Europa no puede permitirse importar su seguridad energética. Ni en forma de gas ni en forma de tecnología.

Se habla mucho de defensa y rearme, pero rara vez se aborda una cuestión esencial: ¿con qué energía vamos a sostenerlos en una crisis? Tanques, aviones o drones no funcionan con declaraciones políticas. Funcionan con combustible. Y si ese combustible —diésel o queroseno— deja de estar disponible, la capacidad operativa se resiente de inmediato.

Garantizar una producción autónoma de energía, especialmente para usos críticos como la defensa, las emergencias o la protección civil, no es una opción: es una prioridad estratégica.

Aquí es donde las tecnologías limpias dejan de ser únicamente una herramienta climática para convertirse en una herramienta de soberanía.

Empresas europeas como Ineratec desarrollan combustibles sintéticos a partir de CO₂ capturado e hidrógeno verde, compatibles con la infraestructura existente. Sus sistemas modulares permiten producir cerca del punto de consumo. En un contexto en el que las grandes infraestructuras energéticas se convierten en objetivos, la descentralización deja de ser una cuestión de eficiencia: pasa a ser una cuestión de supervivencia.

En la misma línea, Turn2X impulsa en Extremadura hubs modulares de e-fuels que sustituyen el modelo de grandes refinerías por una red distribuida, replicable y escalable. Menos concentración, menos vulnerabilidad.

El frente eléctrico añade otra capa crítica. Soluciones como las de Enline emplean gemelos digitales para anticipar fallos o ataques, redirigir flujos y mantener la red operativa incluso bajo presión. La defensa energética ya no es solo física, también es algorítmica.

Porque la energía no es solo un insumo económico. Es la condición de posibilidad de todo lo demás.

Sabemos muy bien que Europa no está fallando en innovación. Está fallando en escala. Se financian pilotos, se celebran avances… y demasiadas veces se concluye que las tecnologías son demasiado caras. Pero sin volumen no hay reducción de costes, ni aprendizaje industrial, ni competitividad real.

El sector de la defensa sí entiende esta lógica: no adquiere una unidad, adquiere cientos. Genera demanda, reduce costes y consolida industria. Es exactamente lo que muchas tecnologías limpias necesitan hoy.

El ejemplo de las baterías lo ilustra con claridad. Europa impulsó la Alianza Europea de Baterías en 2017 y apostó una gran parte de su capital por Northvolt, que terminó en quiebra en 2025 tras captar miles de millones. Mientras tanto, China ha consolidado su liderazgo en una tecnología clave.

Hoy, la pregunta es incómoda: ¿vamos a depender de baterías chinas para sostener nuestra seguridad? El problema es estructural. Europa ha separado dos ámbitos que deberían estar profundamente conectados: el de la innovación y el de la política industrial. El primero genera tecnología; el segundo debería escalarla. Pero la fragmentación lo impide.

A ello se suma una desconexión creciente entre regulación y realidad empresarial. Demasiadas decisiones se toman lejos del terreno, sin incorporar cómo se financian, se construyen y se ejecutan los proyectos. El resultado no es más control, sino más fricción.

La transición energética no puede limitarse a una transición de consumo. Debe ser también una transición industrial. Ahí reside la oportunidad. Pero aprovecharla exige alinear innovación, capital y política industrial en una misma dirección, con un único y claro objetivo: escalar.

Hay señales positivas —EU Inc., el EU Scale-up Fund, el Industrial Accelerator Act— que apuntan en la dirección correcta. Indican que el diagnóstico empieza a calar: sin escala, no hay soberanía tecnológica.

En este contexto, el sector de la defensa puede actuar como catalizador. No sustituyendo a la política energética, sino acelerándola: introduciendo volumen, reduciendo incertidumbre y cerrando la brecha entre innovación y despliegue.

Europa no necesita más retórica sobre competitividad. Necesita asumir que la energía no es un coste a minimizar, sino una inversión estratégica a maximizar.

Porque en energía —como en seguridad— no hay segundas oportunidades.