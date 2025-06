El verano ya está aquí, no oficialmente, pero si miramos las temperaturas de estos días y si observamos cómo cada vez hay más piscinas abiertas, no cabe duda de que esto no tiene marcha atrás.

Lo mismo pasa con la basura que las personas abandonan en la naturaleza: el daño que ocasionan ya no tiene marcha atrás… bueno, se pueden atenuar algunas de sus consecuencias, pero la mejor opción es dejar la naturaleza como estaba antes de que pasáramos por allí o mejor.

El verano es, sin duda, una época para disfrutar de la naturaleza, pero también es un momento crítico para reflexionar sobre nuestro impacto en ella y, en particular, sobre un concepto que, lamentablemente, se ha vuelto cada vez más relevante: la basuraleza.

¿Estáis familiarizados con esta palabra? El origen de la palabra es bastante obvio: basuraleza es una fusión de "basura" y "naturaleza". Fue acuñado por el Proyecto LIBERA, una iniciativa de SEO/BirdLife en alianza con Ecoembes, y nació de la necesidad de visibilizar y combatir el grave problema de la basura abandonada en entornos naturales.

No hablamos solo de un kleenex, un envoltorio de una barrita energética o una botella de plástico cerca de un río; la basuraleza engloba cualquier residuo que, de forma consciente o inconsciente, es depositado fuera de los lugares habilitados para ello, alterando los ecosistemas y poniendo en riesgo la biodiversidad. Desde microplásticos en el mar hasta neumáticos en el bosque, todo forma parte de este preocupante fenómeno.

Los objetivos principales de esta iniciativa son: concienciar, prevenir y actuar. Concienciar a la sociedad sobre la magnitud del problema y sus consecuencias; prevenir el abandono de residuos mediante campañas de sensibilización y educación; y actuar a través de la movilización de voluntarios para la recogida de basuraleza, la monitorización de datos y el impulso de soluciones a largo plazo.

Recordemos que el día 7 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente y que todos podemos contribuir en la lucha contra la contaminación, es una responsabilidad individual y colectiva. Esta fecha fue establecida por Naciones Unidas en 1972 y tiene como objetivo principal concienciar a la población sobre la importancia de la protección del medio ambiente y promover la acción para abordar los desafíos ambientales globales.

La gente del Proyecto Libera ha creado una app para la identificación de residuos, para ayudar con las labores de investigación para encontrar las mejores soluciones. Todo el mundo puede realizar una labor de identificación de los residuos recogidos para ayudar a radiografiar los espacios naturales y ayudarnos en la labor de búsqueda de soluciones eficaces adaptadas a cada lugar y espacio concreto. Como dicen ellos, hagamos ciencia ciudadana con la app basuraleza

El verano intensifica el problema de la basuraleza. Con el aumento de las actividades al aire libre, el consumo de alimentos y bebidas "para llevar" y la mayor afluencia de personas a playas, montañas y zonas rurales, la probabilidad de que se generen y abandonen residuos se dispara.

Cuidar el medio ambiente durante el verano es más sencillo de lo que parece, cada pequeño gesto cuenta. Por ejemplo: ser "Residuo Cero" en las excursiones, recoger lo tuyo... y un poco más, evita los plásticos de un solo uso, no fumes en entornos naturales, ser responsable con las mascotas (recoge siempre los excrementos de tus animales y deposítelos en los lugares adecuados), respeta la flora y la fauna (no arranques plantas ni molestes a los animales, ellos son los que viven allí, recuerda que tú estás en su hogar) y, por qué no, participa en iniciativas de limpieza.

En verano nos encanta disfrutar de la naturaleza, hagámoslo desde el respeto y cuidado. Cuidemos el medio ambiente, protejamos los ecosistemas ahora para poder disfrutarlos en el futuro. En resumen, seamos parte de la solución.