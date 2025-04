Nubes que cuidan: cómo la tecnología mejora los embarazos

El próximo 5 de mayo se celebra el Día Internacional de la Matrona, una fecha que reconoce la labor esencial de estas profesionales en el acompañamiento a las mujeres durante el embarazo, el parto y el posparto. En este contexto, es oportuno reflexionar sobre cómo la tecnología, y en particular el cloud computing, está transformando positivamente la atención materna.

Vivimos en una época en la que la tecnología, a menudo percibida como fría o distante, puede convertirse en una aliada cálida y cercana. La nube, esa palabra tan etérea como poderosa, ya no es solo cosa de ingenieros o empresas tecnológicas. Hoy, está empezando a cambiar nuestras vidas de formas profundamente humanas. Una de las más bellas: el acompañamiento en el embarazo.

En muchas ciudades y hospitales, la atención a mujeres embarazadas está comenzando a apoyarse en soluciones basadas en la nube. Lejos de ser algo complejo, se trata de plataformas que permiten a matronas, ginecólogos y familias seguir de cerca la evolución del embarazo, compartir información en tiempo real y tomar decisiones más seguras, rápidas y coordinadas.

Gracias a dispositivos que cualquiera puede usar en casa —como monitores de ritmo fetal o tensiómetros conectados—, los datos vitales llegan automáticamente a los equipos médicos. Esto permite detectar a tiempo cualquier anomalía sin que la madre tenga que desplazarse, algo especialmente importante en embarazos de riesgo o para quienes viven lejos de un hospital. No es ciencia ficción: algunos centros como el Hospital Sant Joan de Déu en Barcelona o La Paz en Madrid han demostrado una apuesta clara por integrar tecnologías avanzadas para mejorar la atención materna.

¿El resultado? Más tranquilidad para las futuras madres y más agilidad para los profesionales sanitarios que pueden automatizar algunas tareas, lo que permite destinar más tiempo a las personas ingresadas y ofrecer, sobre todo, un trato más humano. Porque cuando la tecnología está bien diseñada y se pone al servicio de las personas, no deshumaniza: multiplica el cuidado, la empatía y la cercanía.

La nube está ayudando a crear una nueva forma de cuidar. Una que no sustituye, sino que potencia; no aleja, sino que acerca. Una nube que no cubre el sol, sino que lo difunde con más claridad.

Hoy, cuando hablamos de transformación digital, no solo estamos hablando de eficiencia o ahorro de costes. Estamos hablando de cómo podemos construir, con tecnología accesible, una sociedad más justa, más segura y más humana. También en algo tan esencial como traer una nueva vida al mundo.

*** Rodrigo Moro es director del Máster en Cloud Architecture & DevOps Management en IMMUNE Technology Institute.