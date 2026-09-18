Diaz Ayuso: "El real decreto del Gobierno es una traición, cambia las normas del juego y peligran las inversiones"

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Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso critica el nuevo Real Decreto del Gobierno sobre centros de datos, calificándolo de "traición" por generar inseguridad jurídica y poner en riesgo inversiones. Ayuso advierte que las inversiones previstas por el sector hasta 2030, unos 67.000 millones de euros, y más de 14.000 empleos en Madrid podrían verse afectados por los nuevos requisitos. La presidenta defiende que la respuesta a la demanda eléctrica debe ser reforzar infraestructuras y no limitar el acceso o consumo de los centros de datos. Nabiax comienza la construcción del campus ADC3 en Alcalá de Henares con una inversión de 800 millones de euros y una potencia objetivo de 100 MW, orientado a cloud e inteligencia artificial.

La confrontación con el Gobierno por el nuevo Real Decreto sobre los centros de datos continúa. En esta ocasión ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esta vez ha alzado la voz para tildar este decreto de "traidor" por "cambiar las normas del juego creando inseguridad jurídica y haciendo peligrar las inversiones".

La presidenta madrileña ha aprovechado el acto de colocación de la primera piedra de ADC3, el nuevo campus de centros de datos de Nabiax en Alcalá de Henares, para criticar una regulación que, según sus palabras, introduce nuevas condiciones sobre una industria que requiere inversiones millonarias y planificación a largo plazo.

Ayuso ha cuestionado que el nuevo Real Decreto establezca requisitos que, a su juicio, son "imposibles de cumplir" y ha advertido de que esta situación puede comprometer la confianza de los inversores. "Y eso es peligrosísimo porque quienes quieren invertir, quienes tienen que jugar con dinero, quienes tienen que arriesgar, lo que necesitan es seguridad, respeto y dar confianza, y no cambiar esas normas de juego a capricho".

Durante su intervención, la presidenta madrileña ha cifrado en 67.000 millones de euros las inversiones previstas por el sector hasta 2030 que estarían en riesgo por las nuevas condiciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, ha señalado que el impacto alcanza más de 26.000 millones de euros y 14.000 puestos de trabajo.

Sobre el contenido del decreto, la presidenta madrileña ha defendido que "la respuesta al crecimiento de la demanda eléctrica de los centros de datos no debe pasar por limitar el acceso o el consumo, sino por reforzar las infraestructuras de red".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acompañada de varias autoridades, durante el acto de colocación de la primera piedra del centro de datos ADC3, de Nabiax. DISRUPTORES Noelia Hernández

Un ataque al Ejecutivo que, ha mencionado, no parte únicamente del ámbito institucional, el sector de los centros de datos, las compañías energéticas y eléctricas y los productores de renovables han unido sus posiciones frente al decreto. "Al menos hay algo bueno, y es que el sector de la digitalización y de los datos se ha unido como nunca", ha apuntado.

En este escenario, ha reclamado "mantener un marco estable y previsible" para las empresas que contemplan instalar nuevas infraestructuras digitales en España.

ADC3, 100 MW para la nube y la IA

La intervención de Ayuso se ha producido precisamente en el arranque de uno de esos grandes proyectos de infraestructura digital. Nabiax ha puesto este viernes la primera piedra de ADC3, un campus de centros de datos en Alcalá de Henares que contempla una inversión de 800 millones de euros y que alcanzará los 100 MW de potencia TI cuando esté completamente operativo.

La primera fase contempla 20 MW y está prevista para finales de 2027. El despliegue se realizará en tramos de 20 MW cada seis meses hasta alcanzar los 100 MW en 2029.

En agosto, Pablo Ruiz-Escribano, CEO de Nabiax, explicaba a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL que la compañía aspiraba a atraer a los grandes hiperescalares al nuevo campus: “En nuestros centros de datos -sumarán cinco en España cuando finalice ADC3- ya hay hiperescalares operando. Nabiax puede mejorar los tiempos de despliegue de sus propios data centers. Conocemos el mercado local a la perfección y tenemos agilidad para poder aportar fechas. Entre finales de 2028 y 2029, ADC3 estará en funcionamiento al 100%. Ellos lo saben y muestran interés”.

El directivo ya situaba entonces la primera fase del proyecto como un elemento diferencial frente a otros desarrollos todavía pendientes de materializarse, al menos en colocation. Ha habido anuncios públicos de otros proyectos, pero aún no hay nada concreto. Nosotros ya hemos terminado la cimentación y para finales de 2027 tendremos los primeros 20 MW operativos".

Por ubicación, cercanía a la ciudad y diseño, el campus está orientado a aplicaciones de cloud e inteligencia artificial que requieren proximidad al usuario y baja latencia. De ahí que con esta infraestructura se aproximen, en palabras de Ruiz-Escribano, a los hiperescalares, "donde la latencia es crítica".

Y precisaba: "No nos enfocamos en el entrenamiento de modelos de IA o en el almacenamiento, que pueden tener ubicaciones más remotas porque tardar un segundo más no impacta en la calidad del servicio".

Madrid como gran hub europeo

La estrategia de Nabiax se enmarca en la pugna de Madrid por ganar peso frente a otros mercados europeos de centros de datos. El CEO de la compañía apuntaba la conectividad, las renovables, el talento y el coste energético como algunos de los factores que pueden favorecer ese posicionamiento. "Nuestro atractivo, en clave peninsular, además de la potencia instalada, es que contamos con las renovables y los cables submarinos que nos conectan con los principales mercados".

"También tenemos el talento, un coste de energía sensiblemente más bajo y una calidad de vida muy llamativa", manifestaba en agosto.

La expansión de la inteligencia artificial está elevando las necesidades de infraestructura y obligando al sector a anticipar nuevas capacidades. En ese sentido, ir por detrás de Estados Unidos considera que, en esta ocasión, es una ventaja porque se está comprobando que las infraestructuras que se han construido allí se están quedando cortas.

En Europa, "ya hemos empezado a aumentar capacidades de manera preventiva. Nuestra intención es garantizar el suministro y entender cuál es la visión de la infraestructura que se va a necesitar a futuro para poder diseñar y desarrollar centros de datos adecuados a la demanda".

Alineados con Europa

En este despliegue, el acceso a la electricidad aparece como uno de los principales condicionantes para aumentar capacidad en España, donde, afirma, "en muchas ocasiones se desconectan las renovables porque la demanda es inferior a la capacidad de generación”.

Un debate que ha adquirido una nueva dimensión con el Real Decreto anunciado recientemente por el Gobierno, en el que actualiza los requisitos específicos para los centros de datos. La propuesta plantea, entre otras medidas, que los centros de más de 1 MW cubran al menos el 80% de su consumo eléctrico con nueva generación renovable y establece criterios de adicionalidad para acompasar el crecimiento de la demanda con nueva capacidad renovable.

ADC3 incorpora además una estrategia global de eficiencia energética: "Nabiax tiene ‘impacto cero’ en las emisiones de CO2. El PUE (Power Usage Effectiveness) del ADC3 será de 1,2, uno de los más eficientes que puedes encontrar en el mercado y que se sitúa muy por debajo de los requisitos que nos pide Europa.”

Y sobre el consumo de agua, ya adelantaba en la entrevista con este medio que ADC3, en sus primeros 20 MW, consume la misma cantidad de agua que una familia de cuatro personas al año.