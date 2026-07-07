José Pablo de Pedro (VASS | T4S): “Queremos centrarnos en proyectos complejos y de alto valor añadido”

Las claves

Las claves Generado con IA VASS T4S ha vendido su unidad de midmarket a Hiberus para centrarse en proyectos complejos y de alto valor añadido relacionados con SAP. La consultora busca reforzar su especialización en gestión avanzada de datos, inteligencia artificial y plataformas SAP para empresas de todos los tamaños. La integración del equipo de midmarket en Hiberus se realizó el 1 de julio, en una transición ordenada para empleados y clientes. VASS T4S considera que la combinación de SAP, inteligencia artificial y datos es clave para afrontar los desafíos futuros en la gestión empresarial.

El software de gestión de procesos empresariales y finanzas (ERP) se ha convertido en el “cerebro” de cualquier compañía que se haga llamar digital. Así lo define el gigante alemán SAP, líder indiscutible de este mercado desde que se fundara en la localidad de Mannheim hace más de seis décadas.

Sus soluciones han evolucionado radicalmente durante este tiempo, sobre todo a raíz de la explosión de la inteligencia artificial. Por ello, organizaciones de todo el mundo buscan en estos momentos evolucionar sus negocios mediante su adopción.

Y esta es, precisamente, la actividad que realiza VASS Technology for SAP (VASS T4S), la línea de negocio de la consultora de TI española especializada en la oferta del proveedor multinacional. Lo hace, según cuenta su CEO, José Pablo de Pedro, a DISRUPTORES – EL ESPAÑOL, en varios países y con una “larga” experiencia en casos de innovación.

“Acompañamos a las empresas en sus procesos de transformación más exigentes y en su expansión internacional con el objetivo de generar el máximo valor”, añade.

Esta afirmación pone de relieve una vocación por priorizar y trabajar en proyectos de alto valor añadido y con gran complejidad. Por ello, y como parte de un proceso de reflexión estratégica a nivel directivo, VASS T4S ha decidido vender su unidad de midmarket a Hiberus.

Se trata de un acuerdo “beneficioso” para ambas partes, tal y como declara el directivo, ya que este departamento (con sede en Valencia) “ha estado centrado en actividades de menor escala”. Por otra parte, dice, “ha habido un interés de Hiberus por crecer inorgánicamente en la oferta de SAP”.

En definitiva, el movimiento “encaja con nuestra propia estrategia: concentrar nuestro negocio SAP en los proyectos y servicios de alto valor en compañías de todos los tamaños y con la capacidad de acelerar en su expansión internacional, que es donde nuestra especialización aporta una diferenciación real”.

De este modo, matiza, la consultora podrá poner “aún más” foco, recursos y talento a esta nueva estrategia.

Foco total en la estrategia SAP

El equipo de midmarket se integró en Hiberus el pasado 1 de julio tras una transición que De Pedro define como “ordenada” tanto para los empleados como para los clientes.

“SAP seguirá siendo nuestra prioridad estratégica”, defiende. “Y nos hemos reforzado en áreas clave como la gestión avanzada de datos, inteligencia artificial y la actualización a la nueva SAP Business Artificial Intelligence Platform, así como soluciones propias para el cumplimiento de múltiples requerimientos legales”.

Y es que, uno de los pilares del negocio de VASS T4S es "su diferenciación aportando soluciones tecnológicas avanzadas como la IA conjuntamente con su expertise en procesos de negocio SAP".

Con estas reflexiones, De Pedro ‘invita’ abiertamente a las empresas a plantear sus desafíos de gestión en torno a este ecosistema.

“En nuestra hoja de ruta, innovaciones como las arquitecturas avanzadas de datos, la inteligencia artificial y las plataformas agénticas son los vehículos clave para los desafíos futuros en gestión empresarial. Creemos que es ahí donde SAP, combinado con IA y datos, genera el impacto más transformador”, concluye.