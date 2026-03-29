¿Por qué seguimos llegando tarde?

Hasta el 40% de las personas con diabetes tipo 1 (DT1) debutan en cetoacidosis diabética, una emergencia médica que puede causar daño cerebral e incluso la muerte. En 2026, cuando podríamos haberlo evitado. En salud, el reto no es saber qué hacer, el reto es conseguir que ocurra a tiempo.

No faltan conocimientos ni ciencia para detectar enfermedades de forma precoz. El problema es estructural: el sistema sanitario es reactivo, está diseñado para curar, no para prevenir. La verdad incómoda: es un sistema diseñado para llegar tarde.

La prevención no fue el punto de partida del sistema, ha sido un añadido tardío sobre una estructura que nunca se pensó para anticiparse. Como esa pieza de Tetris que cae sin encajar del todo: no te hace perder la partida, pero te la complica.

La DT1 es uno de los ejemplos más claros de este fallo. Y también, una oportunidad enorme. Es una enfermedad autoinmune crónica que durante décadas se consideró imprevisible. Hoy sabemos que no lo es. Tiene una fase silenciosa, en la que aparecen autoanticuerpos capaces de identificar riesgo elevado antes de que surjan los síntomas. Y aun así, hasta el 40% de los casos debuta en una urgencia crítica. No es solo un debut, es una vida entera condicionada. Aumenta el riesgo de ceguera, insuficiencia renal, daño neurológico, enfermedad cardiovascular y muerte prematura.

Cada retraso diagnóstico deja secuelas que no se borran. Y suele empezar muy pronto.

Más de la mitad de los casos se diagnostican en niños, donde los síntomas se confunden y el diagnóstico se retrasa. Son familias que descubren en una noche traumática que su hijo necesitará insulina, control y vigilancia toda la vida. Desde entonces, nada vuelve a ser espontáneo. La prevención en DT1 existe: primaria identificando riesgos antes de los síntomas, y secundaria, interviniendo cuando la enfermedad ya ha empezado en silencio para evitar un debut grave.

Si ya se han descubierto biomarcadores para detectarla, si la muestra se puede tomar desde cualquier lugar, si los profesionales quieren prevenir y si incluso hay tratamientos que pueden retrasar el debut clínico. ¿Por qué seguimos llegando tarde? El problema no es la prueba, el problema es todo lo que ocurre (o no ocurre) alrededor de la prueba. Falta un sistema que lo haga viable.

Hoy, en muchos hospitales, el cribado depende del esfuerzo individual sanitario. De que alguien quiera, sepa, tenga tiempo, gestione papeles, solicite la prueba, reciba el resultado, llame a la familia y organice el seguimiento. Todo ello, sumado a su carga asistencial habitual. No es un problema de compromiso, es un problema de diseño.

Pedimos prevención con herramientas pensadas para la urgencia y el episodio puntual. El resultado es predecible: retrasos, variabilidad, carga administrativa invisible, desgaste y programas que no escalan. Y la alternativa es peor: urgencias, ingresos, complicaciones crónicas y un enorme coste humano. Llegar tarde no es opción. Pero la respuesta no puede ser "hacer prevención a mano". Eso quema equipos y fracasa. Necesita convertirse en infraestructura. Y aquí es donde la tecnología deja de ser un accesorio y pasa a ser la columna vertebral.

Imaginemos otro escenario. Una familia recibe un mensaje ofreciendo el cribado. Accede a información clara sobre qué es y por qué importa. Da su consentimiento digital. Solicita el kit. Lo recibe en casa en pocos días. Toma la muestra con un dispositivo sencillo. El resultado entra automáticamente en el sistema sanitario, se prioriza según riesgo y el profesional recibe una alerta solo cuando tiene que actuar. La familia es guiada en cada paso.

Cero fricción. Cero papeles. Cero llamadas perdidas. Cero familias que "se pierden en el sistema".

Esto no es ciencia ficción. Es arquitectura de producto básica: dispositivos médicos que permiten al paciente tomar su propia muestra en casa de forma segura; flujos automatizados de consentimiento y seguimiento; portal del paciente que acompaña, guía y resuelve dudas de forma cercana; dashboards de trazabilidad en tiempo real; sistemas de interpretación automática que estratifican resultados del laboratorio según riesgo o alertas inteligentes que convierten datos en acción clínica priorizada.

En este modelo, nada sustituye al profesional. Al contrario: le libera de lo que no es clínico para que pueda dedicarse a lo que sí lo es: interpretar, decidir y acompañar. Transforma radicalmente la experiencia del paciente y la eficiencia del sistema.

El impacto es enorme. Según el Type 1 Diabetes Index, si la población global tuviera acceso a diagnóstico temprano, 668.000 personas podrían seguir vivas en 2040. Eso no se consigue con heroísmo individual, sino con sistemas bien diseñados.

Y una cosa más: si los programas de cribado no recogen datos de calidad, perdemos una oportunidad científica enorme. Persisten lagunas sobre incidencia real, evolución por subgrupos o impacto a largo plazo del diagnóstico temprano. Un programa bien diseñado no solo detecta: aprende.

Lo que falta no es más ciencia, es infraestructura digital que conecte lo que ya sabemos con lo que debemos hacer. Y aquí está la buena noticia: Hay proyectos que demuestran que es posible. Hay empresas construyendo esa infraestructura. Hay reguladores que empiezan a exigir interoperabilidad.

El cambio vendrá de tomar decisiones concretas: Flujos automatizados en vez de llamadas manuales, dashboards de seguimiento en vez de hojas de cálculo, sistemas interoperables en vez de datos aislados, priorización por riesgo en vez de listas planas, seguimiento continuo en vez de episodios aislados.

Porque cuando diseñamos sistemas que hacen la prevención posible por defecto, dejamos de optimizar para llegar tarde. Y empezamos, por fin, a llegar temprano.

*** Isabel Caruana es fundadora y CEO de Ailin.health.