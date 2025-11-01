Conciliación y clima laboral: el nuevo contrato emocional entre empresa y talento

Conciliación laboral y clima organizativo siguen siendo dos de los grandes temas de actualidad en el ámbito de los recursos humanos. Lejos de ser una moda forzada por el COVID, que nos llevó al teletrabajo de forma masiva, se han consolidado como pilares estratégicos para atraer, fidelizar y desarrollar talento en un entorno empresarial cada vez más competitivo y exigente.

Uno de mis profesores decía: "No se preparan para recursos humanos, lo hacen para recursos inhumanos" y tenía razón, hasta hace poco así era; por suerte, esto está cambiando.

En palabras de la experta en liderazgo y bienestar organizacional María Jesús Álava Reyes: "Las empresas que cuidan el clima laboral y permiten conciliar no solo mejoran la salud emocional de sus equipos, sino que obtienen mejores resultados. La confianza es el principal motor del rendimiento sostenible".

Conciliar no es ceder, es invertir

La conciliación ahora se percibe como una inversión en capital humano. Flexibilidad horaria, teletrabajo, permisos adaptados y jornadas intensivas son medidas que permiten a los profesionales equilibrar su vida sin renunciar al compromiso con la empresa.

Según datos del Ministerio de Trabajo, más del 70% de los trabajadores españoles consideran la conciliación como un factor decisivo para elegir empleo. El bienestar no es solo emocional: impacta en la productividad, la creatividad y la retención del talento.

Un ejemplo paradigmático es Iberdrola, pionera en aplicar la jornada intensiva en España desde 2007, de 07.25 horas a 15.30 horas. Ello ha generado más de 500.000 horas anuales de productividad adicional. Además, la compañía ofrece reducciones de jornada con flexibilidad, permisos retribuidos antes del parto y excedencias con reserva de puesto para cuidado de familiares. Estas medidas la han convertido en un referente en conciliación, demostrando que cuidar a las personas también cuida el negocio.

Fue una de las empresas que elegí para presentar mi TFG en el grado de Relaciones Laborales y RRHH. Me impactaron sus logros y su valentía, al punto que, como directora de RRHH, lo apliqué con un gran éxito en el clima laboral: equipos muy cualificados y productivos hicieron que la compañía creciese año tras año. Recibimos varios indicadores ARDAN durante más de una década y logramos un bajo absentismo laboral, muy inferior a la media, y bonus de la Seguridad Social por este motivo.

Clima laboral: más allá del salario

El clima laboral no se mide solo con encuestas, sino en la calidad de las relaciones, la transparencia en la comunicación y el respeto por la diversidad. Un entorno laboral sano reduce el absentismo, mejora la colaboración y potencia la innovación. Como señala Carlos Delgado, CEO de Compensa Capital Humano: "El salario emocional ha ganado protagonismo. Las personas buscan entornos donde se les escuche, se les respete y se les permita crecer. La confianza es el nuevo liderazgo".

Además de Iberdrola, otras compañías han apostado por modelos de conciliación avanzados. Danone, con su programa 'Concilia', ofrece teletrabajo, horarios flexibles y apoyo psicológico. O Repsol, que ha implantado guarderías corporativas, jornadas adaptadas y permisos extendidos. O BBVA, que promueve la desconexión digital, la corresponsabilidad familiar y el trabajo híbrido. Estas iniciativas además de responder a demandas sociales, anticipan el futuro del trabajo: más humano, flexible e inclusivo.

El reto: pasar de la norma a la cultura

España cuenta con un marco legal que reconoce el derecho a la conciliación, pero el verdadero desafío está en convertirlo en cultura corporativa. La legislación permite adaptar jornadas, solicitar excedencias y disfrutar de permisos parentales, pero muchas veces falta voluntad organizativa para aplicarlo con coherencia y empatía.

La conciliación y el clima laboral son cuestiones de bienestar y competitividad. Las empresas que trabajan desde la confianza construyen un nuevo contrato emocional con sus equipos, basado en el respeto, la autonomía y el propósito compartido.

*** Mónica Gómez Pedreira es directora de RR.HH y miembro de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos (AEDRH).