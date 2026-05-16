La nueva guerra energética ya no se libra únicamente en los pozos petroleros, los oleoductos o las rutas marítimas. Se libra en las fábricas de baterías, en los parques solares, en los laboratorios de tecnología avanzada y en las cadenas de suministro que definirán la economía del siglo XXI. Y en esa carrera, China y Estados Unidos han escogido caminos radicalmente distintos.

Mientras Washington insiste en preservar el dominio de los combustibles fósiles, Pekín apuesta por convertirse en el corazón industrial de la transición energética global. La pregunta ya no es quién contaminará menos, sino quién controlará las tecnologías, las materias primas y las industrias del futuro.

China ha entendido algo esencial: la energía limpia no es solamente una cuestión medioambiental, sino una cuestión de poder. Durante años, Occidente interpretó las renovables como una obligación climática. China las interpretó como una oportunidad histórica de liderazgo económico y geopolítico.

El resultado está a la vista. El gigante asiático instala más energía solar y eólica que el resto del mundo combinado, domina la fabricación de paneles solares, baterías y vehículos eléctricos, controla buena parte de los minerales críticos y avanza incluso en sectores altamente estratégicos como la energía nuclear y la investigación en fusión. Empresas como BYD o CATL ya compiten de tú a tú con los grandes referentes industriales occidentales.

Nada de esto ocurrió por casualidad. Fue el resultado de una política industrial sostenida durante décadas, basada en subvenciones masivas, planificación estratégica y una coordinación estrecha entre Estado, banca, universidades y empresas privadas. China asumió riesgos, aceptó fracasos empresariales y mantuvo una visión a largo plazo incluso cuando los beneficios inmediatos no eran evidentes.

Estados Unidos, en cambio, parece atrapado en una contradicción histórica. El país que inventó muchas de las tecnologías que hoy impulsan la transición energética —las primeras células fotovoltaicas modernas, las baterías recargables de litio o algunos de los primeros parques eólicos— ha terminado perdiendo gran parte de la capacidad industrial para fabricarlas a gran escala.

La administración de Donald Trump ha decidido reforzar aún más esa tendencia. Su apuesta es clara: petróleo, gas y “dominación energética”. Washington considera que sus inmensas reservas de combustibles fósiles continúan siendo un instrumento de poder global y una fuente de influencia geopolítica. Desde esa lógica, exportar gas natural licuado a Europa o Asia no es solo negocio; es diplomacia estratégica.

Sin embargo, esta visión puede resultar eficaz a corto plazo y profundamente problemática a largo plazo.

El mundo sigue dependiendo del petróleo y el gas, ciertamente. Pero las tendencias económicas parecen avanzar en otra dirección. La energía solar y eólica son cada vez más baratas. Los vehículos eléctricos dejan de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una industria de masas. Las baterías mejoran rápidamente y reducen uno de los grandes obstáculos de la electrificación.

China no necesita convencer al mundo con discursos ideológicos sobre el cambio climático. Le basta con ofrecer tecnología más barata.

Ahí reside el verdadero desafío para Occidente. Muchos países en desarrollo no compran paneles solares chinos porque compartan el modelo político de Pekín, sino porque son accesibles, eficientes y llegan acompañados de financiación e infraestructura. Desde Brasil hasta Kenia, pasando por Indonesia o Pakistán, China está construyendo relaciones económicas duraderas basadas en la energía y la tecnología.

Eso también es poder blando.

Europa observa esta situación con creciente incomodidad. Por un lado, desea acelerar la transición ecológica. Por otro, teme sustituir su antigua dependencia energética de Rusia por una nueva dependencia industrial de China. La Unión Europea quiere competir, pero llega tarde a una carrera donde Pekín lleva décadas acumulando ventaja.

La gran paradoja de esta historia es que China, el mayor emisor mundial de gases de efecto invernadero, se ha convertido también en el principal proveedor de soluciones para reducir esas emisiones. Mientras tanto, Estados Unidos, que durante décadas lideró la innovación tecnológica global, parece dispuesto a ceder parte del futuro industrial para proteger el presente fósil.

Por supuesto, nada está decidido. Estados Unidos sigue siendo una potencia científica, tecnológica y financiera extraordinaria. Su capacidad de innovación continúa siendo inmensa y podría recuperar terreno si en el futuro vuelve a apostar seriamente por la industria limpia. La historia demuestra que no conviene subestimar la capacidad estadounidense de reinventarse.

Pero el tiempo importa. Y China lleva años utilizando ese tiempo para construir fábricas, dominar cadenas de suministro, asegurar minerales estratégicos y formar ingenieros.

La cuestión ya no es únicamente climática. Es económica, industrial y geopolítica. El país que controle las tecnologías energéticas del futuro tendrá una influencia comparable a la que tuvieron las grandes potencias petroleras durante el siglo XX.

Y hoy, guste o no, China parece estar tomando la delantera.