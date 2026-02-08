2026, el año del Renacimiento Tecnológico

La tecnología siempre ha ofrecido lienzos en blanco sobre los que pintar con ella. Por sí mismo, cualquier avance no significa nada, sino que somos las personas las que definimos y transformamos el mundo en el que vivimos. El último de estos avances significativos ha sido la inteligencia artificial, que lleva dos años marcando el pulso tecnológico. Pero, la IA es sólo un paso más en la evolución de la civilización.

Basándonos en la realidad en la que vivimos y en el avance de la IA, podemos predecir algunas de las tendencias tecnológicas que dominarán en 2026 y los próximos años, entre las que se encuentran la evolución del trabajo del desarrollador, la importancia estratégica de la seguridad cuántica y la democratización de la educación.

En los últimos años el cambio más palpable en la industria del software puede que haya sido el cambio desde un programador tradicional hacia un modelo de “desarrollador del Renacimiento”. Recientemente, nos preguntábamos si las herramientas de codificación generativa eliminarían la necesidad de ingenieros de software, pero la realidad ha demostrado que esa visión carece de comprensión sobre lo que realmente aporta valor en un negocio.

La IA carece de contexto humano. No entiende la política interna de una empresa, ni las restricciones presupuestarias ni tiene la intuición para saber cuándo una característica técnica será un desastre para la experiencia de los usuarios. De esta manera, vemos ya que el desarrollador de 2026 será un polímata; un director de orquesta que une servicios y APIs, garantiza la seguridad y aplica un pensamiento sistémico.

Al automatizar la generación de código repetitivo y las pruebas rutinarias, los equipos de desarrollo pueden centrarse en innovar y lanzar nuevas funciones para sus clientes. El desarrollador deja de ser un albañil de código para convertirse en un arquitecto de soluciones de negocio.

Durante 2026, el foco en la ciberseguridad también aumentará. La computación cuántica trae consigo la promesa de avances en muchos frentes, desde la investigación médica hasta las inversiones, pero un área que debemos tomar en serio ahora mismo es la seguridad. El reto está en cómo aseguramos los datos. Los actores malintencionados han estado recopilando datos cifrados durante años, esperando pacientemente el poder de computación necesario para descifrarlos. Lo cuántico está más cerca de lo que habíamos imaginado y aquellas empresas que adopten una preparación cuántica integral protegerán sus datos y desbloquearán nuevas capacidades.

Finalmente, el tercer pilar que definirá este año es la educación personalizada. Durante siglos, hemos operado bajo un modelo educativo de talla única y 2026 marca el fin de ese modelo gracias a la IA y la nube.

La adopción de tutores de IA en lugares como el Reino Unido alcanza ya el 92% entre los estudiantes y esto ha sido posible gracias a plataformas de EdTech y universidades que utilizan la potencia de modelos fundacionales en la nube.

Plataformas globales de aprendizaje han evolucionado de ofrecer vídeos estáticos a experiencias adaptativas. La IA analiza el patrón de aprendizaje del estudiante y adapta el contenido en tiempo real. Un buen ejemplo de la importancia de esta educación personalizada lo vemos en el trabajo con perfiles neurodivergentes, en los que estos sistemas han logrado grandes mejoras en niños, eliminando la ansiedad social del aprendizaje tradicional. Además, al liberar a los profesores de la carga administrativa, estos pueden volver a su vocación real: la mentoría y el desarrollo de la creatividad en los alumnos.

La IA nos hace preguntarnos qué nos hace únicos. Si la IA puede escribir código, nosotros aportamos el propósito y el contexto. Si la IA procesa datos, nosotros aportamos la ética. El Renacimiento tecnológico ha comenzado, y todos estamos invitados a ser sus arquitectos.

*** Suzana Curic es Country Leader en AWS Iberia.