La Administración pública española acelera el despliegue de IA generativa con Anthropic y OpenAI de la mano de Izertis

Las claves

Las claves Generado con IA La Administración pública española implementará IA generativa gracias a una alianza de Izertis con Anthropic y OpenAI. El acuerdo permitirá a las administraciones acceder a modelos empresariales de IA con mayores niveles de seguridad, control y gobernanza de la información. La colaboración facilitará la automatización de procesos, la implantación de asistentes inteligentes y el análisis documental para empleados públicos. Izertis acompañará a las administraciones en la adopción segura de IA, garantizando el cumplimiento de la normativa europea y la protección de datos.

La aplicación de la inteligencia artificial generativa en la Administración pública española da un paso más. Con el objetivo de aprovechar estas herramientas sin poner en riesgo la seguridad ni el cumplimiento del Reglamento Europeo de IA, Izertis ha anunciado una alianza con Anthropic y OpenAI.

El acuerdo permitirá a las administraciones acceder a las versiones empresariales de los modelos de OpenAI y Anthropic, diseñadas para entornos corporativos y con mayores capacidades de seguridad, control y gobierno de la información, un aspecto especialmente relevante en el sector público con unas necesidades y exigencias específicas.

Esta colaboración permitirá implantar asistentes inteligentes para empleados públicos, automatizar procesos administrativos, facilitar el análisis documental, generar contenidos y apoyar la toma de decisiones.

La intención es mejorar la productividad interna y agilizar la prestación de servicios al ciudadano.

Para garantizar que la adopción de estas herramientas se produzca de forma segura y según la normativa, Izertis, con experiencia en el sector público, también acompañará a las administraciones en aspectos como la gobernanza de los datos, la interoperabilidad entre sistemas, la formación de los empleados públicos y la adaptación de los procesos internos.

"La inteligencia artificial generativa puede transformar profundamente la forma en que las administraciones atienden a la ciudadanía, gestionan información, optimizan procesos y toman decisiones", afirma Ana Ortega Herrera, directora de la unidad de Public & Health de Izertis.

No obstante, la directiva subraya que ese potencial solo puede materializarse si el despliegue se realiza "con garantías, con gobierno y con una visión clara de impacto público".

Por eso, más allá del acceso a modelos avanzados, el reto pasa por asegurar la trazabilidad de los sistemas, proteger la información que manejan los organismos públicos y cumplir con el marco regulatorio europeo, aspectos que cobran especial relevancia tras la entrada en vigor progresiva del Reglamento Europeo de IA.