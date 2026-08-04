Pablo Ruiz-Escribano (Nabiax): "Queremos alojar a los hiperescalares en nuestros centros de datos de Madrid"

Las claves

Las claves Generado con IA Nabiax invertirá 800 millones de euros en el nuevo centro de datos ACD3 en Alcalá de Henares, que alcanzará 100MW de capacidad en 2029. El objetivo es atraer a hiperescalares como AWS, Microsoft y Google, posicionando Madrid como un hub tecnológico competitivo a nivel europeo. El proyecto generará más de 100 empleos directos y 250 indirectos, y apuesta por la sostenibilidad con energía 100% renovable y bajo consumo de agua y emisiones. El principal desafío para el sector es el acceso a la energía eléctrica y la necesidad de explicar el impacto real y los beneficios de los centros de datos en la sociedad.

Si el centro de datos es conocido como el corazón de internet -permite el funcionamiento de las aplicaciones digitales que usamos en nuestra vida diaria-, Madrid quiere afianzarse como una de las arterias principales de la Península Ibérica y de toda Europa.

A cierre de 2025, la comunidad concentraba 35 de estas infraestructuras en funcionamiento y otras 11 en construcción, según datos del propio Gobierno regional. Esto supone el 55% del total de España. En cuanto a potencia IT instalada, la patronal SpainDC cifra en 238MW las capacidades de la geografía de un total de 439MW de todo el territorio nacional.

Pero a este mapa hay que sumar uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años, que aspira a jugar con 100MW cuando esté totalmente operativo durante el año 2029.

Se trata del nuevo edificio del campus de Alcalá de Henares de la compañía española de hosting y colocation Nabiax. Bautizado como ACD3, y dotado con 800 millones de euros de inversión, cuenta con una hoja de ruta de crecimiento en tramos de seis meses, con 20MW para cada uno de ellos, hasta llegar a su punto álgido.

En paralelo a este anuncio, la empresa ha renovado su cúpula ejecutiva, con Pablo Ruiz-Escribano al frente en sustitución de Emilio Díaz. El directivo, que procede de Schneider Electric -donde ha estado 19 años-, desgrana en entrevista con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL todos los pormenores de este faraónico proyecto -el gasto de Nabiax desde 2019 en la región ha sido de 500 millones- que, según sus previsiones, generará más de 100 empleos directos y 250 indirectos cuando la obra llegue a término.

Más allá de los números proyectados, el acicate de Ruiz-Escribano pasa por dos objetivos, que él denomina “ventanas de oportunidad”. El primero, albergar en las salas del ACD3 a los principales hiperescalares -AWS, Microsoft y Google-. Estos ya cuentan con inversiones milmillonarias para levantar sus centros de datos en otras localizaciones como Aragón o Talavera de la Reina (Toledo), entre otras.

El segundo, situar a Madrid en competencia directa con metrópolis europeas como París o Milán, ya no con Zaragoza o Barcelona, supone, a su vez, “un gran reto personal”.

Durante la conversación, el directivo también discurre sobre cómo este sector de moda puede hacer frente de manera sostenida a las crecientes demandas de la Inteligencia artificial y cómo condiciona la operativa de los data centers el principal cuello de botella que se ha encontrado hasta la fecha: el acceso a la energía eléctrica.

Y, por último, responde a las críticas, totalmente infundadas para la industria, sobre la contaminación y los problemas hidrográficos que genera. Aunque, a su vez, hace autocrítica al respecto y asegura que todos los jugadores deben explicar y concienciar mejor de lo que realmente redundan para el medio ambiente en comparación con los beneficios que aportan a la sociedad.

“La gente tiene que saber que, por ejemplo, se desarrollaron fármacos en tiempo récord durante la pandemia de covid gracias a que los centros de datos pueden sostener la IA que se introduce en su desarrollo”, indica. Y, sentencia al respecto: “Con 20MW, nuestra nueva instalación consume la misma cantidad de agua al año que una familia de cuatro miembros”.

DISRUPTORES: Llama la atención que quiera atraer a los hiperescalares a su nuevo centro de datos teniendo en cuenta las inversiones que están realizando por toda la geografía española para construir los suyos propios, lo que, a priori, reduce su mercado.

Pablo Ruiz-Escribano: En nuestros centros de datos -tienen seis en España- ya hay hiperescalares operando. Nabiax puede mejorar los tiempos de despliegue de sus propios data centers. Conocemos el mercado local a la perfección y tenemos agilidad para poder aportar fechas. Entre finales de 2028 y 2029 ACD3 estará en funcionamiento al 100%. Ellos lo saben y muestran interés. Les aportamos seguridad y saben que somos capaces de trabajar con una infraestructura tan crítica como la suya dentro de sus criterios y estándares. Eso sí, al final son ellos los que tienen que decidir si construyen sus propias instalaciones para responder a la demanda.

D: ¿El de Alcalá de Henares aspira a ser el campus más importante de toda España?

P.R.: Sí, al menos en colocation. Ha habido anuncios públicos de otros proyectos, pero aún no hay nada concreto. Nosotros ya hemos terminado la cimentación y para finales de 2027 tendremos los primeros 20MW operativos. Podemos decir que contamos con algo tangible.

D: ¿Qué tipo de aplicaciones pretende albergar?

P.R.: Por ubicación, cercanía a la ciudad y diseño, buscamos aplicaciones cloud y de IA híbrida. De ahí que nos aproximemos a los hiperescalares. Son actividades en las que la latencia es crítica, así como estar cerca del usuario final. Por eso elegimos siempre zonas de alta disponibilidad. No nos enfocamos en el entrenamiento de modelos de IA o en el almacenamiento, que pueden tener ubicaciones más remotas porque tardar un segundo más no impacta en la calidad del servicio. Aunque, por razones obvias, nosotros no sabemos lo que hacen los clientes en sus salas.

D: Comenta que una de las ventanas de oportunidad que abre el nuevo edificio es posicionar a Madrid en la cúspide europea del sector. ¿Qué le falta para llegar al nivel de los históricos FLAP (Frankfurt, Londres, Ámsterdam y París)?

P.R.: Nuestros mercados crecen más rápido pero todavía nos falta para alcanzar a los FLAP. Quizás no es tanto competir con estas urbes, que también, como con los Milán o Lisboa, que se están posicionando como alternativa. Los FLAP están muy saturados y han concentrado mucho la demanda. Nuestro atractivo, en clave peninsular, además de la potencia instalada, es que contamos con las renovables y los cables submarinos que nos conectan con los principales mercados. También tenemos el talento, un coste de energía sensiblemente más bajo y una calidad de vida muy llamativa.

Proyección del campus de Alcalá de Henares con la incorporación de ACD3. Nabiax

"Tenemos el proyecto más ambicioso de 'colocation' en España"

D: Por una parte, la demanda procedente de las nuevas aplicaciones de IA generativa ha crecido exponencialmente. ¿Puede el sector crecer a un ritmo tan vertiginoso?

P.R.: Todos los fabricantes están apostando muy fuerte para conseguirlo. En Europa tenemos una ventaja: vamos con dos o tres años de retraso respecto a Estados Unidos, por lo que, examinando su caso, ya hemos empezado a aumentar capacidades de manera preventiva para evitar que se genere una brecha. Nuestra intención es garantizar el suministro y entender cuál es la visión de la infraestructura que se va a necesitar a futuro para poder diseñar y desarrollar centros de datos adecuados a las necesidades.

D: Sin embargo, el sector tecnológico es muy cambiante y vulnerable a los eventos geopolíticos, lo que puede cambiar su hoja de ruta de un día para otro…

P.R.: Por supuesto que no somos una industria independiente a las relaciones geopolíticas, como los hidrocarburos o muchas otras. Pero en nuestras relaciones estratégicas está la clave para protegernos y mitigar los posibles riesgos.

"En España no tenemos un problema de generación de energía, sino de acceso a los nodos donde está la demanda"

D: Por otro lado, la industria del data center se ha convertido en uno de los principales atractivos del mercado, con proyectos multimillonarios por toda España. ¿Este gasto es sostenible? ¿Hay riesgo de ‘pinchazo’ económico?

No a corto plazo. Más adelante se estabilizarán las inversiones. Todavía estamos en un momento en el que estamos cambiando nuestro modelo de sociedad tanto a nivel profesional como personal. La IA está cambiando radicalmente cómo nos relacionamos con los demás. Pero la fase es tan incipiente que las necesidades van a ser mayores en los próximos años.

Perfil del nuevo CEO de Nabiax Pablo Ruiz-Escribano ha desarrollado gran parte de su carrera en Schneider-Electric, precisamente, durante gran parte de esa etapa, en el sector de centros de datos. Por ello, asegura, cuenta con una visión “holística” de cómo se están desplegando las infraestructuras. En este sentido, añade: “Uno de mis grandes objetivos es afianzar relaciones de largo plazo con jugadores relevantes del sector como Nvidia o Microsoft”. El directivo se muestra durante toda la charla “muy ilusionado” con el desafío de emprender un nuevo plan de negocio a lomos de la proyección del nuevo centro de datos en Alcalá de Henares. “Lo que hasta ahora ha sido un mero paquete de diapositivas se está haciendo realidad”.

D: Pero, ya se empieza a hablar de especulación en el terreno. De acaparar suelo y permisos de conexión a la red por parte de algunos actores sin que haya un proyecto real, lo que puede inflar esa posible burbuja.

Es un fenómeno inevitable en todo tipo de sectores. Yo miro a los actores que estamos instalados con grandes inversiones asociadas a planes de negocio. Sabemos lo que nos piden los clientes y si compramos un terreno es porque lo vamos a llevar a término y a operar. Ya se están implantando regulaciones para minimizar esta actividad especulativa, liberando puntos de conexión y de potencia. Esto va a descubrir quién apuesta de verdad por los centros de datos y al que aprovecha la ola para especular.

D: Otro de los grandes desafíos de los centros de datos en España es la falta y saturación de las redes eléctricas, así como los costes operativos y la inestabilidad de la red. ¿Cómo condiciona la electricidad a la hora de emprender proyectos como el ACD3?

P.R.: Lo condiciona todo. El proyecto no tiene sentido si no somos capaces de electrificarlo. En España no tenemos un problema de generación, sino de acceso a ciertos nodos donde está la demanda. En muchas ocasiones se desconectan las renovables porque la demanda es inferior a la capacidad de generación. Lo que necesitamos es estar cerca de las grandes urbes.

"Pocas industrias pueden decir que con tan poco tiempo de vida hayan tenido una concienciación con el medio ambiente tan grande"

D: Por último, y en relación a este tema, una de las grandes críticas que enfrenta la industria es la de que hace un consumo masivo de energía y de agua en su operativa, lo que redunda en el medio ambiente. Unas críticas que, defendéis, son infundadas. Sin embargo, a pesar de los datos aportados, parece que el debate nunca termina…

Tenemos el deber de educar y hacer visible el impacto que tienen los centros de datos en la sociedad. Nuestra fuente es la electricidad, y en nuestro caso, viene toda procedente de fuentes renovables. Es decir, Nabiax tiene ‘impacto cero’ en las emisiones de CO2. El PUE [Power Usage Effectiveness] del ACD3 será de 1,2. Uno de los más eficientes que puedes encontrar en el mercado y que se sitúa muy por debajo de los requisitos que nos pide Europa.

Desde el origen del sector se ha mantenido una especial sensibilidad. Se ha multiplicado exponencialmente el uso de datos, pero el consumo energético se mantiene estable. Pocas industrias pueden decir que con tan poco tiempo de vida hayan tenido esa concienciación con el medio ambiente y hayan tomado medidas tan relevantes. Repito, tenemos que desmitificar y aclarar a la sociedad lo que hacemos. Muchas estadísticas están desacopladas.

Sobre el consumo de agua, muchas de las críticas se basan en cómo Estados Unidos han diseñado sus centros de datos, con tecnologías que gastan más. En Europa, hemos usado herramientas que lo minimizan. Por poner un ejemplo, ACD3, en sus primeros 20MW, consume la misma cantidad de agua que una familia de cuatro personas al año.