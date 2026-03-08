Servir y proteger

Macarena se reclina en su silla de oficina para escudriñar a través de la ventana. Necesita tomarse un respiro. Hoy el cielo de Madrid está más limpio que nunca, piensa, se ven todas las estrellas, algunas las reconoce, con otras habla algunos días, y juraría que le responden. Se ven intensas, aun con la contaminación lumínica. Increíble.

Ojalá pudiera ver tan claro lo que está pasando en el caso que tiene en la pantalla.

Ha revisado una y cien veces las inferencias y relaciones entre personas y entidades vinculadas que propone el sistema, pero hay algo que le sigue crujiendo; no tiene sentido, el operativo fue todo un éxito, pero sigue habiendo movimientos ambiguos que ya ha visto antes. Se barrunta que la célula de operación se está reorganizando. Una vez, solo una, que estalle una bomba, un solo herido, frente a más de cien éxitos silenciosos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado, es un auténtico drama. Una catástrofe.

Ella sabe que su trabajo se hace en voz bajita, sin hacer ruido ni esperar aplausos, y que cuando les deslumbran los focos es porque algo ha salido mal y entonces… Hay dolor y rabia, pero nunca resignación. Lo suyo es vocacional. Maca lo supo desde pequeña, siempre protegiendo a su hermano Rafa de las chirigotas de los 'compis' del cole porque estaba regordete. No puede con las injusticias. No puede.

Analítica avanzada mezclada con procesamiento de lenguaje natural, algo de generativa y cuarto y mitad de grafos. Cómo ha cambiado el cuento, después de los más de veintitrés años que lleva en Información. Cuando Maca -y sí, la llaman Maca, es más corto que Macarena y le pega más-entró en la Policía Nacional, la información estaba desperdigada en gavetas, discos duros de servidores que canturreaban con sus ventiladores como cafeteras viejas y aplicaciones escasamente interoperables.

Ahora es distinto. Subdirectores, comisarios generales y resto de oficiales siempre se quejan de que no tienen presupuesto para dedicar a la transformación digital. Señores, esto es cocina de aprovechamiento, con los pocos recursos disponibles han hecho milagros.

Desde la unidad de TI, creada no hace mucho, han lanzado actuaciones clave en estos últimos cinco años. Se han modernizado aplicaciones estratégicas como las que apoyan a la comunicación del paso de fronteras para personal extracomunitario, la gestión de los cupones de viajeros por avión, tren y barco o las que permiten tramitar la solicitud de asilo o de permiso de residencia a terceros que cumplen las condiciones administrativas, de solvencia y sobre todo de carencia de antecedentes penales como para residir en nuestro país. Hay que ser imparciales, piensa Maca, todo el mundo tiene derecho a una oportunidad, pero este derecho no puede ir en contra de la seguridad de los ciudadanos que ya lo son. Y punto.

Maca ha visto ejecutar una amalgama de acciones tecnológicas para automatizar el análisis de cantidades masivas de datos con el fin de obtener conclusiones que puedan ser utilizadas para la toma de decisiones, siempre con total trazabilidad y transparencia en el proceso. Y a poder ser, erradicando cualquier sesgo humano. Ya que cambiamos, que sea para mejor.

Su compañera de promoción, Luisa, que reporta a IT, le ha confirmado que hay disponible una nueva versión de la aplicación que atesora toda la documentación necesaria para realizar una comunicación efectiva con los juzgados y otras entidades en materia de gestión de detenidos y que utilizan en todas las comisarías, y esto es importante, cada vez va mejor…y ha costado, no te creas… y que ya está conectada a la que facilita la interrelación para la cooperación internacional con entidades como Interpol. Eso son palabras mayores. Aunque Luisa siempre dice con orgullo que En España no tenemos nada que envidiar, créeme. Ya querrían otros.

A menudo está preocupada con los temas de ciber, no falta al C1b3rwall de cada año. Igual es cosa suya, pero, aunque se ha reforzado la ciberseguridad extremo a extremo todo lo que se ha podido, con herramientas, inteligencia o nuevos procedimientos, los malos siempre son más listos, siempre corren más.

Ahora están en todo el cuerpo policial con lo que más cuesta: en pleno proceso de evangelización, adoctrinamiento y cambio cultural para los efectivos. Maca sonríe pensando en Rufino, pobre, lo que sufre con esto, él dice que todo esto le ha pillado mayor. Le escuchó rumiar por los pasillos el jueves pasado. Después de cuarenta años de servicio, con lo poco que me queda para jubilarme… tú me entiendes… bueno es, claro que son avances, pero mejor para mi hijo Jaime, que ya es subinspector, que ya me ha pasado, fíjate, y era un crío hace dos días… Jaime sí que maneja bien todo esto de las tecnologías.

Maca está especializada en captar, tratar y desarrollar la información para mantener el orden y la seguridad pública, con especial énfasis en la lucha antiterrorista y el crimen organizado. Colabora con Científica, allí está Isabel, sumergida en un proyecto al que llaman Forensia, una iniciativa muy innovadora cofinanciada con FEDER para el desarrollo de soluciones al servicio de investigación forense adaptadas al entorno de la escena del delito, que generen tempranamente información durante todos los procesos de gestión de la escena de comisión de la infracción y análisis posteriores. Eso va a ser la pera, dice Isa, ya verás. Me río de CSI Miami, el bueno de Horatio va a parecer un novato.

La Policía Nacional española, bajo la Dirección General de la Policía, se organiza centralmente en DAO, Subdirecciones y Comisarías Generales y periféricamente en Jefaturas Superiores, Comisarías Provinciales y Locales. Estructurada jerárquicamente en cuatro escalas (Superior, Ejecutiva, Subinspección y Básica) cuenta, según datos de 2025 con más de 76.700 agentes, donde la presencia femenina representa un 18,3% del total en la Policía Nacional, mucho más elevada que en otros cuerpos y con una tendencia en las incorporaciones claramente alcista, con un 40% de mujeres en la promoción de 2023 de Escuela Nacional de Ávila.

Entre estos efectivos se encuentran grupos de élite como los G.E.O. en Dirección Operativa, los TEDAX en Información, o la Brigada Central de Investigación Tecnológica en Policía Judicial, esta última destinada a responder a los retos que plantean las nuevas formas de delincuencia tecnológica (pornografía infantil, estafas y fraudes por Internet, fraudes en el uso de las comunicaciones, ataques cibernéticos o piratería).

La Policía Nacional española está además inmersa en un intenso proceso de transformación digital 2025-2026, enfocado en la inteligencia artificial (IA), la ciberseguridad y la movilidad operativa bajo el paraguas de la "Policía Inteligente" o SMART-POL.

El cuerpo gestiona más de 800 millones de reseñas anualmente y atesora datos de enorme sensibilidad para la seguridad de nuestro país y para el normal funcionamiento de la Administración. Bajo un modelo democrático, sus equipos tecnológicos gobiernan y utilizan el dato como fundamento de aplicación de sus valores: estrategia y anticipación, eficacia y eficiencia y transparencia.

Todo para servir y proteger.

A ti. A mí. A nuestros amigos. A nuestras familias. Y hasta al que diríamos que no se lo merece.

Maca vuelve a su pantalla. Ha tenido una idea.

***Patricia Urbez es directora general de Sector Público, Defensa y Seguridad Nacional de Fujitsu España