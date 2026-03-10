El regreso de lo tangible en la era del 'scroll' infinito

Vivimos en la era de la economía de la atención. Cada gran corporación y cada campaña de marketing persiguen lo mismo: robarnos un segundo de nuestro tiempo. En este entorno de saturación y velocidad, nos hemos convertido en blancos de un bombardeo constante de contenido que apenas memorizamos.

Los algoritmos intentan descifrarnos, buscando esa pequeña parcela de retención tan difícil de conquistar. La realidad es abrumadora: uno de cada cuatro impactos que recibimos en plataformas es publicidad. El 55% de la inversión publicitaria en España ya es puramente digital con lo que recibimos alrededor de 6.000 impactos diarios.

La mayoría de estos estímulos simplemente pasan. Son ruidos de fondo en una ingeniería diseñada para analizar cada uno de nuestros clics.

Frente a esto, el sampling, que consiste en el envío de muestras, surge como un retorno a lo tradicional. Mientras el contenido digital masivo a menudo solo sirve como una inspiración pasajera, el sampling recupera el poder de la experiencia directa: probar antes de comprar.

No se trata de repartir productos sin control, sino de utilizar los datos para llegar al perfil adecuado. Es la reinvención de un clásico: pasamos de la invasión de datos personales a la estimulación de los sentidos.

Ser diferente hoy no es un reto, es una necesidad de supervivencia. Cuando miles de empresas compiten en milisegundos por tu atención, el modelo de sampling te ofrece algo único: un producto tangible y alineado con tus intereses.

Las cifras hablan por sí solas: en niveles de prueba dirigidos, el contacto físico rompe la barrera del escepticismo digital con una eficacia que roza el 90%.

Esta es nuestra respuesta a una sociedad hiperconectada. Ante el miedo o el cansancio que genera la tecnología, buscamos volver a tocar y sentir. El sampling moderno es el equilibrio perfecto: mantiene la elegancia del trato directo y la esencia del producto, pero con la precisión técnica de la era actual.

En definitiva, es una forma de respetar al consumidor. En un mundo de inmediatez y humo digital, no hay nada más honesto que saber qué estás comprando porque ya lo has tenido en tus manos.

*** María Lantero Esteban es directora de Estrategia de Simpling.pro.