia como ahora, a una velocidad sin precedentes, son nuestros valores los que permanecen. Todas las organizaciones se encuentran hoy en un proceso de adaptación profunda, combinando la fuerza de su historia empresarial con la agilidad de un ecosistema digital en plena expansión.

Las compañías con una trayectoria larga y consolidada sabemos que la ética no es estática. Evoluciona, se actualiza, se fortalece y exige de nosotros una vigilancia constante. Por eso, hoy más que nunca, debemos asumir que la inteligencia artificial no es solo una oportunidad tecnológica, sino también una prueba definitiva de coherencia corporativa.

Porque en tiempos de inteligencia artificial, la integridad no es una ventaja competitiva: es una obligación moral.

***Enrique Grande es director de Ética y Compliance de Takeda Iberia.