Impulsando a emprendedoras en España y Latinoamérica

¿Sabías que, a pesar del talento y tenacidad de las mujeres, las startups con diversidad de género en sus equipos fundadores, siguen siendo minoría? En Latinoamérica representan solo el 14%, y en España, se ha estancado en el 20%, según constata la última edición del Mapa del Emprendimiento 2024 desarrollado por South Summit en colaboración con IE University.

En este Día de la Mujer Emprendedora (DEM), es hora de reconocer esta disparidad y redoblar nuestros esfuerzos para construir un futuro más inclusivo y próspero para todas.

Como cofundadora y General Partner de NXTP Ventures, y cofundadora de EmprendedoraLAC y de WeInvestLatam, he dedicado mi carrera a impulsar el ecosistema emprendedor femenino, especialmente en la conexión entre Latinoamérica y España. El potencial de esta alianza es inmenso y merece nuestra atención.

Si bien las mujeres emprendedoras demuestran una capacidad excepcional para impulsar la innovación, generar impacto social y económico, reciben significativamente menos inversión que sus contrapartes masculinas. Esta realidad limita su crecimiento y el potencial de sus proyectos. ¿Cómo podemos revertir esta situación?

El Banco Mundial estima que, si las tasas de empleo y emprendimiento femenino igualaran a las de los hombres, el PIB mundial podría aumentar en más del 20%. Y lo que es más, según un estudio de McKinsey, las empresas con mayor diversidad de género en sus equipos directivos tienen un 25% más de probabilidades de obtener una rentabilidad superior a la media. Invertir en mujeres no solo es lo correcto, sino que también es una decisión inteligente desde el punto de vista económico.

Pero la verdadera transformación ocurre cuando las mujeres ocupan puestos de poder en los fondos de inversión. Una investigación del Fondo Europeo de Inversiones confirma que las firmas de inversión con mujeres socias tienen el doble de probabilidades de invertir en startups con fundadoras, generando un aumento del 15% en los retornos del fondo, según un estudio de Kauffman Fellows. Es hora de romper el ciclo y darles a las mujeres el control del capital.

Con esto en mente, cofundé WeInvestLatam, una red de mujeres inversoras comprometidas con impulsar la inversión en emprendimientos liderados por mujeres en Latinoamérica. A través de WeInvestLatam, brindamos mentoría y redes de contactos, capacitaciones y así aportamos a desbloquear una ola de innovación y aportamos a la construcción de un futuro más próspero y equitativo.

La oportunidad que representa la conexión entre España y Latinoamérica es única. Las mujeres emprendedoras de ambos continentes tienen la oportunidad de acceder a nuevos mercados, intercambiar conocimientos y generar un impacto social y económico significativo. Es hora de aprovechar este potencial.

De todos modos a pesar de los avances, las mujeres emprendedoras aún enfrentan desafíos como el acceso a financiación y el equilibrio entre vida personal y profesional.

Sin embargo, la buena noticia es que el auge de sectores como la transformación digital, la economía verde y el comercio electrónico en España ofrece nuevas oportunidades para las mujeres emprendedoras. Para superar los obstáculos, es fundamental promover políticas públicas que fomenten la igualdad de género y el acceso a la financiación, así como impulsar un cambio cultural que valore y apoye el talento femenino.

En este Día de la Mujer Emprendedora, te invito a reflexionar sobre el inmenso potencial que reside en las mujeres a ambos lados del Atlántico: desafía los prejuicios y comprométete activamente a invertir en sus proyectos.

Únete al Manifiesto de las Mujeres Emprendedoras. Juntos, podemos construir un ecosistema emprendedor más inclusivo, equitativo e innovador. ¡Comprométete hoy mismo!

***Marta Cruz es cofundadora y General Partner en NXTP Ventures, presidenta y cofundadora de WeInvest y cofundadora de EmprendedoraLAC.