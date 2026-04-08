En 1248, alguien colocó la primera piedra de una catedral que sabía que jamás vería terminada. No fue un gesto simbólico ni una expresión romántica del pasado. Fue una decisión consciente, profundamente racional en su contexto. Quien inició la construcción de la Catedral de Colonia sabía que el resultado no le pertenecía, que su esfuerzo solo tendría sentido en un tiempo que no viviría y que la obra sería completada por manos que aún no existían.

Durante más de seiscientos años, generaciones enteras continuaron ese proyecto sin cuestionar su lógica. Ninguna lo vio terminado. Y, sin embargo, todas supieron exactamente qué hacer, porque existía una comprensión compartida de que el valor de una decisión no se mide en su impacto inmediato, sino en su capacidad de proyectarse más allá de quien decide.

Siglos después, en la República de Venecia, se plantaban bosques enteros pensando en barcos que no se construirían hasta 100–150 años después. No se trataba de tradición ni de intuición difusa, sino de una forma sofisticada de estrategia en la que el tiempo formaba parte del diseño de la decisión. Plantar un árbol era, en realidad, construir un activo futuro. Planificar significaba aceptar que el retorno no sería propio, sino colectivo y diferido. Decidir implicaba incorporar a quienes no estaban, integrar necesidades aún inexistentes y operar con un horizonte que desbordaba completamente la experiencia individual.

Ese marco mental, que durante siglos resultó natural, hoy parece casi imposible. Vivimos en un contexto en el que nunca hemos tenido más datos, más modelos, más expertos ni mayor capacidad de análisis. Sin embargo, el problema no comienza en la falta de claridad, sino mucho antes. Las decisiones actuales operan en sistemas cuyos efectos se despliegan durante décadas, mientras que los marcos desde los que decidimos siguen anclados en el corto plazo.

El informe del World Economic Forum sobre intergenerational foresight advierte que las decisiones actuales pueden estar reduciendo las opciones del futuro sin que lo percibamos claramente en el presente. No es una cuestión de intención, sino de diseño. Los sistemas en los que operamos no están preparados para sostener decisiones en horizontes largos.

Esa es la raíz. Y a partir de ahí aparece el síntoma. En ese mismo contexto, un estudio de Harvard Business Review muestra una paradoja reveladora. El 72% de los CEOs reconoce tener más dificultades para priorizar, a pesar de contar con equipos y consejos altamente cualificados. Nunca ha habido más información, pero eso no se traduce en mejores decisiones. Lo que se rompe no es el análisis, sino la capacidad de transformar ese análisis en dirección. No es información, es orientación.

El problema no es que sepamos poco, sino que seguimos decidiendo como si el mundo fuera más simple de lo que realmente es. Nuestras estructuras de decisión continúan operando bajo una lógica heredada de un entorno relativamente estable, en el que el futuro podía proyectarse a partir del pasado con cierto grado de confianza. Planificamos, validamos, corregimos desviaciones y optimizamos procesos como si existiera una trayectoria previsible. Sin embargo, el entorno actual es no lineal, dinámico y profundamente interdependiente. Hemos sofisticado las herramientas, pero no el marco mental con el que decidimos.

Esa desconexión tiene consecuencias que no siempre son visibles en el corto plazo. Cada decisión aparentemente racional puede estar limitando el margen de decisión del futuro. Dependencias tecnológicas, infraestructuras rígidas, trayectorias económicas difíciles de revertir. Todo ello ocurre bajo la lógica de la eficiencia, pero con efectos acumulativos que solo se hacen visibles con el tiempo. Aquí es donde el trabajo de Donella Meadows aporta una claridad extraordinaria.

Los sistemas complejos no fallan de forma inmediata, sino a través de efectos retardados que se acumulan hasta volverse irreversibles. En esa misma línea, Elinor Ostrom demostró que es posible gestionar recursos durante generaciones cuando el diseño incorpora el largo plazo como principio operativo, mientras que Kate Raworth ha cuestionado un modelo económico que prioriza el crecimiento inmediato sin integrar los límites del sistema. No es que no sepamos pensar en el largo plazo, es que hemos construido sistemas que lo penalizan.

Nada de esto es completamente nuevo. Mucho antes de que habláramos de complejidad o prospectiva, ya existía una comprensión profunda de lo que significa decidir en condiciones de incertidumbre. Aristóteles distinguía entre conocimiento técnico y prudencia, entendida como la capacidad de decidir cuando no hay una respuesta evidente.

No se trataba de saber más, sino de juzgar mejor en contextos inciertos. Siglos después, Séneca advertía que el problema del tiempo no era su escasez, sino nuestra incapacidad para utilizarlo correctamente. Y en la tradición china, Confucio defendía que la legitimidad de una decisión depende de su capacidad para sostener el equilibrio a lo largo del tiempo.

Lo que hemos hecho, en algún momento, es sustituir esa comprensión por otra lógica. Hemos cambiado continuidad por optimización, horizonte por velocidad, responsabilidad por rendimiento. Hemos construido sistemas extraordinariamente eficaces para producir resultados en el corto plazo, pero profundamente limitados para sostener decisiones en el largo plazo. Hemos cambiado orientación por eficiencia. El mayor riesgo ya no es equivocarnos. El mayor riesgo es decidir demasiado pronto en sistemas que evolucionan demasiado lento.

Frente a esta realidad, la cuestión no es renunciar al análisis ni a la tecnología, sino reconocer sus límites. Hay un punto en el que el dato deja de ser suficiente, en el que el modelo no resuelve la decisión y en el que la complejidad supera la capacidad de cálculo. Es en ese espacio donde aparece una capacidad distinta, menos visible pero más determinante. No es intuición superficial ni reacción emocional. Es la capacidad de orientarse cuando no hay mapa. Es lo que podemos llamar una brújula interior.

Esa brújula no sustituye al análisis, pero lo completa. No elimina la incertidumbre, pero permite navegarla con mayor coherencia. No garantiza decisiones perfectas, pero sí decisiones alineadas con un sentido de dirección. Es la traducción contemporánea de esa forma de pensar que permitió iniciar catedrales destinadas a durar siglos o plantar bosques para necesidades aún inexistentes. Es la capacidad de decidir sin certeza, pero sin perder el rumbo.

Durante mucho tiempo, las sociedades asumieron que sus decisiones afectaban a quienes aún no estaban presentes. Hoy esa evidencia vuelve a emerger en un contexto mucho más complejo y exigente. Decidir ya no es solo elegir entre alternativas. Es, en gran medida, condicionar el espacio de decisión de quienes vendrán después.

Porque en un mundo donde todo parece posible, la diferencia ya no está en hacer más ni en decidir más rápido. Está en algo mucho más exigente y mucho más escaso. Saber hacia dónde avanzar cuando el futuro ya no nos pertenece.

***Paco Bree es profesor de Deusto Business School, Advantere School of Management y asesor de Innsomnia Business Accelerator.