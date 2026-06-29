Alto Infrastructure inicia en Granada una inversión de más de 3.000 millones para un centro de datos para IA

Las claves

Las claves Generado con IA Alto Infrastructure inicia la construcción de un centro de datos para IA en el parque tecnológico CITAI de Escúzar, Granada, con una inversión superior a 3.000 millones de euros. El centro, denominado SP01, contará con 100 MW de potencia bruta y arrancará su primera fase en 2027, alcanzando su máximo desarrollo en 2029. SP01 estará diseñado para inteligencia artificial y computación de alto rendimiento, incorporando refrigeración líquida directa y energía 100% renovable, minimizando el consumo de agua. La ubicación en Granada aprovecha la alta disponibilidad solar y la proximidad a centros científicos y de talento, posicionando el proyecto como referente en el sur de Europa.

Alto Infrastructure ha arrancado en Granada una obra que aspira a jugar en una liga que, hasta hace muy poco, España apenas rozaba de perfil. SP01, el centro de datos que la compañía levanta en el parque tecnológico CITAI de Escúzar, movilizará más de 3.000 millones de euros entre infraestructura y equipamiento tecnológico y nace, según la propia empresa, como el primer paso de una plataforma de centros de datos para IA de alta capacidad en España y el sur de Europa.

La cifra, por sí sola, ya basta para entender la magnitud del movimiento. Pero el comunicado va más allá del volumen de inversión y coloca el proyecto en el terreno donde hoy se juega el futuro de esta industria: energía disponible, capacidad de escalar y preparación técnica para cargas de trabajo que ya no se parecen en nada a las de un centro de datos convencional.

SP01 dispondrá de 100 MW de potencia bruta concedida, equivalentes a unos 70 MW en equipos TI, y arrancará su primera fase en verano de 2027 con 10 MW IT y 15 MW de potencia bruta. Antes de que termine ese mismo año, el campus llegará a 25 MW IT y 40 MW brutos, mientras que el desarrollo completo está previsto para finales de 2029. En un sector donde la energía se ha convertido en el gran obstáculo de entrada, Alto Infrastructure reivindica precisamente lo que hoy escasea: potencia ya asegurada.

El diseño no es el de un centro de datos de continuidad, sino el de una instalación pensada desde el inicio para inteligencia artificial, computación de alto rendimiento y servicios cloud avanzados. El campus incorporará refrigeración líquida directa al chip, una tecnología que sustituye los sistemas basados exclusivamente en aire y permite gestionar cargas térmicas mucho más elevadas. La empresa asegura que esa arquitectura soportará densidades de hasta 250 kW por rack, un nivel muy por encima de los usos habituales del sector.

La sostenibilidad aparece como parte del diseño industrial, no como adorno retórico. SP01 operará con energía 100% renovable y ha sido concebido para reducir a niveles prácticamente nulos el consumo de agua asociado a la refrigeración. Frente a los sistemas evaporativos, más intensivos en agua, la empresa opta por una arquitectura que minimiza ese uso incluso si obliga a asumir una inversión inicial mayor.

La elección de Granada tampoco es casual en el relato corporativo. Alto Infrastructure subraya que la provincia cuenta con cerca de 333 días de sol al año, lo que refuerza su potencial para la generación renovable, y sitúa el proyecto en CITAI, uno de los principales polos tecnológicos del sur de España. A ello suma la presencia de IFMIF-DONES, la infraestructura científica internacional ligada a la investigación en energía de fusión, y la proximidad del talento de la Universidad de Granada.

El fondo de la operación se entiende mejor cuando la empresa la enmarca en la foto general del mercado. Según las cifras que maneja la propia compañía, la capacidad mundial de centros de datos prácticamente se triplicará antes de 2030 y que cerca del 70% de la nueva demanda estará vinculada a la inteligencia artificial. También hay datos de Colliers según los cuales España cuenta con unos 360 MW IT de centros de datos en operación y más de 2.780 MW IT en desarrollo previstos hasta 2029, con Andalucía entre las regiones con mayor potencial de crecimiento.

Alto Infrastructure dice reunir a profesionales procedentes de la industria de centros de datos nórdicos y a un equipo local con conocimiento del mercado español, con experiencia en el diseño, construcción u operación de más de 50 centros de datos en Europa. Esa mezcla de perfil internacional y lectura local es la que Alto Infrastructure presenta como base para convertir SP01 en algo más que una obra de gran escala: una plataforma.