Salud, sostenibilidad y tecnología: así se construye la alimentación infantil del futuro

En 1994, la marca de ropa Patagonia descubrió que el algodón convencional que usaba en sus prendas era uno de los cultivos más contaminantes del planeta. Tenían un producto impecable por fuera y una cadena de valor que contradecía todo lo que decían ser. En 18 meses convirtieron el 100% de su producción a algodón orgánico, asumiendo costes enormes.

Lo que aprendieron entonces sigue siendo válido hoy en cualquier categoría: un producto impecable en su formulación no es suficiente si detrás arrastra una cadena de valor opaca, poco consistente o incapaz de sostener con hechos lo que promete. En alimentación infantil, salud y sostenibilidad forman parte de la misma pregunta: qué calidad real ofrece un alimento y bajo qué condiciones llega hasta nuestra mesa.

Las familias quieren entender qué compran para sus hijos, cómo se ha elaborado ese producto, qué criterios guían la selección de materias primas y qué garantías acompañan cada fase del proceso. Esa exigencia ha elevado el listón para toda la industria y ha convertido la confianza en una condición básica para competir.

La sostenibilidad afecta así a la definición misma de calidad. Tiene que ver con la forma de cultivar, con la protección de la materia prima, con el uso responsable de recursos, con la trazabilidad y con la solidez de una cadena de valor capaz de preservar la integridad del producto hasta que llega al hogar. Vista de este modo, deja de ser una capa añadida y pasa a formar parte del núcleo del negocio. En una categoría tan sensible como la infantil, esa integración marca una diferencia decisiva.

Durante años, una parte del mercado utilizó términos como ecológico, natural o responsable como códigos de confianza casi automáticos. Siguen siendo palabras valiosas, aunque el contexto actual exige una lectura más rigurosa. El consumidor ha madurado, la regulación ha ganado peso y la conversación pública sobre alimentación se ha vuelto mucho más sofisticada.

Hoy la credibilidad de una marca depende menos de los conceptos que enuncia y mucho más de la capacidad de demostrar cómo trabaja, qué estándares aplica y de qué manera convierte sus decisiones en procesos verificables.

En ese contexto, la tecnología adquiere un sentido mucho más interesante que el de simple reclamo de modernidad. Su valor reside en permitir una respuesta empresarial más sólida a una exigencia social cada vez más sofisticada. En alimentación infantil, eso significa reforzar procesos, elevar el nivel de control y sostener con mayor claridad la calidad que una marca pone en el mercado. La innovación mejora la manera de garantizar el producto y de responder por él, sin alterar su esencia.

Esta es, probablemente, la transformación más significativa que vive hoy el sector. Anteriormente, la tecnología aplicada a la alimentación se contó desde la novedad. El discurso se detenía en lo llamativo, en la promesa de cambio y en la idea de avance casi por sí mismo. Cuando hablamos de los alimentos de los más pequeños, esa aproximación resulta limitada.

La tecnología útil es la que permite a las empresas estar a la altura de una expectativa nueva: hace posible una calidad más consistente, una exigencia mejor articulada y una relación más clara entre lo que ocurre dentro de la compañía y lo que finalmente recibe el consumidor.

Desde una perspectiva empresarial, ahí es donde empieza a dibujarse una ventaja competitiva real. En un mercado donde el valor de una marca se mide cada vez más por su coherencia, las empresas mejor preparadas serán aquellas capaces de responder con rigor a esa demanda. La tecnología aporta valor porque refuerza esa capacidad de respuesta y permite sostener con mayor consistencia las decisiones que afectan al producto. La ventaja, por tanto, está en contar con una estructura más robusta para cumplir con lo que el mercado espera.

El futuro del sector se jugará en esa capacidad de integración. Las marcas que aspiren a ocupar una posición relevante tendrán que ir más allá de los atributos aislados y de los lenguajes heredados. El nuevo estándar exige productos de calidad, estructuras capaces de sostenerla y herramientas que permitan responder con solvencia a una demanda social más madura, que seguirá evolucionando.

En alimentación infantil, esta conversación tiene además una dimensión especialmente relevante. Salud, sostenibilidad y tecnología forman parte aquí de una responsabilidad profunda, porque inciden en la etapa en la que empiezan a construirse los hábitos, las referencias y la relación con la alimentación que acompañarán a una persona a lo largo de su vida. Responder con rigor a esta exigencia implica hacer mejores productos y, al mismo tiempo, contribuir desde la empresa a una forma más consciente y sólida de alimentar a quienes serán los adultos del mañana.

***Alberto Jiménez es cofundador y coCEO de Smileat