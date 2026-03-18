La nueva infraestructura financiera de los activos digitales

Hace apenas unos años, la conversación en torno a los activos digitales giraba casi exclusivamente alrededor de su potencial disruptivo, la velocidad de la innovación tecnológica y la aparición constante de nuevos instrumentos financieros. Mientras ese debate ocupaba titulares, una cuestión mucho más estructural permanecía en un segundo plano: la infraestructura necesaria para sostener este nuevo mercado financiero.

En las primeras fases de desarrollo del mercado de activos digitales, la innovación avanzó con mucha más rapidez que la capacidad del propio sector para organizar su infraestructura. La prioridad era experimentar, lanzar productos y explorar nuevas formas de acceso a la inversión digital. El resultado fue un ecosistema que creció con rapidez, pero también de forma fragmentada.

Con el tiempo, buena parte de la industria empezó a apoyarse en soluciones especializadas diseñadas para cubrir necesidades muy concretas. Por ejemplo, plataformas centradas en la ejecución de operaciones, proveedores dedicados a la custodia, herramientas independientes de cumplimiento normativo o servicios tecnológicos de integración para entidades financieras. Cada uno de estos elementos cumplía una función específica, aunque rara vez formaban parte de una arquitectura coherente.

Este modelo permitió al sector avanzar. Sin embargo, introdujo una complejidad estructural evidente. Las instituciones interesadas en ofrecer activos digitales debían combinar distintos proveedores, integrar diversas tecnologías independientes entre sí y gestionar capas regulatorias que evolucionaban a ritmos distintos según la jurisdicción.

La adopción de modelos de software como servicio supuso un primer paso hacia una mayor eficiencia. Permitió a bancos y plataformas incorporar capacidades de inversión en activos digitales sin necesidad de desarrollar su propia infraestructura, lo que redujo las barreras de entrada y facilitó que los actores financieros tradicionales exploraran este mercado.

Aun así, el modelo SaaS mantuvo la lógica de servicios separados. Las instituciones seguían dependiendo de múltiples proveedores para completar la cadena de valor, lo que perpetuaba la fragmentación tecnológica.

Hoy el contexto es distinto. El sector ha entrado en una fase de madurez en la que la infraestructura tiene tanta relevancia como la innovación financiera. En Europa, este cambio tiene un detonante claro y es la regulación.

La entrada en vigor del reglamento MiCA marca un punto de inflexión para el mercado europeo de activos digitales. Por primera vez, el sector opera bajo un marco regulatorio común que establece estándares claros en materia de gobernanza, protección del inversor y requisitos operativos para los proveedores de servicios.

Más allá de la seguridad jurídica que aporta, MiCA genera un efecto menos visible aunque igual de relevante. Obliga a replantear la arquitectura tecnológica sobre la que se construyen los servicios financieros vinculados a los activos digitales. Un entorno regulatorio más exigente dificulta la continuidad de modelos basados en infraestructuras fragmentadas. Así, la integración entre ejecución, custodia, cumplimiento normativo y conexión con las entidades financieras deja de ser una ventaja competitiva para convertirse en una condición necesaria para operar con eficiencia.

Por esta razón, el sector ha evolucionado en los últimos años desde modelos de servicios aislados hacia ecosistemas tecnológicos integrados, infraestructuras diseñadas desde el inicio para operar bajo marcos regulatorios exigentes y capaces de ofrecer a las instituciones financieras una arquitectura coherente sobre la que construir nuevos productos de inversión.

Esta transición refleja una transformación más profunda del mercado. Durante años el debate estuvo dominado por la tecnología o por la volatilidad de los mercados. Hoy la atención se desplaza hacia la infraestructura que permite integrar estos activos dentro del sistema financiero.

Europa se encuentra en una posición singular para liderar esta etapa. La combinación de innovación tecnológica, claridad regulatoria y un ecosistema financiero altamente desarrollado crea las condiciones para que los activos digitales evolucionen desde un mercado emergente hacia una nueva capa de infraestructura financiera.

España cuenta además con un ecosistema financiero y tecnológico con capacidad para integrarse en esta nueva arquitectura europea. Este potencial resulta especialmente relevante en un momento en el que bancos, plataformas de inversión y compañías fintech buscan soluciones armonizadas dentro de un marco regulatorio común.

En este proceso, el papel de las empresas de tecnología financiera adquiere una relevancia especial. Algunas han apostado desde el principio por construir plataformas regulatorias sólidas diseñadas para responder a las necesidades de instituciones financieras que operan en múltiples jurisdicciones y requieren altos estándares de cumplimiento y seguridad.

La evolución desde modelos fragmentados hacia arquitecturas integradas apunta en una dirección clara. El futuro de los activos digitales dependerá cada vez menos de la aparición de nuevos instrumentos y cada vez más de la solidez de la infraestructura que permita integrarlos en el sistema financiero con seguridad, eficiencia y pleno cumplimiento normativo.

La próxima década estará marcada por la capacidad del sector para construir infraestructuras que permitan a bancos e inversores operar con el mismo nivel de seguridad que en los mercados financieros tradicionales.

***Joaquín Canals es responsable de Bitpanda Enterprise para el sur de Europa