El mayor de los problemas en torno a los vehículos eléctricos no son los coches. Tampoco la ausencia de una red de carga o la demanda de los consumidores, fundamentales para una transición eléctrica ordenada. Pero el más serio inconveniente son los minerales que componen las baterías.

Sin un suministro constante de litio, cobalto, níquel y cobre, no habrá transición eléctrica. El abastecimiento de estos metales sigue siendo una carga considerable a pesar de las mejoras en la minería.

La demanda de baterías para vehículos eléctricos se sextuplicará para 2030. La necesidad de un suministro constante de minerales esenciales para baterías está creciendo.

Esa necesidad es especialmente evidente en la industria automovilística de Estados Unidos, que depende casi por completo del suministro extranjero y podría interrumpirlo en cualquier momento. No dispone de una cadena de suministro nacional diversificada.

Los avances en el abastecimiento nacional de litio han aliviado algunas preocupaciones sobre este metal. Sin embargo, el cobalto y el níquel se encuentran en una situación más precaria. Y Trump se dedica a dinamitar la relación con los potenciales socios comerciales del cobalto en varios países, mientras que el problema del níquel radica en que "no hay suficiente oferta en los países con TLC para satisfacer las ambiciones de demanda relacionadas con la transición energética de Estados Unidos". El cobre no está clasificado como un mineral crítico, pero sigue siendo importante y se utiliza en baterías de vehículos eléctricos y paneles solares.

En este escenario, ¿cuál sería la solución? Pues, atención, porque sería extraerlos del fondo marino. No, no se trata de extraer la arena del fondo del océano, sino de minería de aguas profundas, con un compuesto mineral específico: los nódulos de manganeso.

Flotan en el fondo del mar, listos para ser cosechados, no son tóxicos en comparación con otros minerales y potencialmente pueden proporcionar altos niveles de estos materiales críticos.

Los nódulos de manganeso se descubrieron en el siglo XIX, pero no se extrajeron hasta la década de 1970. Los consorcios mineros evaluaron la viabilidad comercial de las rocas y descubrieron que su procesamiento para obtener metales estables podría ser beneficioso para las cadenas de suministro de metales. Con el avance de la tecnología minera, la obtención de nódulos de aguas profundas se ha vuelto más aceptada.

En 2011, las Naciones Unidas otorgaron a The Metals Company la autorización para explotar minas en aguas internacionales. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU le otorgó derechos de exploración a través de tres filiales: Nauru Ocean Resources Inc., TOML y DeepGreen Engineering Pte. Ltd. Cada empresa contaba con el patrocinio de Nauru, nación insular del Pacífico.

La exploración y la minería implicaron el envío de drones submarinos para recolectar muestras. Los científicos calcularon la abundancia de minerales en estas áreas.

La empresa afirma que estos nódulos pueden producir un 90% menos de emisiones de dióxido de carbono equivalente que el uso de minerales terrestres. Además, es más responsable socialmente; no desarraiga a las comunidades, como es habitual en la minería terrestre.

El análisis del estudio de Metals Company y Quantum indica que los nódulos contienen hasta un 11% de cobalto, un 43% de níquel, un 18% de cobre y un 28% de manganeso. Metals Company pretende extraer estos nódulos a la superficie y procesarlos para reducir su generación de residuos sólidos a un nivel prácticamente nulo.

Los conservacionistas oceánicos han expresado su preocupación por la minería en aguas profundas. Muchos afirman que no está claro qué consecuencias tendrá la extracción de los nódulos para el ecosistema marino. Reuters mencionó un estudio publicado en la edición de febrero de 2023 de Nature Ocean Sustainability que afirmaba que las columnas de sedimentos creadas por los robots que extraen los nódulos "podrían interrumpir las migraciones de los animales". También existe la preocupación de que esto afecte a otras especies marinas, como los corales y las anémonas.

En noviembre de 2023, The Metals Company escribió una carta abierta sobre su proceso. La empresa mencionó que, para satisfacer la demanda de baterías para vehículos eléctricos, el mundo necesitaría 500 nuevas minas en los próximos cinco a diez años.

La empresa también argumentó que la minería terrestre se está volviendo extremadamente costosa y que, a menudo, las reservas minerales no se convierten en minas ni en la herramienta socioeconómica que la minería impone a las comunidades. The Metals Company argumentó que la extracción de nódulos de manganeso del fondo marino es inherentemente más segura, más rentable, menos perjudicial para el medio ambiente y la vida de las personas, y más limpia.

Según la empresa, hasta el 90% del sedimento arrastrado se separa de los nódulos dentro del colector de The Metals Company. Los nódulos ascienden por un sistema ascendente hasta el buque de producción. Se deshidratan, y todos los sedimentos y finos residuales se devuelven por debajo de la zona fótica. Ofrecer una alternativa minera más segura para satisfacer la demanda de baterías de vehículos eléctricos es fundamental para alcanzar los objetivos de cero emisiones netas de carbono. Cada vez más fabricantes de automóviles producen vehículos eléctricos a un ritmo acelerado, lo que hace que la necesidad de una reserva sostenible de minerales para baterías eficientes sea más crucial que nunca. El tiempo dirá si la vital cadena de suministro incluye el fondo marino.