La soberanía digital articula la operativa de la nueva unidad europea de Kyndryl

Las claves

Las claves Generado con IA Kyndryl ha creado una nueva unidad operativa europea, European Principal Markets, centrada en la soberanía digital y compuesta por España, Portugal, Alemania, Francia e Italia. David Soto lidera la nueva división continental, con Madrid como centro de operaciones, mientras Enrique Cortés asume la presidencia de España y Portugal. La soberanía digital y la gestión local de los datos son prioridad para Kyndryl, que busca reducir la dependencia tecnológica y aumentar la resiliencia de sus clientes. Las áreas de mayor crecimiento en la región son consultoría, resiliencia y modernización de sistemas, mientras la compañía apuesta por la formación interna ante la llegada de la inteligencia artificial.

La nueva región administrativa de Kyndryl, European Principal Markets, es ya una realidad a nivel operativo. Y encuentra en el mercado ligado a la soberanía digital, según se ha avanzado estas últimas semanas, el principal eje de unión entre los respectivos países que la integran: España, Portugal, Alemania, Francia e Italia.

Se trata de la primera reestructuración organizativa desde que la tecnológica se escindiera de IBM en 2021 para echar a volar en solitario como proveedor de infraestructura TI; una postura que ha ido evolucionando con el paso de los años hasta reconocer en los servicios tecnológicos y la consultoría sus mayores segmentos de actividad.

Tal y como avanzaba DISRUPTORES, la nueva división continental está liderada por el español David Soto, quien ha dejado la presidencia de la geografía ibérica en manos de Enrique Cortés, directivo procedente del Gigante Azul que ha formado parte de la andadura de Kyndryl desde sus inicios y ha levantado, entre otros hitos, el negocio de consultoría en la región.

La apuesta por Soto incluye también la elección de Madrid como enclave central del departamento, aunque, según ha confirmado él mismo en un encuentro mantenido con gente asociada al sector y varios periodistas, ya ha visitado todos los países que dirige para debatir sinergias y sentar las bases de una empresa “mucho más independiente”.

Para el ejecutivo, European Principal Markets pone de manifiesto la importancia y madurez que ha adquirido el Viejo Continente en una enseña que tiene actividad en más de 60 países. De hecho, ha señalado que aunar estos mercados principales aportará ventajas estratégicas a sus clientes multinacionales.

Pero es en la soberanía digital y del dato donde Kyndryl ve la mejor oportunidad. A pesar de que todavía no se ha acordado una legislación comunitaria ad hoc para esta tendencia, sí que está habiendo muchos movimientos por parte de las empresas relacionados con la búsqueda de entornos de nube específicos, la resiliencia y la repatriación de la información a infraestructuras locales.

“Estamos preparados para ayudar a reducir el lock-in -dependencia de proveedores y tecnologías concretas- y para flexibilizar las cargas de trabajo”, ha asegurado Soto. “Ya hemos trabajado con muchas empresas en reglamentos como DORA y NIS2 -leyes que tratan la resiliencia de industrias críticas como la financiera-“.

Los grandes pilares de la soberanía digital

Las instituciones europeas insisten en la soberanía como elemento diferencial de su aproximación y filosofía tecnológicas frente a bloques geopolíticos como Estados Unidos y China. De ahí, la importancia que ha adquirido en el último año tanto en el debate político como en las prioridades de las compañías.

Soto ha recordado que, a pesar de la procedencia norteamericana -cotiza en la Bolsa de Nueva York-, Kyndryl también cumple a nivel financiero y paga impuestos en los suelos donde opera, algo que es sencilla al estar especializada en servicios de TI y no en la venta de software o hardware.

“Todavía hay mucho desconocimiento de lo que significa soberanía”, ha añadido. “Cada país es diferente. Por ejemplo, en el norte de Europa hay más sensibilidad que en el sur”. Además, ha indiciado, no es un término propio solo del Viejo Continente, sino que otras potencias como Canadá e India ya están allanando el terreno al respecto.

Por ello, ha declarado: “Todo esto no quiere decir que se vayan a repatriar todos los datos ni que se vaya a eliminar todo el lock-in, aunque sí se reducirá”. El directivo cree que es en las infraestructuras donde más se da este fenómeno y que Kyndryl está en una posición privilegiada para flexibilizar e hibridar las cargas de trabajo.

Kyndryl en el mercado

Por su parte, Cortés ha aseverado que “corren vientos de cola” en la industria porque todo lo que está sucediendo está alineado con “nuestras capacidades”.

El nuevo presidente de la compañía para España y Portugal ha revelado que las áreas de negocio de mayor crecimiento para la región han sido consultoría -en cotas de entre un 20% y un 35% anuales-, resiliencia y modernización de sistemas.

Asimismo, ve en la inteligencia artificial una gran oportunidad para democratizar casos de uso, lo que ha alimentado, a su vez, la competencia en el mercado con jugadores clásicos de consultoría que se suman a la ola digital.

Por último, y preguntados por los despidos y las reestructuraciones de plantilla que la compañía está realizando debido, precisamente, al auge de la IA, ambos directivos han contestado que no habrá afectación en España y en Portugal ni prácticamente en toda Europa.

“Apostamos por el upskilling y el reskilling”, ha dicho Soto. “Esta tecnología es más una oportunidad para nuestros empleados”.