La educación del futuro, ¿digital o humana?

Llevo 30 años dando clase y siento que estamos ante el inicio de una nueva era. Mientras, la tecnología ha cambiado la manera en la que nos relacionamos, compramos, trabajamos o consumimos información. Pero, la educación sigue anclada en el pasado.

Hasta hoy. La aparición de la IA ha cambiado casi todas las reglas del juego. Y, en esta ocasión, la educación se ha subido a ese cambio.

Desde mi doble rol de fundador de una institución física y una digital he podido ver esta revolución desde ángulos complementarios.

Por un lado, el de una escuela con más de 40 años de experiencia personalizada y, por otro, el de una plataforma digital que nace con la ambición de democratizar el acceso a una educación más eficiente, más motivadora y adaptada a cada estudiante.

Esa doble visión me ha permitido entender algo esencial y no tan evidente como parece: el futuro de la educación es tan tecnológico como humano.

Los estudiantes de hoy en día tienen en su móvil información infinita. Sin embargo, muchos sistemas educativos siguen evaluando como si el objetivo fuera repetir contenidos, no comprenderlos. Da la sensación de que pesa más la labor de “custodia” que ejercen algunos centros con nuestros hijos que su aprendizaje. Este hecho genera frustración en alumnos, familias y docentes. Educar ha de ser formar y formar es preparar para el futuro.

La clave no está en añadir más contenidos, sino en enseñar a pensar mejor. Cuando un estudiante comprende cuál es el fin último de su aprendizaje, su rendimiento mejora de forma exponencial. Con esta revolución, la metodología es más importante que la materia.

Veo día tras día miedo e ilusión a partes iguales, en los docentes que tienen miedo a ser sustituidos y en las familias que tienen miedo a que una máquina eduque a sus hijos.

La realidad es mucho más simple. La IA no va a sustituir nada, pero va a amplificar todo. En el digital lo vemos cada día. La IA permitirá detectar patrones de error, personalizar rutas de estudio, adaptar el ritmo y ofrecer multitud de explicaciones alternativas, hasta que el estudiante entienda lo que necesite entender.

Pero el papel del docente seguirá siendo insustituible: motivar, acompañar, interpretar o inspirar. La motivación es algo tan importante y poco enrutable que el humano lo hará mil veces mejor que cualquier IA. La tecnología es una herramienta poderosa, pero la educación sigue siendo un acto profundamente humano, casi animal. Como la leona que enseña a sus cachorros a cazar en la selva.

La transformación que estamos viviendo tiene dos puntos claros de cambio. Por un lado, el aprendizaje continuo. Hasta hoy aprendíamos por capítulos: colegio, universidad, máster…A partir de ahora el acceso instantáneo a información nos permitirá formarnos “a la carta” durante toda nuestra vida. Personalizaremos nuestras habilidades de una manera inmediata y podremos evolucionar tanto como nuestra personalidad nos exija.

Por otro, la equidad. El acceso a esa información segmentada y de alta calidad permitirá unificar oportunidades, rompiendo las barreras económicas de los diferentes estratos sociales.

Pero para que este cambio sea real, necesitamos un ecosistema donde instituciones, docentes, familias y empresas tecnológicas colaboren. La educación no puede seguir funcionando como compartimentos aislados. El futuro pasa por integrar metodologías, datos, investigación y tecnología en un modelo coherente y accesible.

Estamos entrando en una etapa en la que la educación será más personalizada, más flexible y conectada con la vida real. Los estudiantes aprenderán con itinerarios adaptados totalmente personalizados, los profesores dispondrán de herramientas que multiplicarán su impacto y las familias podrán entender mejor el progreso de sus hijos al tener acceso a una colección de datos que medirán absolutamente su evolución.

La educación nunca ha estado en los periódicos por ser pionera en el uso de la tecnología, pero hoy tiene ante sí una oportunidad histórica. Si somos capaces de integrar la inteligencia artificial como herramienta al servicio de una educación más personalizada, más equitativa y profundamente humana, podremos evolucionar hacia un modelo que forme personas preparadas para aprender durante toda la vida. Esta vez, el futuro no pasa por elegir entre tecnología o humanidad, sino por entender que solo juntas pueden transformar verdaderamente la educación.

*** Antonio Barbeito es el fundador de Mundoestudiante y Classfy