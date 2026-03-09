Cómo la regulación europea en inteligencia artificial se convierte en una ventaja competitiva

El 2025 fue un año de observación, incertidumbre y, paradójicamente, de maduración tecnológica sin retorno de inversiones proporcionales. Mientras Europa avanzaba en la implementación de la Ley de IA y proliferaban las iniciativas regulatorias en toda la UE, nuestro sector aprendió una lección que muchos aún se resisten a aceptar: la IA es poderosa, pero no infinitamente rentable.

Este año ha sido crucial para la IA por dos razones: las organizaciones se han vuelto más inteligentes en cuanto al uso de la tecnología y, cuando la IA se ha vuelto poderosa, también hemos empezado a ver una disminución de los rendimientos de las inversiones en IA en todos los ámbitos, como lo demuestra el informe del MIT de agosto, que sigue siendo una llamada de atención para muchas organizaciones que dependen en exceso de la tecnología.

Hemos sido testigos de esta transformación de primera mano. Nuestros clientes están descubriendo que la verdadera ventaja no está en tener la mejor IA, sino en saber cómo integrarla de forma inteligente en sus operaciones. Si bien 2025 demostró lo poderosa que puede ser la IA a nivel individual, este será un año decisivo para la IA tanto a nivel organizativo como industrial, y esto proporcionará los mejores rendimientos que hayamos visto nunca.

De cara a este 2026, las siguientes tendencias serán clave:

La Ley de IA de la UE representa un marco regulatorio comprehensivo que otros territorios aún están diseñando. En 2026, veremos cómo esta regulación sustantiva centrada en aplicaciones de alto riesgo, seguridad infantil, transparencia y protección contra usos malintencionados establecerá un estándar de confianza que diferenciará a las empresas europeas en el mercado global.

Las empresas españolas y europeas que se adapten ahora estarán años por delante. Esa es la ventaja real: no vivir en la incertidumbre regulatoria. El marco ya existe. Ahora se trata de operacionalizar en él, no de esperar a que alguien decida las reglas. Estamos ayudando a nuestros clientes a navegar precisamente esto, en cómo construir soluciones de IA que no solo sean potentes, sino también conformes con la regulación europea desde el inicio.

El 2025 demostró que las organizaciones podían usar IA de forma inteligente a nivel individual. El 2026 traerá el salto cualitativo: la IA como trabajador integrado en los procesos empresariales debido al aumento de conocimiento, lo que conducirá a los mejores rendimientos que hemos visto tanto a nivel organizacional como industrial.

Las compañías que aprendieron en 2025 ahora invertirán con confianza en 2026, no por especulación, sino por comprensión real. Las pymes españolas que temían quedar atrás descubrirán que no necesitan estar en la frontera de la investigación para sacar valor real de la IA. Y esa es la diferencia entre obtener retornos marginales y obtener los mejores retornos que jamás hayamos visto.

Durante años, la obsesión ha sido crear modelos de lenguaje cada vez más grandes, cada vez más parecidos a una inteligencia general. La industria ha perseguido modelos cada vez más grandes, descuidando oportunidades en soluciones especializadas y rentables.

Los modelos de lenguaje pequeños (SLM, en sus siglas en inglés) representan un cambio estratégico fundamental. En lugar de competir en la carrera tecnológica global de gigantismo de modelos, existe una oportunidad clara y accesible: invertir en herramientas diseñadas para problemas concretos. Un modelo que diagnostica enfermedades raras con mayor precisión en hospitales. Otro que optimiza cadenas de suministro específicas del sector agroalimentario.

Es el triunfo de la practicidad sobre la ambición sin restricciones. Y créanme, la practicidad siempre gana en los negocios. España tiene fortaleza en sectores específicos: turismo, agroalimentario, manufactureras especializadas. Los SLM son la puerta de entrada para que estas empresas dominen la IA sin necesidad de ser Google o Meta.

La ironía del 2025 fue reveladora: los circular deals de IA, donde el dinero se invertía en IA para producir más IA, fueron síntomas de debilidad, no de fortaleza. Las organizaciones sentían que su momento de ventaja se acababa. Y los modelos grandes, por toda su sofisticación, aún enfrentan problemas incómodos: no pueden ejecutarse autónomamente durante períodos prolongados sin perder confiabilidad, y no tenemos aún verdaderos "colegas de IA" en el sentido pleno.

En 2026, la verdadera competencia será el "AGI-Scale Game". No se trata de si lograremos la Inteligencia General Artificial, sino cuándo y a qué escala. Y la escala requiere tres cosas: más poder, más datos, más procesamiento. Los ganadores globales serán aquellos con acceso a los recursos más abundantes. Pero aquí está lo importante: España no necesita ganar ese juego para prosperar. Necesita ganar su propio juego: el de soluciones especializadas, el de eficiencia regulatoria, el de adaptabilidad.

Aquí es donde veo que muchos cometen un error estratégico. En 2025, sucedió algo sísmico que pocos reconocen plenamente: la ciencia dejó de diferenciar. Ya no se trata de tener mejor tecnología que el competidor. Ya existen múltiples modelos de IA potentes, accesibles y funcionales en el mercado.

En 2026, les digo con convicción: los ganadores en IA no serán los que tengan la mejor tecnología, sino los que tengan la mejor marca y distribución. Para una empresa española, esto es una noticia excelente. Significa que no compiten en laboratorios de investigación, sino en la capacidad de entender clientes, de comunicar valor y de llegar a mercados. Eso es donde históricamente hemos sido fuertes. A través de nuestra experiencia con cientos de clientes en la región, hemos aprendido que la ventaja competitiva real en IA está en la capacidad de implementar rápidamente, no en tener el último modelo.

El 2025 fue el año en que la IA creció globalmente, pero también el año en que aprendimos los límites de la especulación desenfrenada. El 2026 será diferente. Será el año en que el dinero fluya hacia donde debería haber fluido desde el principio: hacia soluciones concretas, mercados claros y retornos medibles.

Será también el año en que la regulación europea, lejos de ser un freno, se convierte en una ventaja. Las empresas españolas que abrazan la Ley de IA ahora estarán mejor posicionadas que aquellas que la ven como un obstáculo. La confianza, la transparencia y la seguridad se convertirán en factores diferenciadores. Estamos completamente comprometidos con ayudar a las organizaciones a navegar esta transición de forma segura y rentable.

El 2026 promete ser aburrido para los especuladores y magnífico para los pragmáticos. Así es, precisamente, como debería ser. Y para aquellos de nosotros que construimos soluciones prácticas hace años, este será el momento de nuestra vindicación. Europa tiene la oportunidad de no simplemente seguir la tendencia global, sino de liderarla desde la practicidad, la regulación inteligente y el compromiso real con soluciones que funcionen. Esa es la visión que nos guía y la razón por la que creemos que el 2026 será transformador para quienes estén listos.

*** Miguel Ángel González es vicepresidente de Appian para Europa del Sur, Latam y Medio Oriente