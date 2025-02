«La innovación y el crecimiento están intrínsecamente ligados. Las empresas que construyen nuevos negocios y desarrollan nuevas ofertas, procesos o modelos de negocio están mejor posicionadas para aprovechar oportunidades y protegerse contra la disrupción en un entorno altamente incierto».

Esta afirmación, extraída del reciente artículo de McKinsey titulado How Top Performers Use Innovation to Grow Within and Beyond the Core, escrito por Marc de Jong, Matt Banholzer y Rebecca Doherty, sintetiza el papel crucial de la innovación en la evolución empresarial.

El informe de McKinsey destaca que las organizaciones más exitosas utilizan la innovación no solo para reforzar su posición en sus sectores, sino también para expandirse a nuevas industrias, incluso en tiempos de incertidumbre.

Su análisis de 1.039 compañías en todo el mundo concluye que la capacidad de innovar es el factor estratégico más relevante para el crecimiento empresarial en los próximos 12 meses. Las empresas líderes no solo invierten en mejorar su oferta actual, sino que también exploran mercados adyacentes e incluso reinventan modelos de negocio completos para ganar competitividad.

Este hallazgo está alineado con el Índice de Innovación de BCG, que clasifica a las empresas más innovadoras del mundo según su capacidad para generar impacto real a través de la innovación. El índice destaca que las compañías que logran integrar un sistema de innovación robusto dentro de su estructura superan consistentemente a sus competidores en términos de crecimiento y resiliencia empresarial.

Entre los líderes recurrentes en este ranking se encuentran Siemens, 3M, General Electric, Schneider Electric, Tata Group, Honeywell e IBM, todas ellas con más de un siglo de historia y una trayectoria marcada por la reinvención continua.

Siemens, fundada en 1847, ha sido un referente en innovación tecnológica durante más de 175 años. Hoy, sigue liderando en digitalización industrial e inteligencia artificial aplicada a la manufactura, transformando fábricas en ecosistemas hiperconectados. Su plataforma MindSphere es un ejemplo de cómo una empresa histórica puede adaptarse al mundo digital, proporcionando soluciones de IoT que optimizan el rendimiento industrial en tiempo real.

Otro ejemplo paradigmático es 3M, que desde 1902 ha construido un imperio sobre la base de la innovación constante. Con una inversión anual en I+D que representa aproximadamente el 6% de sus ventas, 3M mantiene una cultura de experimentación que ha dado lugar a más de 3.000 patentes registradas cada año, desde el Post-it hasta tecnologías avanzadas para la salud.

Recientemente, ha desarrollado nuevos filtros para la purificación del agua y materiales optimizados para la industria aeroespacial, demostrando que una empresa con más de un siglo de historia puede seguir liderando en innovación.

General Electric (GE), a pesar de sus desafíos recientes, sigue reinventándose a través de la digitalización y la inteligencia artificial aplicada a la energía y la aviación. Su división GE Vernova está impulsando el futuro de la energía renovable, mientras que GE Aerospace lidera en el desarrollo de motores de próxima generación con menor consumo de combustible y menor impacto ambiental.

Esta transición demuestra que incluso las corporaciones más antiguas pueden transformar su modelo de negocio sin perder su esencia innovadora.

Schneider Electric, fundada en 1836, ha evolucionado desde su origen en la industria metalúrgica hasta convertirse en un líder global en eficiencia energética y automatización industrial.

Con una fuerte apuesta por la digitalización, ha desarrollado plataformas como EcoStruxure, que optimizan el consumo energético en industrias y ciudades, alineándose con la transición hacia un futuro más sostenible.

Tata Group, fundada en 1868, es un conglomerado que abarca múltiples sectores, desde automoción hasta telecomunicaciones. Su empresa Tata Consultancy Services (TCS) es líder en transformación digital y servicios de TI, impulsando la adopción de inteligencia artificial y soluciones en la nube para empresas de todo el mundo.

Honeywell, establecida en 1906, ha pasado de fabricar sistemas de calefacción a convertirse en un referente en automatización industrial y aeroespacial. Con su plataforma Honeywell Forge, ha llevado la analítica avanzada y el IoT a sectores como la aviación y la manufactura, optimizando procesos y reduciendo costos operativos.

IBM, fundada en 1911, sigue siendo una de las empresas más influyentes en tecnología. Con avances en inteligencia artificial y computación cuántica, IBM ha redefinido la forma en que las empresas procesan y utilizan la información. Su sistema Watson AI ha sido adoptado en sectores como la salud y las finanzas, demostrando el impacto de la innovación tecnológica en la transformación empresarial.

Si bien la innovación es clave, también implica riesgos. Las empresas que no cuentan con una estructura interna ágil o que no fomentan una cultura de experimentación suelen tener dificultades para ejecutar estrategias de innovación con éxito.

McKinsey enfatiza que los líderes empresariales deben comprometerse con una mentalidad de crecimiento, asegurando que la innovación esté integrada en la cultura organizacional y que los equipos tengan la autonomía y los recursos necesarios para desarrollarla.

La innovación no es solo una opción, sino una necesidad estratégica para cualquier empresa que quiera mantenerse relevante en el siglo XXI. El reto para los directivos no es decidir si innovar o no, sino cómo hacerlo de manera efectiva. Las compañías deben identificar oportunidades tanto dentro como fuera de su sector, diversificar su portafolio de innovación y asegurarse de que sus iniciativas estén respaldadas por una ejecución disciplinada.

Para los líderes del futuro, la clave del éxito radica en integrar la innovación como un proceso continuo y no como un esfuerzo puntual. Quienes logren hacerlo no solo garantizarán su supervivencia en un entorno cambiante, sino que también se posicionarán como los verdaderos arquitectos del futuro de los negocios.

***Paco Bree es director de programas de innovación de Deusto Business School y director general de Inndux.