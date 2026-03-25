Hace apenas unas semanas, un caso descrito en Harvard Business Review mostraba una escena que se repite más de lo que parece. Una empresa biotecnológica lanzaba un proceso de transformación ambicioso. Seis semanas después, los datos mostraban una caída del 40 % en el compromiso de los empleados y una duplicación de la rotación. Lo relevante no era el deterioro. Era que el equipo directivo no lo había visto venir. Para ellos, todo avanzaba según lo previsto. No había conflicto visible, no había oposición abierta, no había señales evidentes. Pero la organización, por debajo, se estaba desconectando.

Este tipo de situaciones no es una excepción. Diferentes análisis internacionales llevan años señalando un patrón consistente; una gran mayoría de las transformaciones no alcanza sus objetivos y, de forma recurrente, el factor humano aparece como principal punto de fallo. No es un problema de ambición ni de tecnología. Es un problema de comprensión. La mayoría de los procesos de cambio no fracasan por falta de visión, ni por debilidad estratégica, ni por carencias técnicas. Fracasan por algo mucho más incómodo; líderes altamente preparados que no ven lo que está ocurriendo delante de ellos. Confundir el silencio con alineamiento. Interpretar la ausencia de fricción como aceptación. Leer las preocupaciones como resistencia. El problema no es la falta de inteligencia. Es una brecha de percepción.

A medida que se asciende en la organización, esta brecha no se reduce; se amplifica. En los niveles iniciales, la ejecución permite validar rápidamente si algo funciona. Pero en la alta dirección, donde las decisiones son más abstractas y las consecuencias más diferidas, la realidad deja de ser evidente y pasa a ser interpretada. Todos los actores son competentes. Todos manejan información. Todos tienen experiencia. Y, sin embargo, las decisiones no se mueven solo por la calidad del argumento. Se mueven por cómo cada actor percibe el impacto de ese argumento en su propio contexto. Qué riesgos anticipa, qué posición protege, qué pérdidas intenta evitar.

Aquí aparece una de las grandes paradojas del momento actual. Nunca hemos tenido tanta información, tanta capacidad analítica ni tantas herramientas para modelizar escenarios complejos. Y, sin embargo, las organizaciones siguen fallando en algo esencial. Tener más datos no equivale a entender mejor la realidad. La inteligencia artificial puede procesar información, generar hipótesis, optimizar procesos y acelerar ciclos de decisión. Pero no garantiza comprensión. Amplifica la capacidad de análisis, pero no sustituye la capacidad de interpretar.

De hecho, uno de los efectos menos visibles de la inteligencia artificial es precisamente este. A medida que se reduce la fricción técnica, aumenta la presión sobre la dimensión humana. Cuando generar opciones es más fácil, decidir se vuelve más difícil. Cuando todo puede hacerse más rápido, la pregunta deja de ser qué es posible y pasa a ser qué tiene sentido. Y esa pregunta no se responde con datos. Se responde con algo menos tangible, pero más determinante; criterio.

Ese criterio no surge en el vacío. Se construye a lo largo del tiempo como una síntesis de experiencia, contexto, valores y aprendizaje. Podemos llamarlo de muchas formas, pero hay una especialmente útil para entender su función en entornos complejos. Una brújula interior. No como metáfora inspiracional, sino como sistema real de orientación cuando los datos no bastan y el contexto no es estable.

Este punto resulta especialmente relevante en un contexto de fuerza laboral multigeneracional. Durante años, muchas organizaciones han priorizado velocidad, adaptación tecnológica y eficiencia operativa como vectores principales de competitividad. Todo ello es necesario. Pero en ese proceso se ha tendido a infravalorar otra dimensión crítica. El capital de experiencia acumulado como capacidad de orientación, no solo como acumulación de conocimiento. La capacidad de detectar matices, interpretar señales débiles, anticipar reacciones y entender dinámicas humanas que no aparecen en los indicadores formales.

No se trata de contraponer generaciones ni de idealizar la experiencia. Se trata de entender cómo funcionan realmente las decisiones en sistemas complejos. Michael Polanyi lo formuló con precisión. Sabemos más de lo que podemos explicar. Una parte sustancial del conocimiento relevante no es explícito, no está codificado y no puede transferirse fácilmente. Opera en ese espacio donde la información termina y comienza la interpretación.

Donald Schön añadió una capa operativa a esta idea. Los profesionales expertos no aplican reglas de forma mecánica. Reflexionan en la acción. Interpretan situaciones únicas en tiempo real, ajustan su comportamiento y toman decisiones en contextos donde la ambigüedad es estructural. No porque ignoren los datos, sino porque saben que los datos no agotan la realidad.

Y Herbert Simon desmontó definitivamente la ilusión de la racionalidad completa. No decidimos con toda la información disponible, sino con la que somos capaces de interpretar. Nuestra racionalidad es limitada. Simplificamos, filtramos, priorizamos. En entornos estables, esto puede compensarse con sistemas. En entornos complejos, depende del criterio.

Cuando se combinan estas perspectivas, aparece una conclusión difícil de ignorar. El liderazgo no es un ejercicio de cálculo; es un ejercicio de orientación. Y esa orientación no depende solo de herramientas externas, sino de esa brújula interior que permite decidir cuando no hay certezas, cuando los datos son ambiguos o cuando las consecuencias no son completamente previsibles.

Aquí es donde la diversidad generacional adquiere un significado distinto. No como una cuestión de representación, sino como una arquitectura de capacidades complementarias. Las generaciones más jóvenes aportan velocidad, dominio tecnológico y apertura al cambio. Las generaciones con mayor recorrido aportan algo que resulta cada vez más escaso. Capacidad de orientación. La habilidad de poner contexto donde solo hay información, de introducir pausa donde solo hay urgencia y de mantener dirección cuando todo empuja a la dispersión.

Las organizaciones que funcionan mejor no son las que optimizan una de estas dimensiones. Son las que integran ambas de forma deliberada. Porque los sistemas complejos no se gestionan solo con velocidad ni solo con experiencia. Se gestionan combinando capacidades. Tecnología y brújula. Datos y criterio. Ejecución y sentido.

La inteligencia artificial intensifica esta necesidad. A medida que la capacidad tecnológica crece, también lo hace el riesgo de confundir eficiencia con avance. Se puede ejecutar más rápido, automatizar más procesos y generar más alternativas. Pero nada de eso responde por sí solo a la cuestión estratégica fundamental. Qué merece la pena hacer y hacia dónde queremos ir. Y esa pregunta no puede externalizarse completamente a ningún sistema.

Por eso, el verdadero reto del liderazgo en esta nueva etapa no es únicamente incorporar tecnología ni rediseñar procesos. Es más exigente y menos visible. Reducir la distancia entre lo que los líderes creen que está ocurriendo y lo que realmente está ocurriendo en las personas. Esa distancia es donde se generan los errores más costosos. Donde se pierde alineamiento sin que nadie lo declare. Donde la organización se desconecta sin ruido.

La transformación no falla cuando el plan es incorrecto. Falla cuando quienes lo diseñan no comprenden cómo será vivido por quienes deben ejecutarlo. Y en un contexto donde todo puede medirse, analizarse y optimizarse, la ventaja más difícil de replicar no será tecnológica. Será humana.

Porque, en última instancia, la diferencia no la marcará quién tiene más datos ni quién decide más rápido. La marcará quién es capaz de entender mejor a las personas cuando los datos dejan de ser suficientes. Y eso, en un mundo cada vez más automatizado, será lo más difícil de replicar.

***Paco Bree es profesor de Deusto Business School, Advantere School of Management y asesor de Innsomnia Business Accelerator.