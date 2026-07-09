NetApp constata el resurgir del almacenamiento de datos en la nueva etapa de transformación empresarial impulsada por la IA

Las claves

Las claves Generado con IA NetApp destaca que la inteligencia artificial ha devuelto al almacenamiento de datos un papel clave en la transformación empresarial. Según NetApp, entre el 60% y el 70% de los proyectos de IA fracasan por errores en el tratamiento de datos y falta de infraestructura adecuada. La estrategia de NetApp se centra en llevar la inteligencia a los datos, facilitando la gestión y estructura del dato para impulsar los negocios. NetApp ha instalado un hub en Madrid para mercados estratégicos, con más de 100 profesionales dedicados a IA y ciberseguridad en la región.

Tras un tiempo apartado de las conversaciones que marcan las tendencias más inminentes del panorama tecnológico, las demandas de la inteligencia artificial han hecho que el almacenamiento de datos vuelva a situarse en el debate de los comités ejecutivos. Así lo ha asegurado Maite Ramos, directora general de NetApp Iberia, en un encuentro con la prensa.

Para la multinacional especializada en esta actividad, el problema de fondo de la IA no es ya de barreras técnicas sino de poder contar con la información necesaria, contextualizada y “curada” para afrontar las operativas modernas de los negocios.

De hecho, y según datos internos de la compañía, entre el 60% y el 70% de los proyectos basados en esta tecnología fracasan -es decir, no pasan de pruebas piloto- debido a errores en el tratamiento de estos datos. Y, de los que salen adelante, otro 80% no llega a buen puerto por no contar con la infraestructura adecuada.

“Podríamos decir que mueren de éxito”, aseguraba Manel Picalló, quien, tras haber ocupado varios cargos en sus dos décadas de trayectoria en la organización, acaba de ser nombrado director técnico para la región. “La escalabilidad es clave para afrontar estas iniciativas. Y, aunque innovar es importante, lo es mucho más hacerlo con fiabilidad”.

Esta filosofía se resume en la estrategia de NetApp: llevar la inteligencia a los datos y no al revés como motor de la transformación de los negocios. La firma, que suma ya más de 30 años en el mercado, está empeñada en desterrar la percepción de jugador tradicional para convertirse en el proveedor de una infraestructura esencial para capitalizar la gestión y la estructura del dato en este escenario de IA.

Además, y tal y como contaba la propia Ramos hace escasos meses, NetApp está tomando posiciones para entrar en las próximas seis gigafactorías de IA europeas alentada tanto por su “oferta” como por su “arquitectura”. Y ya tiene actividad en las 19 fábricas -dos de ellas acogidas en Galicia y Barcelona- que están en funcionamiento actualmente.

Todos estos ingredientes han provocado un año fiscal de “récord absoluto” para la empresa. También en Iberia y en los otros mercados estratégicos que dirige José Manuel Petisco (EEMI) -Este de Europa, África y Latinoamérica-, tal y como confirmaba el ejecutivo sin aportar datos concretos, pero incidiendo en el repunte en su negocios basados en IA y ciberseguridad.

Madrid como nuevo hub para los mercados estratégicos

Otra de las grandes novedades de NetApp es que ha instalado en Madrid la base que servirá de hub para esta región. Bajo el mantra de que las empresas que no innovan mueren, desde las nuevas oficinas trabajan ya más de 100 profesionales dedicados a estos mercados.

“Nos estamos introduciendo en una nueva etapa de transformación de las organizaciones, impulsada por la IA, en la que estas necesitan gobernar, proteger y activar su patrimonio de datos. Y las empresas ya no tienen que elegir entre el on premise, la nube híbrida o los hiperescalares, sino que pueden decidir qué cargas ejecutar en cada entorno y hacer que todos ellos trabajen de manera conjunta”, concluía Ramos.