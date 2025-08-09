Los LLMs y la IA agéntica en la transformación de los pagos

Los proveedores de servicios financieros están llevando a cabo una importante modernización en la que la IA juega un papel cada vez más importante y transformador. El impacto potencial es especialmente visible en los pagos, donde la IA está impulsando avances en áreas críticas como la gestión de riesgos y la detección de fraudes.

Las instituciones financieras afrontan numerosos retos, como la implementación de nuevas regulaciones, la reducción del riesgo y la lucha contra el delito financiero. La adopción de la IA puede ser una herramienta clave para abordar estos desafíos, y muchas empresas de servicios financieros se encuentran actualmente evaluando o probando su viabilidad. Están explorando las posibles aplicaciones de la IA, aunque muchas aún no han tomado la decisión final de desplegarla.

Esto no resulta sorprendente, ya que gran parte de los últimos avances, especialmente en IA generativa, aún están en desarrollo y requieren un enfoque bien planificado para su implementación. Al implementarla, como al adoptar cualquier nueva tecnología, es fundamental que una organización primero defina los objetivos que desea alcanzar y luego desarrolle una estrategia para su despliegue. No se debe realizar ninguna inversión significativa sin una planificación detallada que garantice la alineación con los objetivos de negocio y los requerimientos regulatorios.

Actualmente, se están explorando activamente varios casos de uso en el ámbito de los pagos que aprovechan los modelos de aprendizaje a gran escala (LLMs) y la IA agéntica.

Un área de interés es el uso de la IA para el enrutamiento inteligente de pagos, proporcionando la capacidad de gestionar y distribuir cualquier tipo de pago al sistema correcto sin problemas. El sistema puede analizar el pago y optimizar dinámicamente su flujo para maximizar las tasas de éxito de las transacciones y minimizar los costes. Puede analizar varios factores como los datos del cliente, la ubicación geográfica y el perfil de riesgo para determinar la mejor ruta para cada transacción.

Otra área crítica es el riesgo, con muchas empresas explorando mejoras impulsadas por la IA en sus sistemas de evaluación de riesgos y suscripción. Por ejemplo, la IA se puede utilizar para identificar mejor y más rápido anomalías en la detección de fraudes o el lavado de dinero. Los algoritmos de IA ofrecen el potencial de analizar grandes cantidades de datos e identificar transacciones sospechosas en tiempo real. Además, un reconocimiento de patrones más preciso también puede minimizar la tasa de falsos positivos.

La IA también podría apoyar la automatización de procesos manuales y propensos a errores para reducir costes, aumentar la velocidad y mejorar la calidad de los flujos de trabajo. Un ejemplo es la corrección de datos de pago, donde la prevalidación y evaluación minimizan la necesidad de intervención manual. Si se requiere intervención manual, el agente de servicio al cliente puede colaborar con la IA generativa para simplificar el proceso de remediación. Esto tiene un gran potencial para acelerar el proceso de corrección.

Las oportunidades que ofrece la IA son enormes. Sin embargo, es fundamental comprender que el sector de los pagos está altamente regulado y que la seguridad, la transparencia y la fiabilidad de los sistemas utilizados deben ser prioritarias. Esto es especialmente relevante en relación con las regulaciones y directrices derivadas de la Ley de IA de la UE. En este contexto, tres enfoques están adquiriendo cada vez más relevancia: el código abierto, los modelos de IA más pequeños y los entornos de nube híbrida.

Las políticas, tecnologías y soluciones de código abierto promueven la colaboración y la transparencia. En el contexto de la IA, esto se traduce en datos fácilmente accesibles y fiables, y en una toma de decisiones transparente, idealmente con la posibilidad de contribuir al desarrollo del modelo. Esto sienta las bases para una "IA confiable", cuyos principios fundamentales son la explicabilidad, la equidad, la robustez y la controlabilidad de los modelos de IA. Este tipo de IA es esencial para las instituciones financieras, ya que la Ley de IA de la UE, la BaFin (Autoridad Federal de Supervisión Financiera Alemana), la MaRisk (Requisitos Mínimos para la Gestión de Riesgos) y la BAIT (Requisitos de Supervisión para TI en Instituciones Financieras) ya establecen directrices importantes en este ámbito.

Los proveedores de servicios financieros también se enfrentan al reto de seleccionar el modelo de IA adecuado. Cada vez es más evidente que las instituciones no quieren depender exclusivamente de los LLMs, sino que están buscando modelos más pequeños (SLMs) entrenados para casos de uso específicos. Por ejemplo, SLMs con miles de millones de parámetros frente a LLMs con billones de parámetros.

Los modelos más pequeños ofrecen numerosas ventajas. Su implementación requiere menos recursos, lo que ayuda a reducir los costes y el consumo de energía, y facilitan la integración continua de nuevos datos, especialmente datos específicos de la institución y del dominio. Esto permite realizar las ejecuciones de entrenamiento mucho más rápido. Por último, al utilizar modelos más pequeños con licencia de código abierto, las empresas pueden lograr una mayor independencia de los proveedores y tener más flexibilidad para elegir soluciones que ofrezcan visibilidad sobre los algoritmos, los datos de entrenamiento y los pesos del modelo.

Al mismo tiempo, la IA agéntica está emergiendo como un nuevo paradigma en la implementación de modelos de IA. Estos agentes de IA podrían analizar tendencias, tomar decisiones en fracciones de segundo y ajustar dinámicamente las estrategias en función de los datos en tiempo real y las noticias. Esto podría traducirse en sistemas más eficientes.

El sector de los pagos es intrínsecamente crítico en términos de seguridad, ya que implica transacciones monetarias y el almacenamiento y la gestión de datos financieros y personales altamente sensibles. Por esta razón, la infraestructura propia de la empresa y los servidores on-premise han sido tradicionalmente los preferidos para alojar los datos y el software de pago. Sin embargo, este enfoque tiene sus limitaciones, incluida la falta de flexibilidad para introducir tecnologías innovadoras como la IA.

En respuesta, el mercado de la nube ha evolucionado para ofrecer lo mejor de ambos mundos: la nube híbrida. La nube híbrida se habilita típicamente a través de una capa de abstracción y una plataforma de gestión central, lo que significa que las organizaciones pueden seguir utilizando el almacenamiento on-premise para los datos sensibles, al tiempo que aprovechan las ventajas de escalabilidad de la nube pública. Pueden moverse entre proveedores de nube pública en función de sus propias políticas, las demandas del mercado o la regulación, sin dejar de cumplir los requisitos de resiliencia operativa.

Un enfoque de nube híbrida depende de la portabilidad de las cargas de trabajo, con una gestión coherente y segura a lo largo de todo el ciclo de vida de la aplicación, desde el desarrollo y entrenamiento del modelo de IA hasta su integración en una aplicación de pago. Las instituciones financieras tienen la opción de desarrollar y entrenar un modelo de IA en una nube pública utilizando datos disponibles públicamente o datos de prueba sintéticos, y luego integrarlo en la aplicación on-premise. Alternativamente, pueden entrenar los modelos con datos confidenciales en su propio centro de datos y luego ejecutarlos en una nube pública.

Si bien la IA plantea preocupaciones en materia de privacidad, costes de inversión y el reto de definir una dirección estratégica sólida desde el principio, su potencial en el sector de los pagos es enorme. Puede agilizar los procesos, aumentar la eficiencia e impulsar la innovación. Todo ello sustentado en la necesidad de una infraestructura híbrida y flexible, diseñada para una mayor transparencia y colaboración, y capaz de adaptarse a los cambios y desafíos que depare el vertiginoso mundo de la IA.

***Ramón Villarreal es Global Architect and Payments Lead, Financial Services en Red Hat