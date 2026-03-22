La batalla invisible

En la última década, el control de los datos ha dejado de ser una cuestión puramente tecnológica para convertirse en un eje central de la política internacional. Pero en paralelo, una capa menos visible -el hardware- está adquiriendo un protagonismo decisivo. Chips, centros de datos y fábricas de semiconductores ya no son solo activos industriales: son infraestructuras estratégicas comparables a la energía o la defensa.

La soberanía del dato, entendida como la capacidad de un Estado para controlar cómo se generan, almacenan y procesan los datos de sus ciudadanos y empresas, está íntimamente ligada a quien fabrica y opera el hardware que los soporta. Y ahí es donde se está librando una nueva batalla global.

Los semiconductores, las memorias y los discos duros se han convertido en el “petróleo del siglo XXI”. Los sistemas militares, la inteligencia artificial o la automoción, todo depende de ellos. Sin embargo, su producción está altamente concentrada geográficamente, lo que ha generado tensiones.

Las tensiones comerciales, las restricciones a la exportación de tecnología y las lecciones de la pandemia han revelado una fragilidad incómoda: depender de terceros para algo tan crítico como los datos, puede convertirse en un riesgo estratégico. La escasez de chips que paralizó industrias enteras no solo fue un problema económico; fue una advertencia. Ahora con la nueva realidad de escasez de componentes, estamos a punto de adentrarnos en una situación incluso peor que lo que vivimos durante la pandemia.

Europa ha leído ese aviso con cierto retraso, pero con creciente urgencia. Su dependencia de proveedores extranjeros, tanto en semiconductores como en servicios cloud, ha abierto un debate sobre autonomía que trasciende lo tecnológico. Bruselas habla ahora de “capacidad de decisión”, una forma elegante de admitir que, sin control sobre la infraestructura, la soberanía es limitada. La respuesta pasa por invertir, regular y, en la medida de lo posible, recuperar terreno industrial perdido.

En paralelo, los centros de datos han dejado de ser simple hierro para convertirse en piezas estratégicas. Cada vez más países exigen que los datos sensibles permanezcan dentro de sus fronteras, impulsando una fragmentación de la nube que hasta hace poco parecía impensable. Las grandes tecnológicas, acostumbradas a operar sin demasiadas fronteras, adaptan ahora sus arquitecturas a requisitos locales, creando versiones “soberanas” de sus servicios.

Este cambio también se filtra en el diseño de los dispositivos. La seguridad ya no es solo una cuestión de software: empieza en el silicio. Se buscan arquitecturas que permitan verificar la integridad desde el arranque, aislar procesos críticos y resistir manipulaciones en la cadena de suministro. Porque el riesgo ya no es solo un ataque remoto, sino la posibilidad de que una vulnerabilidad viaje insertada en el propio hardware.

La cadena de suministro, precisamente, se ha convertido en uno de los campos de batalla más complejos. Las empresas intentan diversificar proveedores, los gobiernos incentivan la producción local y las fábricas de semiconductores se multiplican como símbolos de soberanía. Pero la realidad impone límites: construirlas requiere miles de millones y años de trabajo. La autosuficiencia total sigue siendo más un objetivo político que una posibilidad real.

La soberanía del dato y la geopolítica del hardware están redefiniendo las reglas del juego. Lo que antes era un ecosistema global relativamente integrado está dando paso a un modelo más fragmentado, donde la tecnología se entrelaza con la política y la seguridad.

El reto será encontrar un equilibrio entre autonomía y cooperación. Demasiada dependencia puede comprometer la soberanía; demasiada fragmentación puede frenar la innovación y aumentar los costes.

Ya no se escribe con tinta, sino con datos y los países no solo compiten por datos, sino por algo aún más fundamental: el control de la infraestructura que hace posible el mundo digital.

***Patricia Núñez Sanz es PCSD Leader de Lenovo Iberia