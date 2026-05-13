La revolución silenciosa de los cuidados

Cuando pensamos en innovación, solemos pensar en velocidad. En automatizar procesos, optimizar tareas o hacer nuestra vida más eficiente. Pero hay una transformación mucho más silenciosa que empieza a ganar espacio dentro de la conversación tecnológica: cómo cuidamos.

España envejece en un contexto social completamente distinto al de hace apenas dos generaciones. Las familias viven más dispersas, los hogares unipersonales aumentan y cada vez más hijos adultos intentan compatibilizar trabajo, vida personal y la preocupación constante por padres o familiares mayores que quieren (y merecen) seguir viviendo de forma autónoma.

Porque si algo está claro es que la mayoría de personas mayores no quieren renunciar a su independencia. Quieren seguir viviendo en su casa, mantener sus rutinas, salir a pasear, hacer la compra o continuar con la vida que conocen. Y sus familias, en realidad, tampoco buscan controlarles: buscan tranquilidad.

Y, ahí, empieza una de las conversaciones más importantes de los próximos años.

Durante mucho tiempo, el cuidado estuvo asociado casi exclusivamente a la presencialidad. Cuidar significaba estar físicamente presente, supervisar, acompañar o incluso asumir una cierta pérdida de autonomía como consecuencia inevitable de la edad. Pero hoy empieza a emerger un modelo diferente: uno en el que la tecnología no sustituye el vínculo humano, sino que ayuda a preservarlo.

Y eso cambia completamente la lógica tradicional del cuidado.

La innovación aplicada al cuidado no debería entenderse como una cuestión puramente tecnológica. No se trata solo de dispositivos, sensores o aplicaciones. Se trata, sobre todo, de reducir angustias invisibles. De aliviar esa llamada mental constante que acompaña a millones de familias: “¿Habrá llegado bien a casa?”, “¿Y si le pasa algo y no puede avisar?”, “¿Hace horas que nadie sabe de ella?”.

La tecnología, cuando está bien diseñada, puede convertir parte de esa incertidumbre en calma.

Sin embargo, existe un reto importante del que todavía hablamos poco: durante años, la innovación tecnológica se diseñó pensando casi siempre en el mismo perfil de usuario. Personas jóvenes, hiperconectadas y familiarizadas con interfaces digitales complejas. Y eso ha provocado que una parte enorme de la población quede fuera de muchas soluciones tecnológicas no porque no las necesite, sino porque nunca fueron pensadas para ellas.

Diseñar tecnología para el cuidado implica cambiar esa lógica. Implica entender que la verdadera innovación no siempre consiste en añadir más funciones, sino en hacer que algo sea sencillo, intuitivo y útil para alguien que quizá nunca se consideró una persona “tecnológica”.

Y probablemente ahí esté una de las grandes oportunidades -sociales y empresariales- de los próximos años.

La silver economy ha dejado de ser una tendencia de nicho. Es una realidad demográfica que transformará sectores enteros: salud, vivienda, movilidad, consumo y, por supuesto, cuidados. Pero reducir esta conversación únicamente a una oportunidad económica sería un error. Existe también una responsabilidad colectiva: construir un modelo de envejecimiento más humano, más autónomo y más conectado con la realidad de las familias actuales.

Porque el gran desafío del cuidado en el siglo XXI no será únicamente vivir más años. Será cómo queremos vivirlos.

Y en esa conversación, la tecnología no debería alejarnos de las personas. Debería ayudarnos precisamente a cuidar mejor de ellas.

***Guillem Viladomat, fundador de Durcal Teleasistencia