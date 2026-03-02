La urgencia de cultivar talento digital

Recuerdo bien los primeros momentos del apagón eléctrico de la península Ibérica del año pasado. Muchas personas me contactaron para informarse si se trataba de un ciberataque porque el sector eléctrico está altamente digitalizado y los ciberriesgos ya son una parte crítica de los sectores esenciales de servicios.

No ha habido evidencias de que fuese ciberdelincuencia, pero es un riesgo real. Basta con recordar que Rusia lanzó un gran ciberataque a una central eléctrica de Ucrania en 2015, bastantes años antes del inicio oficial de la guerra.

La denominada red eléctrica inteligente ha supuesto la digitalización desde las centrales de generación eléctrica, pasando por las redes de transporte de alta y baja tensión, hasta las conexiones a los edificios.

Esto significa la necesidad de ciberprotección de elementos que van desde transformadores de potencia, subestaciones de transporte, acometidas digitales, y todos los sistemas de comunicaciones y de información de gestión que incluyen también la facturación a los clientes. E implica una gran cantidad de expertos de ámbitos diversos y de variados productos tecnológicos para asegurar la continuidad del servicio eléctrico o de su recuperación en caso de un ciberataque exitoso.

Este es sólo un ejemplo, pasaría lo mismo en el suministro de agua, entornos sanitarios, transporte…. Y por ello desde mi opinión, uno de los graves problemas de base que debemos solucionar con urgencia es la falta de profesorado en tecnología en general, y en ciberseguridad en particular, en todos los niveles formativos, pero especialmente en Formación Profesional.

Son necesarios programas de incentivación del profesorado porque necesitamos cultivar el talento si queremos hablar de soberanía digital, de competitividad, de lucha contra el cibercrimen y de innovación de impacto.

Mario Draghi indicó que “la seguridad es una condición previa para el crecimiento sostenible” en su Informe del Futuro de la Competitividad Europea del 2024. Y es destacable que este informe es previo al segundo mandato presidencial de Trump y del lanzamiento de la IA generativa de origen chino, cobrando mayor relevancia la necesidad de competitividad de nuestros profesionales, entidades públicas, y empresas.

Es el momento de apostar por una sociedad digital humanista basada en tecnologías seguras, éticas y sostenibles, y para ello necesitamos riqueza de perfiles profesionales, talento diverso, perspectivas y visiones complementarias, y muchísima formación y formadores. En conclusión, es necesaria una estrategia de cultivar el talento para la sociedad digital que deseamos, es decir necesitamos invertir con urgencia.

*** Mónica Espinosa es experta en ciberseguridad y Premio Nacional de Ingeniería Informática 2026.