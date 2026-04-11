Por qué el futuro del talento pasa por comprender la IA antes que por programarla

La próxima ventaja profesional no será saber pedirle cosas a una máquina. Será entender cuándo conviene hacerlo y cuándo no.

Durante años, la conversación sobre formación tecnológica ha girado alrededor de una idea bastante simple: aprender a programar, automatizar y dominar herramientas. Esa lógica sigue siendo útil, pero ya no basta. La irrupción de la IA generativa ha cambiado el orden de prioridades. Hoy, muchas empresas no buscan solo perfiles técnicos. Buscan personas que sepan interpretar resultados, detectar errores, formular buenas preguntas y mantener criterio propio.

La razón es que la IA acelera tareas, pero no sustituye la comprensión. Puede redactar un texto, resumir un informe o generar código en segundos, pero no puede decidir por sí sola si ese resultado tiene sentido, si responde al objetivo real o si introduce un sesgo que luego salga muy caro. Es justo aquí que aparece una habilidad que antes parecía secundaria y ahora se vuelve central: la alfabetización en IA.

Hablar de alfabetización en IA no es hablar de usar una herramienta con soltura. Es entender qué hace un modelo, qué no hace, dónde se equivoca y qué riesgos arrastra su uso. También implica saber distinguir entre automatizar una tarea y delegar un juicio. Esa distinción encaja con el enfoque de la Comisión Europea, que pide considerar el nivel de formación, la experiencia y el contexto de uso antes de exigir un uso suficiente de estos sistemas.

En educación, el debate ya no debería centrarse solo en si la IA entra o no entra en el aula. Eso ya pasó. La cuestión relevante ahora mismo es otra: qué tipo de estudiantes estamos formando si no saben trabajar con ella de forma crítica.

La OCDE y la Comisión Europea apuntan justo en esa dirección con su marco de alfabetización en IA, pensado para integrar el tema en distintas materias y no como un añadido aislado.

Ese cambio no afecta solo a informática. Afecta a marketing, derecho, salud, finanzas, educación y dirección empresarial. En todos esos ámbitos, la IA ya interviene en tareas de análisis, redacción, clasificación o recomendación. Por eso, comprenderla deja de ser una especialidad y pasa a ser una competencia básica. Igual que hace unos años se empezó a considerar imprescindible manejar hojas de cálculo, ahora empieza a serlo entender cómo trabaja un sistema de IA y cuáles son sus límites.

También cambia la idea de empleabilidad. El Future of Jobs Report 2025 señala que el pensamiento analítico sigue siendo la competencia más valorada por las empresas, y que las habilidades vinculadas a IA y big data están entre las que más crecerán hasta 2030. Eso refuerza una idea bastante simple: el mercado no solo pide más tecnología, pide más capacidad para pensar con tecnología.

Aquí se abre una oportunidad clara para universidades, escuelas tech y centros de formación avanzada. Si enseñan a comprender la IA antes que a consumirla, ganan en confianza, en diferenciación y en empleabilidad. No basta con añadir un módulo sobre prompts. Hace falta una cultura de uso: criterios claros, ejemplos concretos, formación docente, revisión de evaluaciones y transparencia sobre cómo se integra la tecnología en el día a día.

En Europa, esta discusión tiene una dimensión añadida. La Comisión Europea vincula la AI literacy con su estrategia de talento, habilidades y competitividad, y ha anunciado medidas para extender formación adaptada a sectores y perfiles profesionales. Si la región quiere sostener un modelo propio, necesita talento capaz de combinar criterio técnico, responsabilidad y sentido crítico. Eso no se improvisa con discursos. Se construye en las aulas, en los planes de estudio y en la manera de evaluar.

En la próxima década, una persona preparada no será la que mejor memorice herramientas, sino la que mejor sepa pensar con ellas sin dejar de pensar por sí misma. Y una institución educativa o una empresa no destacará por decir que usa IA, sino por demostrar que sabe formar a quienes la usan con criterio.

*** Alessandro Orru es director de Marketing y Comunicación en IMMUNE Technology Institute.