Accenture reinventa los modelos productivos y empresariales desde su nuevo hub en Barcelona

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Las claves Generado con IA Accenture ha inaugurado en Barcelona el Agentic AI Innovation Hub, enfocado en la reinvención de modelos productivos y empresariales mediante la inteligencia artificial agéntica. El hub busca acelerar la transformación de organizaciones, promoviendo la colaboración entre personas y agentes de IA para alcanzar mayor productividad y crecimiento sostenible. La ciberseguridad, la ética, la trazabilidad y la gobernanza tecnológica son prioridades en el desarrollo de soluciones en el nuevo hub. El centro, con 200 profesionales y previsto ampliar plantilla, trabaja en una treintena de proyectos y fomenta la colaboración entre empresas, instituciones y el ecosistema innovador local e internacional.

Acompañada de representantes del gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona, y de un buen número de agentes del ecosistema tecnológico y empresarial de la capital catalana, Mercedes Oblanca, CEO y presidenta de Accenture en España y Portugal, presentó el pasado viernes el Agentic AI Innovation Hub que la compañía ha instalado en sus oficinas de Barcelona, ubicadas en el icónico edificio de La Rotonda, en la parte alta de la ciudad.

“En un momento especialmente relevante para las empresas, con cambios tecnológicos que viajan a toda velocidad y un entorno geopolítico cada vez más complejo, donde la presión por la competitividad, la soberanía tecnológica, el crecimiento sostenible y las competencias son cada vez más relevantes, la mejora de las empresas como hasta ahora habíamos visto ya no será suficiente. Necesitamos reinventar la manera en la que operamos y la manera en la que tomamos decisiones”, afirmó Oblanca.

Según ella, “la inteligencia artificial nos ofrece una oportunidad extraordinaria, cambiando realmente la relación entre tecnología, personas y organizaciones. Y, en este sentido, la IA agéntica nos permite crear sistemas capaces de razonar, coordinar, ejecutar y tener un grado creciente de autonomía. Esto abre un nuevo horizonte para las organizaciones y las empresas”.

Explicó que en el nuevo hub de la compañía, “construimos sistemas productivos y cognitivos en los que las personas y los agentes de IA trabajan juntos, colaborativamente, de manera integrada, para alcanzar nuevas cotas de productividad y nuevos modelos de crecimiento sostenible. En Accenture, a esto lo llamamos cointeligencia”.

El hub, inaugurado el pasado viernes pero puesto en marcha el mes de junio de este año, nace con el objetivo de acelerar la transformación de las organizaciones y ampliar el impacto real que la IA agéntica ya está generando en la economía, los servicios públicos y la sociedad. “Queremos que sea un lugar donde nuestros clientes puedan pasar de la experimentación y de los pilotos a escalar soluciones de IA agéntica que creen un impacto realmente tangible y material en sus organizaciones”, destacó Oblanca, que añadió que la compañía también quiere incorporar en este hub “un concepto que creemos fundamental en esta era actual en la que vivimos: la gobernanza y la soberanía tecnológica”.

Reimaginar para crear valor

Oblanca puntualizó que uno de los objetivos del nuevo hub “es construir soluciones empresariales soberanas de IA empresarial, pero también que la ciberseguridad, la trazabilidad, la explicabilidad, la ética y la supervisión formen parte de las nuevas soluciones”. Según ella, no tan solo es necesario gestionar los riesgos sino que “tenemos que generar confianza y, por tanto, el reto no es tan solo tecnológico, también es empresarial y humano, un reto que exige ambición, responsabilidad y liderazgo”.

El Agentic AI Innovation Hub de Accenture forma parte del Centro de Innovación de Barcelona, “y se incorpora conectado a la arquitectura de la compañía y a su red de innovación en España, especialmente relacionado con el Advanced AI Center de Málaga, pero también a nivel internacional. “Porque la colaboración es fundamental y por ello, necesitamos ecosistemas capaces de reunir empresas, instituciones, universidades, emprendedores y compañías tecnológicas”, afirmó Oblanca.

Alberto García Arrieta. DISRUPTORES

El acto estuvo clausurado por Albert Tort, secretario de Telecomunicaciones y Transformación Digital de la Generalitat de Cataluña. En su intervención, Tort destacó la importancia de la colaboración entre agentes públicos, privados y sociales, para impulsar la evolución de los servicios y de la sociedad, alertando que esta transformación debe llevarse a cabo desde la ética, la responsabilidad y el propósito compartido, celebrando la creación en la ciudad de una infraestructura como el hub de Accenture.

“La transformación digital no consiste únicamente en digitalizar procesos, sino en repensar e innovar nuestra manera de hacer las cosas. En este contexto, la IA debe contribuir a reforzar la inteligencia colectiva, mediante una gobernanza adecuada, el impulso del talento y de las infraestructuras, un uso activo, ético y responsable, y la protección frente a usos negligentes. Todo ello debe desarrollarse sin perder el espíritu crítico, el criterio propio y los valores humanistas que deben orientar la sociedad”, aseguró Tort.

Ir un paso por delante

Alberto García Arrieta, managing director de Digital Core en Accenture en España y Portugal, aseguró, en un encuentro con la prensa posterior a la inauguración, que “la clave no es tanto en tener el dato ya, sino en ordenarlo bien y que sirva un propósito”. García Arrieta destacó que la IA es una tecnología relativamente accesible, que permite a pequeñas empresas y autónomos obtener mejoras significativas sin realizar grandes inversiones iniciales. Sin embargo, su aprovechamiento, aseguró, “requiere propósito, pensamiento crítico y capacidad de innovación, evitando limitarnos a utilizar las soluciones que la tecnología ofrece por defecto”.

Según él, “la clave está en conseguir que las personas y las organizaciones vayan un paso por delante de la IA, utilizando sus capacidades para mejorar continuamente su trabajo”. Accenture trabaja para el 86% de las compañías del Ibex-35 y 78 de las 100 mayores empresas del país, y están iniciando las colaboraciones con compañías de tamaño intermedio.

El nuevo hub de Barcelona cuenta con 200 profesionales, a los que se sumarán un centenar más el próximo año, que trabajan en estos momentos en una treintena de proyectos en los que interviene la IA agéntica.